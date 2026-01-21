Fußball heute Champions League Ergebnisse -„Schippe drauf legen“: Bayer sucht nach dem Turnaround

Nach einem weiteren Rückschlag in einem bislang enttäuschenden Fußballjahr sucht Bayer Leverkusen nach den Ursachen ihrer Probleme. Torhüter Janis Blaswich appellierte nach der schmerzhaften 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Olympiakos Piräus an die Mannschaft, sich selbst zu hinterfragen und den Fokus auf die kommenden Herausforderungen zu legen. Der Druck steigt, denn die Chancen auf das Weiterkommen in der Königsklasse stehen auf der Kippe.

Schmerzhaftes Duell in Piräus

Die Begegnung gegen Olympiakos begann für die Werkself alles andere als erfreulich. Costinha traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0 für die Gastgeber, was die Leverkusener unter Druck setzte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Mehdi Taremi auf 2:0 (45.+1) und stellte die Chancen von Bayer Leverkusen auf ein Weiterkommen in der Champions League in Frage. „Wir haben uns hier eine Menge vorgenommen, deswegen ist die Enttäuschung erst einmal sehr groß“, erklärte Blaswich im DAZN-Interview.

Wichtige Spiele stehen bevor

Mit nur neun Punkten aus der Gruppenphase bleibt Bayer Leverkusen die Qualifikation für die Play-offs in eigener Hand. Um die nächste Runde zu erreichen, müssen sie im kommenden „Endspiel“ gegen den FC Villarreal am 28. Januar unbedingt gewinnen. Blaswich betonte, dass die Mannschaft nun eine „Menge Energie“ aufbringen müsse, um diese Herausforderung zu meistern.

Die Situation im Tor

In der aktuellen Situation wird Blaswich wohl auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr/Sky) zwischen den Pfosten stehen. Der verletzte Stammkeeper Mark Flekken fehlt dem Team, was die Situation zusätzlich erschwert. Nach den Niederlagen gegen den VfB Stuttgart (1:4) und die TSG Hoffenheim (0:1) ist der Druck auf Leverkusen immens. „Wir sind nicht gut gestartet im neuen Jahr“, sagte Blaswich, „deswegen müssen wir nach vorne schauen.“