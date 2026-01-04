Fußball heute Spielplan & Ergebnisse – CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko

Die TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko hat heute am Samstag die entscheidende Phase mit dem Beginn der K.o.-Runde eingeläutet. In den kommenden vier Tagen stehen acht packende Partien im Achtelfinale an, bei denen kein Platz für Fehler bleibt. Die Titelverteidiger aus Côte d’Ivoire (Gegner von Deutschland bei der WM 2026), die Gastgeber Marokko und weitere afrikanische Fußballgrößen kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Die Spannung ist greifbar, während sich die Teams auf den Weg zum Finale in Rabat machen. Sportdigital zeigt alle Spiele live im Pay-TV.

Update 19 Uhr – Der Senegal siegt mit 3:1 gegen den Sudan und zieht als erstes Team beim Africa Cup ins Viertelfinale ein.

Update 23 Uhr – Mali gewinnt gegen Tunesien erst im Elfmeterschießen!

Die K.o.-Runde beginnt mit Hochspannung

Am Samstag Nachmittag eröffnet Senegal, das in Gruppe D ungeschlagen blieb, die K.o.-Runde gegen Sudan, der mit der niedrigsten Punkteanzahl aller verbleibenden Teams ins Achtelfinale eingezogen ist. Senegal zeigte sich defensiv stark und ließ nur ein einziges Tor in der Gruppenphase zu. Im Gegensatz dazu hatte Sudan große Schwierigkeiten, offensive Akzente zu setzen, doch im K.o.-Fußball kann sich die Form schnell ändern.

Traditionelles Duell: Mali trifft auf Tunesien

Später am Samstag kommt es in Casablanca zu einem vertrauten Aufeinandertreffen zwischen Mali und Tunesien. Diese beiden Mannschaften haben bereits in vier früheren AFCON-Turnieren gegeneinander gespielt, wobei Mali in diesen Begegnungen ungeschlagen blieb. Tunesien hingegen kann mit einem verbesserten Angriff und einer hohen Effizienz bei Elfmeterentscheidungen aufwarten, was das Duell zusätzlich anheizt.

Gastgeber Marokko unter Druck

Am Sonntag stehen in Rabat zwei spannende Partien auf dem Programm. Die Gastgeber Marokko treffen auf Tanzania, die zum ersten Mal in der K.o.-Runde stehen. Historisch gesehen haben die Atlaslöwen dieses Duell dominiert, doch die jüngsten Ausgänge in der K.o.-Phase haben den Druck auf das Team erhöht, die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Im Anschluss daran stehen sich Südafrika und Kamerun gegenüber, ein Duell voller Geschichte und Emotionen, insbesondere für Trainer Hugo Broos, der die Kameruner 2017 zum AFCON-Triumph führte.

Die letzten Achtelfinalpartien

Am Montag wartet auf Ägypten die Herausforderung gegen Benin in Agadir, während Nigeria, die bis dato offensiv stärkste Mannschaft des Turniers, sich mit Mozambique in Fès messen wird. Die K.o.-Runde endet am Dienstag mit den Spielen Algerien gegen die DR Kongo in Rabat und Côte d’Ivoire, die ihren Titel gegen Burkina Faso in Marrakesch verteidigen. Hier könnte sich entscheiden, ob Erfahrung oder Momentum den Ausschlag gibt.

Runde der letzten 16 – Die Spiele im Überblick

Africa Cup of nations Senegal 3 1 Sudan Africa Cup of nations Mali 1 1 Tunesien Africa Cup of nations Marokko 1 0 Tanzania Africa Cup of nations Südafrika 1 2 Kamerun Africa Cup of nations Ägypten - - Benin Africa Cup of nations Nigeria - - Mozambique Africa Cup of nations Algerien - - Congo DR Africa Cup of nations Elfenbeinküste - - Burkina Faso

Quelle: CAF Online