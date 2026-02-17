Fußball heute Champions League Ergebnisse: Eklat in Lissabon – PSG siegt nach Albtraum-Start

Fußball heute Champions League Ergebnisse: Eklat in Lissabon und ein spektakuläres Comeback von Paris Saint-Germain prägten den Abend. In Lissabon führte ein Beleidigungs‑Zwischenfall gegen Vinicius Júnior zu einer längeren Spielunterbrechung, nachdem der Brasilianer nach seinem Traumtor provozierend an der Eckfahne gefeiert hatte. Real Madrid verteidigte den knappen 1:0‑Sieg im Estádio da Luz, Jérôme Reaktion und Disziplinfragen bestimmen nun die Schlagzeilen. Gleichzeitig drehte PSG in Monaco einen 0:2‑Rückstand und siegte 3:2 – ein dramatischer Spielverlauf mit Platzverweis, verschossenem Elfmeter und einer herausragenden Einwechslung.

Fußball heute Champions League Ergebnisse

Champions League Galatasaray Istanbul 2.92 xG 1.13 5 2 Juventus Champions League Monaco 1.19 xG 2.28 2 3 Paris Saint Germain (PSG) Champions League Borussia Dortmund 2.09 xG 0.46 2 0 Atalanta Champions League Benfica Lissabon 0.41 xG 1.10 0 1 Real Madrid

Eklat in Lissabon: Beleidigung gegen Vinicius überschattet Play‑off

In der Partie zwischen Benfica und Real Madrid sorgte eine Beleidigung gegen Vinicius Júnior in der 50. Minute für einen handfesten Eklat. Nach seinem Treffer zum 1:0 feierte Vinicius provokant an der Eckfahne und sah die Gelbe Karte; Sekunden später wurde das Spiel unterbrochen, als Benfica‑Stürmer Gianluca Prestianni den Brasilianer offenbar beleidigte und dabei das Trikot vor den Mund hielt. Schiedsrichter Francois Letexier reagierte umgehend, unterbrach die Partie und leitete eine hitzige Diskussion an der Seitenlinie ein, bei der vor allem Vinicius und Teamkollege Kylian Mbappé lautstark protestierten.

Unterbrechung, Sanktionen und Atmosphäre im Estádio da Luz

Die Unterbrechung dauerte rund zehn Minuten; ein Benfica‑Betreuer erhielt während der Tumulte die Rote Karte, Vinicius setzte sich zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf die Ersatzbank. Nach Wiederanpfiff pfiffen Zuschauer im Estádio da Luz den Real‑Stürmer bei jedem Ballkontakt aus, wodurch die emotionale Atmosphäre und das Thema Fairness im Zentrum des Abends standen. Dennoch blieb das Spiel vom sportlichen Ergebnis geprägt: Real brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Real Madrid hält Sieg fest – Personalien und Folgen

Real Madrid gewann das Play‑off‑Hinspiel knapp mit 1:0 und verschafft sich dadurch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im Bernabéu am kommenden Mittwoch. Nationalspieler Antonio Rüdiger stand in der Startelf und trug zur stabilen Defensive bei, während die Partie in den Fokus disziplinärer Folgen rückt: Benficas Trainer José Mourinho erhielt in der Schlussphase wegen wiederholten Reklamierens Gelb‑Rot (86.) und wird beim Rückspiel im Bernabéu fehlen. Der Sieger dieses Duells trifft in der Runde der besten 16 auf Manchester City oder Sporting Lissabon.

PSG dreht Spiel in Monaco – Doué mit entscheidendem Doppelpack

Auch Paris Saint‑Germain erlebte einen ereignisreichen Abend: Nach einem Blitzstart durch Folarin Balogun (1., 18.) stand PSG nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Der deutsche Torhüter Philipp Köhn parierte in der Folge einen Elfmeter von Vitinha (22.), doch PSG musste frühzeitig Superstar Ousmane Dembélé verletzungsbedingt auswechseln. Désiré Doué kam bereits nach 27 Minuten und entschied das Spiel – er verkürzte prompt (29.), bereitete den Ausgleich durch Achraf Hakimi vor (41.) und erzielte das Siegtor zum 3:2 (67.), damit gelang ihm ein wichtiger Doppelpack.

Platzverweis und Spielverlauf

Zwischen den Wendepunkten sah Aleksandr Golovin für Monaco nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (48.), wodurch sich das Momentum zugunsten von PSG verlagerte. Monaco musste zudem auf den erkrankten Nationalspieler Thilo Kehrer verzichten, was die personelle Situation weiter erschwerte. Für PSG ist der Sieg nicht nur Ergebnisstark, sondern auch ein Statement: Der Sieger trifft in der nächsten Runde auf den FC Barcelona oder den FC Chelsea.