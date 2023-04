Fußball heute Bundesliga Ergebnisse ** Wer spielt heute Abend? Abstiegskampf & Meisterkampf

Der 30. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga findet zwischen Freitag, dem 28. April, und Sonntag, dem 30. April 2023, statt. Das Meisterrennen zwischen BVB und Bayern geht in die nächste Runde mit den Spielen Bochum gegen Dortmund und Bayern gegen Hertha. Außerdem gibts ein spannendes Rennen um die Startplätze für den internationalen Wettbewerb mit Union, Freiburg, Leipzig, Leverkusen, Mainz, Wolfsburg und Frankfurt. Weiterhin spielen am Tabellenende noch 6 Teams um den Klassenerhalt – Augsburg, Hoffenheim, Bochum, Stuttgart, Schalke und Hertha sind dabei. Lediglich für Gladbach, Köln und Bremen geht es in dieser Saison nur noch um die Platzierung im Tabellenmittelfeld. Bereits im Freitagsspiel war es richtig spannend, als Dortmund im Ruhrderby gegen Bochum im Titelkampf nur auf ein 1:1 kam. Am 30. Spieltag gibts 2 Sonntagsspiele und 5 Spiele in der Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr. Die Bundesligaspiele des 30. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 6 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen das Freitagsspiel sowie die Sonntagsspiele bei DAZN.

Abstiegskampf & Meisterkampf

Update 16:15 Uhr – Die 1.Halbzeit ist vorbei, Stuttgart führt 1:0 gegen Gladbach, Hoffenheim und Augsburg liegen hinten. Die Bayern im Meisterkampf sowie Schalke und die Hertha im Abstiegskampf spielen ebenso morgen erst.

Update 16:45 Uhr -Die Augsburger mit dem Ausgleich – 1:1. Wichtiger Ausgleich durch Demirovic.

Update 17:00 Uhr – Nur noch knapp 15 Minuten zu spielen, derzeit wäre der VfB der Matchwinner und würde wichtige 3 Punkte holen, auch Augsburg hätte einen wichtigen Punkt gegenüber Bochum (gestern 1:1 gegen den BVB) wieder gut gemacht. Alles sehr knapp am Tabellenende!

Update 17:25 Uhr – Schluß! Stuttgart gelingt noch das 2:1 und holt wichtige Punkte.Stuttgart nun Platz 15 mit 28 Punkten, dahinter Bochum, Schalke und Hertha. Aktuelle Bundesliga-Tabelle

Der 30. Spieltag startet am Freitag mit dem Derby Bochum gegen BVB. Am Samstag spielen RB gegen Hoffenheim, Union gegen Leverkusen, Köln gegen Freiburg, Frankfurt gegen Augsburg und Stuttgart gegen Mönchengladbach. Das Top-Spiel am Samstagabend ist Schalke gegen Bremen. Die beiden Sonntagsspiele sind Bayern gegen Hertha und Wolfsburg gegen Mainz.

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

30. Bundesliga-Spieltag am 28. bis 30. April 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 29.04.2023 20:30 VfL Bochum 1:1 Borussia Dortmund 29.04.2023 15:30 RB Leipzig 1:0 1899 Hoffenheim 29.04.2023 15:30 1. FC Union Berlin 0:0 Bayer Leverkusen 29.04.2023 15:30 1. FC Köln 0:1 SC Freiburg 29.04.2023 15:30 VfB Stuttgart 2:1 Bor. Mönchengladbach 29.04.2023 15:30 Eintracht Frankfurt 1:1 FC Augsburg 29.04.2023 18:30 FC Schalke 04 2:1 Werder Bremen 30.04.2023 15:30 Bayern München -:- Hertha BSC 30.04.2023 17:30 VfL Wolfsburg -:- 1. FSV Mainz 05

Bundesliga-Freitagsspiel – Bochum gegen Dortmund

Im Freitagsspiel kann der BVB einen wichtigen Schritt Richtung Titelgewinn machen – allerdings geht es im schwierigen Revierderby gegen Bochum, die ihrerseits noch Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Bochum ist eher in schlechter Form mit 4 sieglosen Spielen und 4 Niederlagen in den letzten 5 Heimspielen. Der BVB muss wahrscheinlich auf Schlotterbeck verzichten. Außerdem ist Marco Reus nach der Vertragsverlängerung unter der Woche mit von der Partie.

Topspiel am Samstagabend: Schalke gegen Bremen

Im Topspiel am Samstagabend treffen Schalke und Bremen aufeinander, die in der Rückrunde etwa gleichstark sind. Auf der Rückrundentabelle liegt Schalke mit 15 Punkten sogar knapp vor Bremen mit 14 Punkten. Die Schalker können wegen der guten Rückrunde noch auf den Klassenerhalt hoffen, müssen allerdings heute gegen Bremen punkten. Außerdem kann Bremen den Klassenerhalt an diesem Spieltag rechnerisch unter Dach und Fach bringen – die wechselwilligen Stürmer Ducksch und Füllkrug fehlen verletzungsbedingt.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Schalke?

Schwolow – Matriciani, Jenz, Yoshida, Uronen – Kral, Krauß – Karaman, Drexler, Bülter – Terodde

Wie spielt Bremen?

Pavlenka – Veljkovic, Stark, Friedl – Weiser, C. Groß, A. Jung – Bittencourt, Stage – Schmid, Philipp

Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr – Union, Freiburg, Leipzig, Leverkusen

Am Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr spielen die Teams auf den Tabellenplätzen 3 bis 6, für die es um die Qualifikation für die Champions League geht. Außerdem sind Hoffenheim, Augsburg und Stuttgart vom Tabellenende am Start. Das Topspiel ist Union gegen Leverkusen, die beide richtig gut drauf sind. Weiterhin ist Union im Moment besonders heimstark und hat 20 Spiele infolge nicht verloren.

Außerdem hat Freiburg ein Auswärtsspiel in Köln, wo das Karriereende von Jonas Hector und der Abgang von Timo Horn bekannt wurde. Die Freiburger könnten mit einem weiteren Sieg den Punkterekord brechen. Das dritte Spiel im Kampf um die Champions League ist Leipzig gegen Hoffenheim. Leipzig ist auf den 5. Platz abgerutscht und muss sich jetzt fangen ehe es unter der Woche um den Einzug ins DFB-Pokalfinale geht.

Die weiteren Spiele am Samstag sind Frankfurt gegen Augsburg und Stuttgart gegen Mönchengladbach. Frankfurt spielt um das Ticket für die Europa League, hat aber einen größeren Abstand von 5 Punkten auf den 6. Platz.

Bundesliga-Sonntagsspiele – Bayern gg. Hertha, Wolfsburg gg. Mainz

Am Bundesliga-Sonntag können die Bayern gegen Hertha im Meisterrennen nachlegen. Die Bayern sind haushoher Favorit, allerdings könnte die Hertha mit neuem Coach Dardai für eine Riesenüberraschung sorgen. Weiterhin spielen Wolfsburg und Mainz gegeneinander, die beide noch nach Europa wollen. Mainz ist hinter dem BVB die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde.

30. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 29. April 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. In der Konferenz mit 5 Spielen geht es um wichtige Punkte für die Champions-League-Plätze. Außerdem kann man das Freitagsspiel, am 28. April um 20:30 Uhr, sowie die 2 Sonntagsspiele, am 30. April um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr Uhr, live auf DAZN anschauen.