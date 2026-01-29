Fußball heute Champions League: Die möglichen Achtelfinal-Gegner des FC Bayern München

Die UEFA Champions League geht in die entscheidende Phase, und die möglichen Achtelfinal-Gegner des FC Bayern stehen fest. Nach dem letzten Ligaspieltag hat sich der deutsche Rekordmeister mit einem 2:1-Sieg bei PSV Eindhoven für die K.o.-Runde qualifiziert. Die Bayern treffen im Achtelfinale entweder auf Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Atalanta Bergamo oder Olympiakos Piräus. Ein spannendes Duell zwischen deutschen Teams könnte bereits in der Playoff-Runde bevorstehen.

FC Bayern sichert sich Platz zwei

Der FC Bayern München hat sich bereits vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase für das Achtelfinale qualifiziert. Mit dem Sieg in Eindhoven sicherte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel den zweiten Platz in der Abschlusstabelle der Gruppe. Der FC Arsenal, der die Bayern im November mit 3:1 in London besiegte, beendete die Vorrunde als Gruppensieger.

Tabelle Top 15-18 der CL

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 15 ▼ Atalanta S S S N N 8 4 1 3 10 10 0 13 16 ▲ Bayer 04 Leverkusen S S U N S 8 3 3 2 13 14 -1 12 17 ▼ Borussia Dortmund N S U N N 8 3 2 3 19 17 2 11 18 ▲ Olympiakos Piraeus U N S S S 8 3 2 3 10 14 -4 11 - Runde der letzte 16 (Achtelfinale)

- Playoffs zum Achtelfinale

Potenzielle Gegner im Achtelfinale

Die möglichen Gegner des FC Bayern im Achtelfinale werden aus den Teams ermittelt, die in der Tabelle die Plätze 15 bis 18 belegen. Dazu gehören Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Olympiakos Piräus. Diese vier Mannschaften sind die potenziellen Achtelfinalgegner der Münchner, wobei die Gewinner der Playoff-Duelle anschließend den Bayern oder Arsenal zugelost werden.

Brisante Duelle im Playoff

Besonders spannend wird die Playoff-Runde, da hier bereits ein deutsches Duell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund möglich ist. Die Auslosung der Playoff-Paarungen findet am Freitag statt. Sollte sich Leverkusen gegen Dortmund durchsetzen, könnte es im Achtelfinale zu einem weiteren Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern kommen. Die Chancen für ein deutsch-deutsches Duell stehen bei 50:50.

Heimvorteil für die Bayern

Mit dem zweiten Platz hat sich der FC Bayern das Recht erkämpft, in allen K.o.-Runden das Rückspiel vor heimischem Publikum in der Allianz Arena auszutragen. Dies könnte entscheidend sein, um im prestigeträchtigen Wettbewerb weiterzukommen. Die Münchner werden alles daran setzen, den Heimvorteil zu nutzen und ihre Chancen auf den Titel zu wahren.