Fußball heute Champions League Ergebnisse: Real Madrid im Achtelfinale – auch PSG und Gala weiter

Real Madrid zog eine Woche nach dem Rassismus-Eklat dank Vinícius Júnior in die Champions-League-Achtelfinals ein. Die Königlichen gewannen das Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:1 (1:1) und sicherten damit den Einzug. Auch Paris Saint-Germain steht nach einem 2:2 (0:1) gegen AS Monaco in der Runde der letzten 16, während Galatasaray nach einer dramatischen Verlängerung Juventus Turin ausschaltete. Die Achtelfinal-Auslosung folgt am Freitag in Nyon.

Ergebnisse Champions League

Champions League Atalanta 1.70 xG 0.93 4 1 Borussia Dortmund Champions League Paris Saint Germain (PSG) 2.13 xG 1.16 2 2 Monaco Champions League Juventus 5.04 xG 2.01 3 2 Galatasaray Istanbul Champions League Real Madrid 1.11 xG 1.82 2 1 Benfica Lissabon

Real Madrid sichert Achtelfinale

Real Madrid setzte sich im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:1 (1:1) durch und zog damit in die Runde der letzten 16 ein. Rafa Silva hatte Benfica früh Hoffnung verschafft (14.), doch Aurélien Tchouameni glich für die Gastgeber aus (16.). Im weiteren Spielverlauf dominierte Real Ballbesitz und suchte wiederholt die Großchance, ehe Vinícius Júnior in der 80. Minute das entscheidende Tor erzielte und anschließend wie in der Vorwoche an der Eckfahne feierte. Trainer Álvaro Arbeloa brachte seine Mannschaft kompakt in Stellung; Benfica fehlten mit dem gesperrten José Mourinho an der Seitenlinie und dem vorläufig gesperrten Gianluca Prestianni wichtige Bezugspersonen.

PSG kämpft sich gegen Monaco ins Achtelfinale

Paris St. Germain erreichte trotz eines 2:2 (0:1) gegen AS Monaco die nächste Runde und profitierte dabei von der Gelb-Roten Karte gegen Monacos Mittelfeldspieler Mamadou Coulibaly (58.). Direkt nach dem Platzverweis schlug PSG zurück: Marquinhos traf in der 60. Minute, kurz darauf erhöhte Chwitscha Kwarazchelia (66.). Monaco hatte sich nach dem 2:3 im Hinspiel nicht versteckt und bestimmte phasenweise den Spielverlauf, konnte nach dem Pariser Doppelschlag aber nicht mehr entscheidend kontern. Das Remis genügte PSG zum Weiterkommen.

Galatasaray dreht Serie in Turin – Verlängerung entscheidet

Galatasaray Istanbul erzielte im Rückspiel bei Juventus Turin ein 3:2 n.V. (0:3, 0:1) und zog damit erstmals seit 2014 wieder ins Achtelfinale ein. Juventus war durch Manuel Locatelli per Foulelfmeter in Führung gegangen (37.), anschließend sorgte ein umstrittener Platzverweis gegen Lloyd Kelly (47.) für Unruhe. Federico Gatti (70.) und Weston McKennie (82.) bauten die Führung aus, doch in der Verlängerung antwortete Galatasaray: Victor Osimhen verkürzte in der 105.+1. Minute, Baris Yilmaz sorgte kurz vor Schluss der Verlängerung (119.) für den entscheidenden Treffer. Im weiteren Verlauf hatte Galatasaray unter anderem Leroy Sané und Ilkay Gündogan eingewechselt.

Achtelfinal-Auslosung und mögliche Gegner

Die Achtelfinal-Gegner werden am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon ausgelost. Real Madrid trifft an den Spielterminen 10./11. und 17./18. März entweder auf Sporting Lissabon oder Manchester City. Paris Saint-Germain könnte auf Hansi Flicks FC Barcelona oder den FC Chelsea treffen, Galatasaray würde auf den FC Liverpool oder Tottenham Hotspur stoßen.