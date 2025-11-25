Fußball heute BVB Dortmund – Welches Spiel zeigt Amazon Prime heute im Stream?

Dortmund vor Premiere gegen Villarreal: Alles auf Sieg – live bei Amazon Prime

Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend im SIGNAL IDUNA PARK auf den FC Villarreal – ein Pflichtspiel-Duell mit klaren Vorzeichen. Der BVB braucht dringend Punkte, um im Rennen um das Achtelfinale der Champions League zu bleiben. Trainer Niko Kovac hat das Ziel eindeutig formuliert: Der Sieg ist Pflicht.

Zwischen Hoffnung und Pflicht: Die Ausgangslage für den BVB

Mit sieben Punkten aus vier Spielen steht der BVB aktuell auf Rang 14 der Champions-League-Gesamttabelle. Damit wäre das Play-off-Ticket zwar sicher, doch der direkte Weg ins Achtelfinale führt über Rang acht – momentan vom FC Liverpool mit neun Punkten besetzt. Ein Sieg gegen Villarreal wäre ein wichtiger Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Die Partie gegen den Tabellendritten der spanischen La Liga ist erst das zweite Heimspiel in der laufenden Champions-League-Saison für Dortmund. Nach dem überzeugenden 2:0 gegen Athletic Club aus Bilbao soll nun der nächste Heimsieg folgen.

Personalsituation: Wer fehlt, wer zurückkehrt

Niklas Süle fällt weiterhin mit Problemen am Zeh aus. Auch Maximilian Beier wird am Dienstagabend nicht zur Verfügung stehen, er brach das Abschlusstraining mit muskulären Problemen ab. Trainer Kovac gibt aber Entwarnung: „Es ist nichts kaputt, nur eine Verhärtung.“ Hoffnung gibt es bei Ramy Bensebaini, der nach Rückenproblemen wieder ins Training eingestiegen ist. Kapitän Emre Can sieht sich ebenfalls bereit: „Wenn der Trainer mich aufstellt, bin ich da.“

Villarreal: Zwischen Liga-Glanz und Europa-Frust

In Spanien läuft es rund: Mit 29 Punkten aus 13 Spielen ist Villarreal in der Liga Dritter – nur knapp hinter Real Madrid und dem FC Barcelona. In der Champions League hingegen steht das Team von Trainer Marcelino mit nur einem Punkt auf Platz 32 der Tabelle. Für ein Weiterkommen brauchen die Spanier eine fast makellose zweite Hälfte der Ligaphase.

Dortmunds Coach Niko Kovac warnt trotzdem: „Sie haben in der Champions League nicht das geholt, was sie hätten holen können. Aber sie sind technisch stark, schnell, und im Umschalten sehr gefährlich.“

Live bei Amazon Prime Video: Expertenrunde mit Hummels

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal wird am Dienstagabend ab 21 Uhr exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. In der Expertenrunde gibt es ein Wiedersehen mit Mats Hummels, der erstmals als TV-Experte ins BVB-Stadion zurückkehrt. Unterstützt wird er dabei von Christoph Kramer und Josephine Henning.

Pflichtspiel-Premiere mit Testspiel-Vergangenheit

Es ist das erste Pflichtspiel zwischen dem BVB und Villarreal. In den vergangenen Jahren trafen sich beide Teams aber bereits in Vorbereitungsspielen. 2022 gab es ein 0:2 aus Dortmunder Sicht, 2024 trennte man sich 2:2. Am Dienstag soll nun der erste Pflichtspielsieg gegen die Spanier her – mit klarer Ansage vom Trainer: „Wir wollen gewinnen, das ist unser klarer Auftrag.“

