Fußball Bundesliga Tabelle vor dem letzten Spieltag am nächsten Wochenende!

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Die Tabelle der Bundesliga 2025/2026

Die Bundesliga kommt am kommenden Samstag 16.Mai 2026 um 15:30 Uhr zum Finale am 34.Bundesliga-Spieltag. Alle Spiele finden dann um 15:30 Uhr satt, spätestens um 17:30 Uhr wissen wir, wer international spielen wird und wer absteigen wird in die 2.Liga. Die aktuelle Bundesliga-Tabelle wird spannend am letztren Spieltag!

Was kann am letzten Bundesliga-Spieltag noch passieren?

Spannend ist natürlich der Abstiegskampf, der zwischen dem VfL Wolfsburg, dem 1.FC Heidenheim und FC St.Pauli entschieden. Alle drei Teams sind punktgleich, Wolfsburg hat ein mit drei Toren besseres Torverhältnis. Pikant: Wolfsburg gegen Pauli spielen direkt gegeneinander – das wird ein Showdown. Heidenheim legte an den letzten drei Spieltagen mit 2 Siegen und einem Unentschieden ein echte Aufholjagd hin – nun heißt Mainz der Endgegner, für den es um nichts mehr geht.

Spannend werden ebenfalls noch die internationalen Plätze, vor allem der Kampf um die Champions League. Bayern, Dortmund und Leipzig sind fest dabei, Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen kämpfen um den 4.Platz, für den 5 und 6 Platz geht es in die Europa League. Platz 7 reicht derzeit für die Conference League, das wäre der SC Freiburg, der noch im EL-Finale steht und bei einem Gewinn noch als 5.deutsches Team in die Champions League kommen könnte. Somit hoffen Frankfurt und Augsburg punktgleich (43 Punkte) auf ein Stolpern der Freiburger.

Aktuelle Bundesliga Tabelle

34.Bundesliga Spieltag