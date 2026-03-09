Fußball heute Champions League Achtelfinale – Wer spielt am Mittwoch? Turnierbaum

Am Mittwoch stehen vier Achtelfinal‑Hinspiele des Champions League Achtelfinale im Fokus, darunter zwei Topduelle zwischen europäischen Schwergewichten. Bayer Leverkusen empfängt Arsenal (18:45 CET) und trifft zugleich auf Ex-Spieler, während Paris Saint‑Germain auf Chelsea trifft. Außerdem stehen mit Bodø/Glimt gegen Sporting CP ein kurioses Nord‑gegen‑Süd‑Duell und das erneute Kracher‑Duell Real Madrid gegen Manchester City auf dem Plan. In diesem Überblick die wichtigsten Statistiken, Formdaten und Aspekte für Spielverlauf, Taktik und Schlüsselspieler.

Fußball heute Champions League Achtelfinale Spielplan

Champions League Bayer 04 Leverkusen - - FC Arsenal Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - Chelsea FC Champions League Bodo/Glimt - - Sporting CP Lissabon Champions League Real Madrid - - Manchester City

Leverkusen – Arsenal (18:45 CET): Form, Historie und Personal

Leverkusen trifft im Achtelfinale auf Arsenal und bringt eine komplizierte Achtelfinal‑Historie mit: Die Werkself hat in diesem Stadium der Champions League nur ein von zwölf Spielen gewonnen (D1 L10) und verlor sechs der letzten sechs Runden‑Achtelfinal‑Duelle. Gleichzeitig präsentiert sich Leverkusen gegen englische Klubs zuletzt stabiler (nur eine Niederlage in den letzten sieben UEFA‑Spielen gegen England; W3 D3) und zuhause stark (nur zwei Niederlagen in den letzten 19 UEFA‑Heimspielen; W11 D6).

Arsenal kommt mit großer Offensivform: Acht Siege in Folge in dieser Champions‑League‑Saison, in den letzten sechs Spielen jeweils mindestens drei Treffer und in allen acht Partien dieser Saison das 1:0 erzielt. Personell sorgt die Verbindung zwischen den Klubs für Brisanz: Piero Hincapié wechselte im September per Leihe von Leverkusen zu Arsenal, während Kai Havertz seine Jugend bei Leverkusen durchlief. Für das Duell sind Spielkonzepte wie frühes Pressing, Ballbesitzphasen und die Frage nach Standardsituationen und Großchancen entscheidend.

Paris Saint‑Germain – Chelsea: Duell zweier moderner Rivalen

Paris und Chelsea treffen zum neunten Mal in UEFA‑Wettbewerben aufeinander; PSG gewann drei Partien, Chelsea zwei, drei Begegnungen endeten unentschieden. Paris ging in zwei der drei bisherigen K.o.‑Duelle als Sieger hervor und hat in den letzten fünf zwei‑Liga‑K.o.‑Duellen gegen Premier‑League‑Clubs triumphiert. PSG spielt zum 14. Mal in Folge im Champions‑League‑Achtelfinale und weist eine bemerkenswerte Statistik auf: Nie in der K.o.‑Phase gab es ein 0:0 (aktueller Lauf 58 Partien).

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Chelsea reist mit historischem Selbstvertrauen in Duellen mit französischen Teams (sechs Siege in Folge gegen französische Gegner) und gewann die letzten drei Champions‑League‑Achtelfinal‑Ties. Taktisch werden Ballbesitz, Umschaltmomente und die Effektivität bei Kontern sowie die Fähigkeit, Standardsituationen zu verteidigen, darüber entscheiden, ob eines der Teams die Weichen im Hinspiel stellen kann.

Bodø/Glimt – Sporting CP: Erstes Norwegen–Portugal‑Achtelfinale

Das Aufeinandertreffen von Bodø/Glimt und Sporting CP ist das erste Champions‑League‑Achtelfinal‑Duell zwischen einem norwegischen und einem portugiesischen Klub überhaupt. Bodø/Glimt hat in der Champions League überraschend Stabilität gezeigt: Als erstes norwegisches Team gewann der Klub vier Pflichtspiele in Folge in der K.o.‑Phase der Champions League‑Saison und erzielte in acht der letzten zehn Champions‑League‑Partien mindestens zwei Treffer.

Sporting brachte international gemischte Ergebnisse und verlor seine beiden bisherigen Achtelfinal‑Duelle in der Königsklasse (gegen Bayern 2008/09 und Manchester City 2021/22); historisch erreichte Sporting die Viertelfinals des europäischen Wettbewerbs nur einmal (Europapokal 1982/83). Pokerpartien um Ballbesitz und Effizienz im Abschluss werden entscheidend sein, denn Sporting hat selten Auswärtstore verpasst und Bodø/Glimt trifft häufig früh ins Spiel.

Real Madrid – Manchester City: Klassiker der letzten Jahre

Real Madrid und Manchester City liefern sich das fünfte Champions‑League‑K.o.‑Aufeinandertreffen in Folge. Insgesamt stehen 15 Duelle in UEFA‑Wettbewerben zu Buche, mit einer ausgeglichenen Bilanz (je fünf Siege, fünf Unentschieden). City gewann das jüngste Ligaduell in Madrid auf Matchday 6 mit 2:1, doch in K.o.‑Duellen hatte Real zuletzt die Oberhand und gewann die beiden vergangenen Ties.

Real zeigt in Achtelfinalserien Konstanz (13 Siege in den letzten 15 R16‑Duellen) und gewann das Hinspiel in zehn seiner letzten zwölf Achtelfinals. Allerdings verlor Real die letzten vier UEFA‑Spiele gegen englische Teams – zugleich weist die Heimbilanz in der Champions League eine starke Stabilität auf (nur drei Niederlagen in den letzten 25 Heimspielen; W19 D3). Individuell stechen Torjäger hervor: Vinícius Júnior erzielte zwölf seiner letzten 13 Champions‑League‑Treffer in der zweiten Halbzeit, während Erling Haaland beeindruckende 56 Tore in 56 Champions‑League‑Einsätzen aufweist und in seinen letzten zehn CL‑Spielen gegen spanische Teams zehnmal traf. Taktisch werden beide Trainer auf Kontrolle des Ballbesitzes, Pressingresistenz und Effektivität bei Abschlussaktionen achten.

Liveticker des Champions League Achtelfinale