Fußball heute Champions League Achtelfinale Spielplan – Wer spielt am Dienstag? Turnierbaum

Am Dienstag startet das Champions League Achtelfinale mit vier hochkarätigen Begegnungen: Galatasaray empfängt Liverpool, Atalanta trifft auf Bayern, Newcastle empfängt Barcelona und Atlético Madrid spielt gegen Tottenham. In diesen Hinspielen stehen bewährte Duelle, prominente Torjäger und historische Trends im Fokus – vom Treffer von Victor Osimhen im direkten Aufeinandertreffen bis zu Harry Kanes Jagd nach der 50-Tore-Marke in der Königsklasse. Der Turnierbaum nimmt Fahrt auf, weil jede Hinpartie wichtige Zeichen für Ballbesitz, Pressing und die taktische Ausrichtung für das Rückspiel setzen wird. Wer spielt am Dienstag? Die vier Partien geben schon erste Hinweise auf Favoriten und mögliche Überraschungen.

Fußball heute Champions League Achtelfinale Spielplan

Galatasaray – Liverpool (18:45 CET)

Galatasaray steht erstmals seit 2013/14 wieder im Champions-League-Achtelfinale und peilt das erste Viertelfinale seit 2012/13 an. Die Istanbuler sind zu Hause gegen englische Gegner traditionell unangenehm (in den letzten neun UEFA-Spielen gegen Engländer nur eine Niederlage; W5 D3) und blieben bisher gegen Liverpool in der Türkei ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Liverpool dagegen erreichte das Achtelfinale achtmal in den letzten neun Jahren, verlor aber die beiden jüngsten Duelle auf dieser Stufe. Gleichzeitig sprechen Liverpool-Statistiken für Auswärts-Erfahrung in Achtelfinals: Die Reds gewannen neun ihrer letzten 12 Auswärtshinausgänge auf dieser Stufe und hielten in sieben der letzten neun Hinspiele ein Clean Sheet.

Atalanta – Bayern München

Atalanta hat in Europa gegen deutsche Teams überdurchschnittlich gepunktet (sieben Siege aus 13 Begegnungen) und kommt mit Rückenwind nach der spektakulären Aufholjagd gegen Dortmund, als La Dea ein 0:2 im Hinspiel drehte und die Play-offs 4:3 gewann. In Bergamo trifft ein Team auf Bayern, das nur fünf seiner 24 bisherigen UEFA-Zweirunden-Hinspiele verloren hat; Gianluca Scamacca traf in Atalantas letzten drei Champions-League-Heimspielen und stellt damit eine konkrete Offensivgefahr dar. Bayern reist als erfahrener Achtelfinal-Spezialist an: Die Münchner gewannen 13 ihrer letzten 14 Achtelfinal-Duelle und verloren nur zwei der letzten 24 Partien auf dieser Stufe. Für den deutschen Rekordmeister steht zudem Harry Kane im Fokus: Er traf in den letzten drei Achtelfinal-Begegnungen und liegt zwei Treffer hinter der 50-Tore-Grenze in der Königsklasse.

Newcastle United – FC Barcelona

Newcastle empfängt Barcelona nach dem 1:2 auf St James‘ Park in der Gruppenphase; Barcelonas Auswärtssieg dort war der vierte Erfolg in Folge gegen die Magpies, während Newcastle das einzige andere Duell 1997/98 gewinnen konnte. Die Magpies gewannen fünf ihrer acht UEFA-Heimspiele gegen spanische Gegner und zeigten in den letzten zehn Zweirunden-Duellen viel Konstanz (acht Siege). Barcelona bringt eine bemerkenswerte Offensivkonstanz mit: Nur in einem der letzten 28 Champions-League-Spiele blieben die Katalanen ohne Tor, gleichzeitig wartet das Team aber seit elf Partien auf ein CL-Clean Sheet. Zudem könnte Lamine Yamal mit einem Einsatz zum jüngsten Spieler werden, der 30 Einsätze in der Champions League erreicht.

Atlético Madrid – Tottenham Hotspur

Atlético hat die Historie gegen englische Klubs auf seiner Seite (zehn Siege in 14 UEFA-Zweirunden gegen englische Teams), obwohl die Madrilenen nur eines der letzten zehn Duelle gegen englische Gegner gewinnen konnten. Tottenham hingegen verlor alle vier bisherigen Champions-League-Zweirunden gegen spanische Gegner; gleichzeitig zeigen die Spurs eine Serie im Wettbewerb, in der sie in den letzten fünf Champions-League-Spielen jeweils zuerst trafen und in fünf der letzten sechs Begegnungen hinten die Null hielten. Persönliche Verbindungen verschärfen das Duell: Conor Gallagher wechselte im Januar von Atlético zu Tottenham und bringt Erfahrung aus der Saison unter Diego Simeone mit, darunter auch ein schnelles Tor in einem Achtelfinale gegen Real Madrid aus der Vorsaison.

