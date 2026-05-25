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Fußball heute Bundesliga Relegation 2026 – 1:1 Verlängerung Wolfsburg gegen Paderborn

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Die Entscheidung in der Relegation ist im Hinspiel offen geblieben, doch der Druck liegt nun klar beim VfL Wolfsburg. Im Rückspiel am Pfingstmontag, 25. Mai, um 20:30 Uhr ist das Team von Dieter Hecking laut bwin dennoch Favorit und soll den drohenden Absturz in den „Worst Case“ noch verhindern. Auch der SC Paderborn reist mit einer realistischen, wenn auch kleineren Chance an, während die SpVgg Greuther Fürth im zweiten Duell gegen Rot-Weiß Essen trotz des knappen 0:1 aus dem Hinspiel Heimvorteil und Favoritenrolle genießt. Sat 1 zeigt das Spiel ab 20:30 uhr heute im Free-TV.

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Vinicius Souza vom VfL Wolfsburg im Zweikampf mit Mika Joel Baur (Nr. 14) vom SC Paderborn im Bundesliga-Relegationsrückspiel in der Home Deluxe Arena am 25. Mai 2026 in Paderborn. Wolfsburg sicherte sich in diesem Spiel den Klassenerhalt. Christof Koepsel / Getty Images Europe via Getty Images
Vinicius Souza vom VfL Wolfsburg im Zweikampf mit Mika Joel Baur (Nr. 14) vom SC Paderborn im Bundesliga-Relegationsrückspiel in der Home Deluxe Arena am 25. Mai 2026 in Paderborn. Wolfsburg sicherte sich in diesem Spiel den Klassenerhalt. Christof Koepsel / Getty Images Europe via Getty Images

Wolfsburg unter Zugzwang, Paderborn mit Außenseiterchance

Wolfsburg hatte sich bereits 2017 und 2018 in der Relegation gerettet, muss diesmal aber erneut um den Ligaverbleib bangen. Für einen Sieg nach 90 Minuten sind die Niedersachsen mit einer Quote von 2.10 notiert, der direkte Klassenverbleib wird bei bwin mit 1.58 geführt. Setzt sich der VfL durch, bleibt der Bundesligist in der Eliteklasse.

Bundesliga
21.5.2026
- 20:30
VfL Wolfsburg
0 0
SC Paderborn 07
Volkswagen Arena
Bundesliga
25.5.2026
- 20:30
SC Paderborn 07
- -
VfL Wolfsburg
Home Deluxe Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder VfL Wolfsburg und -2.5 Tore

Dem SC Paderborn würde dagegen ein Coup historischen Ausmaßes gelingen, sollte die Mannschaft die Sensation schaffen und nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga ins Oberhaus zurückkehren. Für den Aufstieg der Ostwestfalen zahlt bwin bei zehn Euro Einsatz 23 Euro zurück, die Siegquote nach 90 Minuten liegt bei 3.30. Das Rückspiel steigt ebenfalls am Pfingstmontag, 25. Mai, um 20:30 Uhr.

Fürth geht als Favorit ins Duell mit Essen

Im Kampf um den letzten Startplatz für die Zweitliga-Saison 2026/27 hat Greuther Fürth trotz des 0:1 aus dem Hinspiel gute Karten. Die Kleeblätter gehen mit Noel Futkeu, dem Torschützenkönig der 2. Liga, mit einer Sieg-Quote von 1.90 in das Rückspiel gegen Rot-Weiß Essen. Das zweite Relegationsduell steigt am 26. Mai um 20:30 Uhr.

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Gelingt Rot-Weiß Essen auch im Rückspiel ein Erfolg und damit der Aufstieg, würde bwin bei zehn Euro Einsatz 40 Euro auszahlen. In der 3-Weg-Quote für die Relegation 2. BL und 3. Liga wird Fürth mit 1.90 vor Essen mit 4.00 und dem Unentschieden mit 4.10 geführt.

Die bwin-Quoten im Überblick

Für das Rückspiel der Relegation 1. Bundesliga und 2. Bundesliga stehen die 3-Weg-Quoten bei SC Paderborn 07 mit 3.30, beim Remis mit 3.60 und beim VfL Wolfsburg mit 2.10. Bei der Frage „Wer kommt weiter?“ liegt Wolfsburg mit 1.58 vor Paderborn mit 2.30.

Im Rückspiel der Relegation zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga notiert bwin Greuther Fürth mit 1.90, das Unentschieden mit 4.10 und Rot-Weiß Essen mit 4.00.

Liveticker heute

22:20 Uhr

Kurz vor Ende steht es 1:1

So wie es aussieht, geht es hier in eine nervenaufreibende Verlängerung!

20:44 Uhr

Rot für Wolfsburg

14.Minute – Rot für Mæhle!

20:36 Uhr

1:0 für den VfL

Pejčinović mit dem frühen Tor in der 3.Spielminute!

20:13 Uhr

Anpfiff

Vorab-Schema: SC Paderborn – VfL Wolfsburg

Paderborn: Seimen – Hansen, Scheller, Brackelmann – Curda, Baur, Castaneda, Klaas – Müller, Bilbija – Marino. – Trainer: Kettemann

Wolfsburg: Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi Nseke, Souza, Maehle – Svanberg, Eriksen – Daghim, Pejčinović. – Trainer: Hecking

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 14.500

16:03 Uhr

Anpfiff um 20:30 Uhr

Um 20:30 Uhr wird es spannend! Sat1 zeigt das Spiel live im Free-TV.

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