Fußball heute: Bundesliga Relegation Elversberg gegen Heidenheim live auf Sat1

SV Elversberg kurz vor der Sensation: Alles oder nichts gegen Heidenheim

Ein saarländisches Dorf will in die Bundesliga – und es ist mehr als nur eine nette Geschichte. Die SV Elversberg steht nach einem starken 2:2 im Hinspiel in Heidenheim kurz davor, erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die höchste deutsche Spielklasse aufzusteigen. Jetzt entscheidet das Rückspiel im eigenen Stadion über den ganz großen Sprung. Heute Abend zeigt Sat1 das Spiel live im Free-TV.

Elversberg zeigt Selbstvertrauen statt Respekt

Wenn man den Worten der Spieler lauscht, wirkt Elversberg alles andere als eingeschüchtert. Mittelfeldspieler Semih Sahin sagte selbstbewusst: „Die sollen mal zu uns kommen.“ Und auch Fisnik Asllani ließ keinen Zweifel am eigenen Anspruch: „Wir haben schon andere Teams aus dem Stadion geschossen.“ Trotz des verspielt wirkenden 2:0-Vorsprungs im Hinspiel gibt sich das Team kampfeslustig – und vermittelt das Gefühl, bereit für die Bundesliga zu sein.

Heimspiel als Trumpf: Kaiserlinde wird zum Faktor

Die Voraussetzungen sind klar: Mit einem Sieg im Heimspiel ist Elversberg in der Bundesliga. Der Vorteil liegt dabei auf ihrer Seite. Die Arena an der Kaiserlinde ist zwar klein, aber stimmungsvoll – und dort fühlt sich die SVE besonders wohl. „Wir sind zu Hause noch ein Stück stärker“, meint Sportvorstand Nils-Ole Book. In der 10.000 Zuschauer fassenden Spielstätte herrscht Aufbruchstimmung, die Mannschaft ist eingespielt, viele Spieler kennen solche Drucksituationen bereits aus früheren Aufstiegen.

Heidenheim hat den Druck – und Erfahrung

Für Heidenheim ist es fast schon eine umgekehrte Geschichte. Der Klub war vergangene Saison selbst der Underdog, der den Sprung ins Oberhaus schaffte. Nun droht der direkte Wiederabstieg. Trainer Frank Schmidt spielt die Begleitumstände herunter: „Es geht um die Bundesliga, das ist das einzige, was zählt.“ Heidenheim hat sich nach eigener Aussage gezielt auf die Relegation vorbereitet – und wird mit aller Macht versuchen, den drohenden Abstieg zu verhindern. Schmidt: „Wir haben keine Angst.“

Aufstieg mit Ansage? Elversberg glaubt an den Moment

Elversberg hat in den letzten zwei Jahren fast alles gewonnen. 2023 der Aufstieg aus der Regionalliga, 2024 der dritte Platz in der 2. Liga – nun steht der Verein vor dem historischen Durchmarsch. Trainer Horst Steffen weiß, dass dieser Moment nicht planbar war, aber er vertraut auf die Mentalität seines Teams: „Die Jungs werden nicht nervös.“ Druck? Fehlanzeige. Stattdessen herrscht Zuversicht, dass auch dieses letzte Spiel der Saison positiv gestaltet werden kann. Der Glaube an die eigene Stärke ist groß – jetzt muss es auf dem Platz bestätigt werden.