Fußball heute Bundesliga-Ergebnisse + Spielausfälle wegen Schnee: Spielplan des 16.Spieltages

Die Bundesliga startet ins neue Jahr mit einem spannenden Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am Freitagabend. Die Partie, die um 20:30 Uhr im Stadion der Hessen beginnt, verspricht ein packendes Aufeinandertreffen zu werden. Während der BVB als leichter Favorit gilt, stehen die Frankfurter unter Druck, nach einem Remis beim HSV zurück auf die Siegerstraße zu finden.

Bundesliga-Ergebnisse des 16.Spieltages

Bundesliga Eintracht Frankfurt 1.83 xG 2.17 3 3 Borussia Dortmund Bundesliga SC Freiburg 2.83 xG 0.64 2 1 Hamburger SV Bundesliga SV Werder Bremen - - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga 1. FC Heidenheim 1.93 xG 2.40 2 2 1.FC Köln Bundesliga 1. FC Union Berlin 2.23 xG 1.10 2 2 1. FSV Mainz 05 Bundesliga FC St. Pauli - - RB Leipzig Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Mönchengladbach - - FC Augsburg Bundesliga FC Bayern München - - VfL Wolfsburg

Frankfurt gegen Dortmund: Ein Duell der Vorzeichen

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird als einer der Höhepunkte des 16. Spieltags angesehen. Der Sportwettenanbieter bwin bewertet den BVB mit einer Quote von 2.05 als leicht favorisiert. Die Hessen müssen allerdings weiterhin auf ihren Torjäger Jonathan Burkardt verzichten, der sich noch in der Rehabilitationsphase befindet. Um ihre Offensivkraft zu stärken, haben die Frankfurter in der Winterpause Younes Ebnoutalib und Ayoube Amaimouni Echghouyab verpflichtet.

Leverkusen im Aufwind: Neues Jahr, neue Chancen

Bayer Leverkusen hat nach der überraschenden Trennung von Erik ten Hag am zweiten Spieltag unter Coach Kasper Hjulmand schnell wieder in die Spur gefunden. Mit einer Quote von 1.98 geht die „Werkself“ optimistisch in ihr erstes Spiel nach der Winterpause gegen den VfB Stuttgart, der ebenfalls auf Punkte im Tabellenkeller angewiesen ist. Die Schwaben könnten sich mit einem Sieg (Quote 3.40) im Rheinland näher an Leverkusen heranarbeiten.

Köln und Heidenheim: Ein Kampf um die Punkte

Der 1. FC Köln, der als Aufsteiger positiv in die Saison gestartet ist, wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg. Gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim haben die Buchmacher jedoch eine Quote von 2.25 für die „Effzeh“ ausgerufen, was ihnen Chancen auf einen Dreier einräumt. Die Mannschaft von Frank Schmidt, die ebenfalls dringend Punkte benötigt (Quote 2.95), wird alles daran setzen, um den Abstiegskampf zu vermeiden.

Union Berlin auf der Jagd nach dem dritten Sieg in Folge

Nach zwei Siegen zum Jahresabschluss ist Union Berlin im Aufwind und geht als Favorit (Quote 2.15) in das Heimspiel gegen das Schlusslicht 1. FSV Mainz 05, das mit einer Quote von 3.50 ins Rennen geht. Gleichzeitig hofft Werder Bremen nach fünf sieglosen Spielen auf einen Turnaround gegen die TSG Hoffenheim. Die Bremer gelten mit einer Quote von 2.87 als leichter Außenseiter, während ein Sieg der Kraichgauer bei Quote 2.30 lukrative Rückzahlungen verspricht.