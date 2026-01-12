Fußball heute Bundesliga Sportwetten: Bayern haushoher Favorit gegen Köln

Der FC Bayern München startet mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins neue Jahr und geht als klarer Favorit in das bevorstehende Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Köln. Die Wettquoten sprechen eine deutliche Sprache: Bei bwin liegt die Quote für einen Sieg der Bayern in der Domstadt bei 1,30. Im Gegensatz dazu können Wagemutige, die auf den krassen Außenseiter Köln setzen, bei einem Einsatz von zehn Euro einen Gewinn von 80 Euro erzielen. Der 17.Bundesliga Spieltag wird jetzt am Dienstag und Mittwoch gespielt.

Bayern München überragend in der Form

Nach der furiosen Performance gegen Wolfsburg zeigt sich Bayern München bestens gerüstet für die nächsten Herausforderungen. Der unangefochtene Tabellenführer der Fußball-Bundesliga hat nicht nur die Konkurrenz im Griff, sondern auch die eigenen Ambitionen klar definiert. Der Chefcoach der Bayern wird darauf abzielen, die Dominanz auch gegen den Aufsteiger Köln fortzusetzen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 17 | RheinEnergieStadion | - 20:30 1.FC Köln U U N N U - : - FC Bayern München S S U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Köln als Außenseiter mit hoher Quote

Für den 1. FC Köln bleibt die Aufgabe gegen den Rekordmeister eine große Herausforderung. Die Wettanbieter sehen die Domstädter mit einer Quote von 8,00 auf dem Weg zu einem Sieg, was die Außenseiterrolle unterstreicht. Dies könnte für mutige Wetter ein attraktives Risiko darstellen, während die Fans auf ein unerwartetes Wunder hoffen.

Weitere Bundesliga-Spiele im Fokus

Auch andere Partien dieser Woche versprechen Spannung. Der VfB Stuttgart, der am Samstag mit einem 4:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen aufhorchte, geht als Favorit in das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Quote für einen Heimsieg der Schwaben liegt bei 1,83. Im Gegensatz dazu könnte die Eintracht bei einem Sieg mit einem Einsatz von zehn Euro 41 Euro zurückzahlen, was das Duell zusätzlich anheizt.

Hamburger SV will Wiedergutmachung

Der Hamburger SV, der zuletzt mit 1:2 gegen Freiburg unterlag, sieht sich im kommenden Match gegen Bayer Leverkusen in der Pflicht, sich zu rehabilitieren. Die Quote für einen Auswärtssieg der Leverkusener steht bei 2,05, während der HSV bei einem Sieg das 3,40-fache des Einsatzes zurückbekommen könnte. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen, das die Kräfteverhältnisse in der Liga weiter verschieben könnte.