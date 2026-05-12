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Fußball Bundesliga Tabelle vor dem letzten Spieltag am nächsten Wochenende!

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Die Tabelle der Bundesliga 2025/2026

Die Bundesliga kommt am kommenden Samstag 16.Mai 2026 um 15:30 Uhr zum Finale am 34.Bundesliga-Spieltag. Alle Spiele finden dann um 15:30 Uhr satt, spätestens um 17:30 Uhr wissen wir, wer international spielen wird und wer absteigen wird in die 2.Liga. Die aktuelle Bundesliga-Tabelle wird spannend am letztren Spieltag!

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Aktuelle Bundesliga Tabelle vor dem letzten Spieltag am nächsten Wochenende
Aktuelle Bundesliga Tabelle vor dem letzten Spieltag am nächsten Wochenende

Was kann am letzten Bundesliga-Spieltag noch passieren?

Spannend ist natürlich der Abstiegskampf, der zwischen dem VfL Wolfsburg, dem 1.FC Heidenheim und FC St.Pauli entschieden. Alle drei Teams sind punktgleich, Wolfsburg hat ein mit drei Toren besseres Torverhältnis. Pikant: Wolfsburg gegen Pauli spielen direkt gegeneinander – das wird ein Showdown. Heidenheim legte an den letzten drei Spieltagen mit 2 Siegen und einem Unentschieden ein echte Aufholjagd hin – nun heißt Mainz der Endgegner, für den es um nichts mehr geht.

Spannend werden ebenfalls noch die internationalen Plätze, vor allem der Kampf um die Champions League. Bayern, Dortmund und Leipzig sind fest dabei, Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen kämpfen um den 4.Platz, für den 5 und 6 Platz geht es in die Europa League. Platz 7 reicht derzeit für die Conference League, das wäre der SC Freiburg, der noch im EL-Finale steht und bei einem Gewinn noch als 5.deutsches Team in die Champions League kommen könnte. Somit hoffen Frankfurt und Augsburg punktgleich (43 Punkte) auf ein Stolpern der Freiburger.

Aktuelle Bundesliga Tabelle

Bundesliga 2025/2026

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S U S
>
33
27
5
1
117
35
82
86
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
N N S N S
>
33
21
7
5
68
34
34
70
3
RB Leipzig
RB Leipzig
S S S N S
>
33
20
5
8
65
43
22
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S N U U S
>
33
18
7
8
69
47
22
61
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
U S S U S
>
33
18
7
8
65
48
17
61
6
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
S N S S N
>
33
17
7
9
67
46
21
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
S S N U N
>
33
12
8
13
47
56
-9
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
S N U N N
>
33
11
10
12
59
63
-4
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
U S U S S
>
33
12
7
14
45
57
-12
43
10
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
N U N S N
>
33
9
10
14
42
53
-11
37
11
Hamburger SV
Hamburger SV
N N N S S
>
33
9
10
14
39
53
-14
37
12
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
N N N U S
>
33
9
9
15
40
58
-18
36
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
N U U S N
>
33
8
11
14
38
53
-15
35
14
1.FC Köln
1.FC Köln
S U N U N
>
33
7
11
15
48
58
-10
32
15
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
N S U N N
>
33
8
8
17
37
58
-21
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
N S U U N
>
33
6
8
19
42
68
-26
26
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
S N S U S
>
33
6
8
19
41
70
-29
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
N U N N N
>
33
6
8
19
28
57
-29
26
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

34.Bundesliga Spieltag

Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
FC Bayern München
- -
1.FC Köln
Allianz Arena
Vorschau: Combo Gewinner : FC Bayern München und +1.5 Tore
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
SC Freiburg
- -
RB Leipzig
Europa-Park Stadion
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder RB Leipzig
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
SV Werder Bremen
- -
Borussia Dortmund
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Borussia Dortmund
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
Borussia Mönchengladbach
- -
TSG 1899 Hoffenheim
BORUSSIA-PARK
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder TSG 1899 Hoffenheim
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
Bayer 04 Leverkusen
- -
Hamburger SV
BayArena
Vorschau: Doppelchance : Bayer 04 Leverkusen oder Unentschieden
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
Eintracht Frankfurt
- -
VfB Stuttgart
Deutsche Bank Park
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder VfB Stuttgart und +1.5 Tore
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
1. FC Heidenheim
- -
1. FSV Mainz 05
Voith-Arena
Vorschau: Doppelchance : 1. FC Heidenheim oder Unentschieden
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
1. FC Union Berlin
- -
FC Augsburg
Stadion An der Alten Försterei
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder FC Augsburg
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
FC St. Pauli
- -
VfL Wolfsburg
Millerntor-Stadion
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder VfL Wolfsburg

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