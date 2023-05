Fußball heute Bundesliga live heute * Wer spielt heute? * Sonntagsspiel BVB – Werder heute

An diesem Wochenende gibts in der deutschen Fußball-Bundesliga den 31. Spieltag zwischen Freitag, dem 5. Mai, und Sonntag, dem 7. Mai 2023. Der Titelkampf zwischen Bayern und Dortmund geht im Fernduell weiter. Die Bayern sind Tabellenführer mit 1 Punkt Vorsprung und spielen im Top-Spiel am Samstagabend in Bremen. Außerdem spielt der Tabellenzweite Dortmund am Sonntag gegen Wolfsburg. Eine Besonderheit an diesem Spieltag sind die 2 Freitagsspiele Leverkusen gegen Köln und Mainz gegen Schalke. Deswegen gibts am 31. Spieltag auch nur 1 Sonntagsspiel. Zudem gibts am Samstag die Neuauflage des Pokalspiels Freiburg gegen Leipzig. Die Bundesligaspiele des 31. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 6 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen 2 Freitagsspiele sowie das Sonntagsspiel bei DAZN.

31. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 6. Mai 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. Außerdem konnte man die 2 Freitagsspiele am 5. Mai um 20:30 Uhr sowie das Sonntagsspiel am 7. Mai um 17:30 Uhr Uhr live auf DAZN anschauen.

Bundesliga-Sonntagsspiel – Dortmund gegen Wolfsburg

Am Bundesliga-Sonntag kann Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg einen wichtigen Sieg holen, um im Meisterrennen dabei zu bleiben. Allerdings ist Wolfsburg ein kniffliger Gegner, sodass der BVB wieder patzen.

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

31. Bundesliga-Spieltag zwischen dem 5. und 7. Mai 2023

Der 31. Spieltag startet ausnahmsweise mit 2 Freitagsspielen Leverkusen gegen Köln und Mainz gegen Schalke – das Leverkusen-Spiel wurde wegen dem anstehenden Europa-League-Halbfinale verschoben. In der Konferenz am Samstag laufen Freiburg gegen Leipzig, Hoffenheim gegen Frankfurt, Mönchengladbach gegen Bochum, Augsburg gegen Union und Hertha gegen Stuttgart. Das Top-Spiel am Samstagabend ist Bremen gegen Bayern. Und das Sonntagsspiel lautet Dortmund gegen Wolfsburg.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 05.05.2023 20:30 Bayer Leverkusen 1:2 1. FC Köln 05.05.2023 20:30 1. FSV Mainz 05 2:2 FC Schalke 04 06.05.2023 15:30 SC Freiburg 0:1 RB Leipzig 06.05.2023 15:30 Bor. Mönchengladbach 2:0 VfL Bochum 06.05.2023 15:30 FC Augsburg 1:0 1. FC Union Berlin 06.05.2023 15:30 1899 Hoffenheim 3:1 Eintracht Frankfurt 06.05.2023 15:30 Hertha BSC 2:1 VfB Stuttgart 06.05.2023 18:30 Werder Bremen 1:2 Bayern München 07.05.2023 17:30 Borussia Dortmund -:- VfL Wolfsburg

Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr – Union, Freiburg, Leipzig

Der Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr gehört 3 Teams, die 2 Startplätze für die Champions League ausspielen. Im direkten Duell zwischen dem Tabellenvierten SC Freiburg und dem Tabellenfünften RB Leipzig wird es vielleicht spannender als beim 1:5-Sieg für RB im DFB-Pokal letzte Woche. Außerdem hat Union ein Auswärtsspiel in Augsburg.

Der SC Freiburg hat nur 4 Tage nach der Klatsche im Pokal die Chance auf Wiedergutmachung. Im 350. Spiel von Christian Streich als SC-Coach brauchen die Breisgauer eine bessere Leistung. Allerdings ist RB gut drauf und hat in Freiburg seit 8 Spielen nicht verloren. Timo Werner spielt gegen einen Lieblingsgegner – gegen Freiburg hat er 10 Tore in 12 Spielen.

Außerdem hat Union Berlin an diesem Spieltag gegen FC Augsburg die Möglichkeit die Konkurrenz auf Abstand zu bringen, wenn sich Freiburg und Leipzig die Punkte wegnehmen. Allerdings hat Union ein schweres Auswärtsspiel gegen Augsburg – Union hat seit 5 Bundesliga-Spielen nicht gegen den FCA gewonnen.

Ein wichtiges Spiel ist außerdem Hertha Berlin gegen VfB Stuttgart. Hertha braucht dringend einen Dreier, sonst wird es mit dem Klassenerhalt sehr knapp bei bereits 6 Punkten Rückstand auf den 16. Platz. Weiterhin spielt TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt.

Topspiel am Samstagabend: Bremen gegen München

Im Topspiel am Samstagabend gibts ein Traditionsduell der deutschen Fußball-Bundesliga mit der Partie Werder Bremen gegen Bayern München. Bremen gegen Bayern findet zum 112. Mal statt und ist die meistgespielte Paarung der Bundesliga-Geschichte. Bayern ist hoher Favorit auf einen Sieg, zumal Gastgeber Bremen immer noch auf Füllkrug verzichten muss, der mit Wadenproblemen ausfällt. Außerdem könnte bei Bayern Thomas Müller wieder nur auf der Bank sitzen.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Bremen?

Pavlenka – Veljkovic, Stark, Friedl – Weiser, C. Groß, A. Jung – Bittencourt, Stage – Philipp, Ducksch

Wie spielt München?

Sommer – Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo – Kimmich, Gravenberch – Coman, Musiala, L. Sané – Gnabry

Bundesliga-Freitagsspiele – Leverkusen und Mainz

In den 2 Freitagsspielen geht es für Bayer Leverkusen und FSV Mainz 05 um wichtige Punkte für Europa. Leverkusen hat seit 9 Bundesliga-Spielen nicht verloren und könnte gegen den 1. FC Köln den nächsten Sieg feiern. Leverkusens Top-Form führte zum Gerücht, dass Coach Xabi Alonso zu Real Madrid wechseln könnte. Im 2. Freitagsspiel muss Mainz eine Antwort auf das 3:0 gegen Wolfsburg von letzter Woche finden, um nicht den Anschluss an die Europa-Startplätze zu verlieren. Weiterhin spielt FC Schalke 04 gegen Mainz um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Bundesliga-Abstiegskampf: Wer steigt ab?

Der Tabellenletzte Hertha hat kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Außerdem spielen Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Bochum und Schalke um den Abstieg.