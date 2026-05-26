Fußball heute Bundesliga Relegation: Fürth verhindert Absturz – RWE verpasst Aufstieg

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Sturz in die Drittklassigkeit abgewendet und bleibt weiter Zweitligist. Im Relegations-Rückspiel setzte sich das Kleeblatt gegen Rot-Weiss Essen mit 2:0 (1:0) durch und sicherte sich den Klassenerhalt mit reichlich Mühe. Für RWE platzte damit der Traum von der Rückkehr in die 2. Liga erneut.

Futkeu und Hrgota drehen das Duell

Vor 15.000 Zuschauern im Ronhof brachte Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu die Franken in Führung, als er in der 29. Minute aus dem Gewühl heraus traf. Für den Angreifer, der im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselt, war es bereits der 20. Saisontreffer. Branimir Hrgota legte nach der Pause nach und erzielte in seinem letzten Spiel für Fürth das 2:0 (47.).

Das Hinspiel hatte der Traditionsklub aus Essen noch mit 1:0 gewonnen. Rot-Weiss Essen, Meister von 1955 und zuletzt 2006/2007 zweitklassig, hatte nach schweren Jahren mit Abstieg, Insolvenz und sportlichen Rückschlägen auf die Rückkehr in die 2. Liga gehofft. Dieser Plan blieb am Ende unerfüllt.

2.Liga Rot-weiss Essen 1 0 SpVgg Greuther Fürth 2.Liga SpVgg Greuther Fürth 2 0 Rot-weiss Essen

Fürth zittert sich zum Klassenverbleib

Fürth, das die ewige Zweitligatabelle weiterhin souverän anführt, verhinderte damit den ersten Abstieg in die Drittklassigkeit seit 1997. Münster und Düsseldorf sind damit die beiden einzigen Absteiger aus der 2. Liga. Osnabrück und Cottbus steigen auf.

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Im Vorfeld hatten beide Seiten selbstbewusst angekündigt, alles investieren zu wollen. Fürths Chefcoach Heiko Vogel sagte: „Wir werden All-In gehen“. Futkeu versprach ein „Feuerwerk“. Zunächst blieb davon jedoch wenig zu sehen. Die SpVgg fand schwer in die Partie und hatte Glück, dass Torhüter Silas Prüfrock einen Rückstand verhinderte. Erst fast aus dem Nichts fiel die Führung der Gastgeber, ehe sich der Zweitligist zunehmend stabilisierte und die Pausenführung verdiente.

RWE drückt, doch die Entscheidung fällt nicht

Nach dem Seitenwechsel erwischte das Kleeblatt einen Blitzstart und stellte früh auf 2:0. Kurz darauf verpasste Fürth die Vorentscheidung und musste deshalb bis in die Schlussphase hinein um den Verbleib in der Liga bangen. Essen warf in der Folge alles nach vorne, kam der erneuten Wende aber nicht entscheidend nahe. Die größte Gelegenheit auf das 1:2 vergab Torben Müsel in der 81. Minute per Kopf nach einem Pfostentreffer.