Fußball heute Bundesliga Relegation 2026: Kann Wolfsburg den „Worst Case“ abwenden?

Die Entscheidung in der Relegation ist im Hinspiel offen geblieben, doch der Druck liegt nun klar beim VfL Wolfsburg. Im Rückspiel am Pfingstmontag, 25. Mai, um 20:30 Uhr ist das Team von Dieter Hecking laut bwin dennoch Favorit und soll den drohenden Absturz in den „Worst Case“ noch verhindern. Auch der SC Paderborn reist mit einer realistischen, wenn auch kleineren Chance an, während die SpVgg Greuther Fürth im zweiten Duell gegen Rot-Weiß Essen trotz des knappen 0:1 aus dem Hinspiel Heimvorteil und Favoritenrolle genießt. Sat 1 zeigt das Spiel ab 20:30 uhr heute im Free-TV.

Wolfsburg unter Zugzwang, Paderborn mit Außenseiterchance

Wolfsburg hatte sich bereits 2017 und 2018 in der Relegation gerettet, muss diesmal aber erneut um den Ligaverbleib bangen. Für einen Sieg nach 90 Minuten sind die Niedersachsen mit einer Quote von 2.10 notiert, der direkte Klassenverbleib wird bei bwin mit 1.58 geführt. Setzt sich der VfL durch, bleibt der Bundesligist in der Eliteklasse.

Bundesliga VfL Wolfsburg 0 0 SC Paderborn 07 Bundesliga SC Paderborn 07 - - VfL Wolfsburg

Dem SC Paderborn würde dagegen ein Coup historischen Ausmaßes gelingen, sollte die Mannschaft die Sensation schaffen und nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga ins Oberhaus zurückkehren. Für den Aufstieg der Ostwestfalen zahlt bwin bei zehn Euro Einsatz 23 Euro zurück, die Siegquote nach 90 Minuten liegt bei 3.30. Das Rückspiel steigt ebenfalls am Pfingstmontag, 25. Mai, um 20:30 Uhr.

Fürth geht als Favorit ins Duell mit Essen

Im Kampf um den letzten Startplatz für die Zweitliga-Saison 2026/27 hat Greuther Fürth trotz des 0:1 aus dem Hinspiel gute Karten. Die Kleeblätter gehen mit Noel Futkeu, dem Torschützenkönig der 2. Liga, mit einer Sieg-Quote von 1.90 in das Rückspiel gegen Rot-Weiß Essen. Das zweite Relegationsduell steigt am 26. Mai um 20:30 Uhr.

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Gelingt Rot-Weiß Essen auch im Rückspiel ein Erfolg und damit der Aufstieg, würde bwin bei zehn Euro Einsatz 40 Euro auszahlen. In der 3-Weg-Quote für die Relegation 2. BL und 3. Liga wird Fürth mit 1.90 vor Essen mit 4.00 und dem Unentschieden mit 4.10 geführt.

Die bwin-Quoten im Überblick

Für das Rückspiel der Relegation 1. Bundesliga und 2. Bundesliga stehen die 3-Weg-Quoten bei SC Paderborn 07 mit 3.30, beim Remis mit 3.60 und beim VfL Wolfsburg mit 2.10. Bei der Frage „Wer kommt weiter?“ liegt Wolfsburg mit 1.58 vor Paderborn mit 2.30.

Im Rückspiel der Relegation zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga notiert bwin Greuther Fürth mit 1.90, das Unentschieden mit 4.10 und Rot-Weiß Essen mit 4.00.