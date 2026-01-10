Fußball heute Bundesliga – Pleite mit zehn Mann: HSV muss weiter warten

Der Hamburger SV hat auch im neuen Jahr seine Schwierigkeiten in der Fremde fortgesetzt. Trotz einer frühen Führung und einer soliden Anfangsphase verlor der Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 beim SC Freiburg. Die Hamburger warten damit seit fast acht Jahren auf einen Auswärtssieg in der höchsten deutschen Liga und sind weiterhin das einzige Team ohne Dreier auf gegnerischem Platz in dieser Saison.

HSV startet mit Rückschlag ins neue Jahr

Im ersten Bundesligaspiel nach dem überraschenden Rückzug von Sportvorstand Stefan Kuntz sah der HSV seine Hoffnungen auf einen Auswärtssieg schnell schwinden. Daniel Elfadli erhielt in der 51. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholter Fouls und stellte die Hamburger damit in Unterzahl. Zuvor hatte Luka Vuskovic in der 49. Minute durch einen Kopfball nach einer Ecke von Miro Muheim für die Führung gesorgt. Schiedsrichter Timo Gerach musste zur Torlinientechnik greifen, um den Treffer zu bestätigen.

Freiburg dreht die Partie

Nach dem Führungstreffer reagierten die Gastgeber umgehend. In der 53. Minute verwandelte Vincenzo Grifo einen Foulelfmeter, nachdem Elfadli Lucas Höler im Strafraum gefoult hatte. Trotz einer Hand am Ball konnte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes den Schuss nicht abwehren. Der SC Freiburg nutzte die Überzahl und drängte die Hamburger in die Defensive, was schließlich zur Führung durch Igor Matanovic in der 83. Minute führte.

Schwierige Auswärtsbilanz für den Hamburger SV

Mit nur zwei von 24 möglichen Punkten in dieser Saison bleibt der HSV der einzige Verein ohne Auswärtssieg. Der Sportdirektor Claus Costa hatte vor dem Spiel bei Sky betont, dass man mit Blick auf den ersten Auswärtssieg optimistisch sei: „Wir rechnen uns etwas aus. Es ist der klare Plan, drei Punkte zu holen.“ Doch die Realität zeigt, dass die Hamburger in dieser Saison Schwierigkeiten haben, auswärts zu punkten.

Freiburg weiterhin ungeschlagen im eigenen Stadion

Der SC Freiburg bleibt nach diesem Sieg bereits seit elf Pflichtspielen ungeschlagen auf heimischem Boden. Die Breisgauer hatten in der ersten Halbzeit mehrere Großchancen, doch Lucas Höler und Matanovic scheiterten zunächst am HSV-Keeper oder am Aluminium. Erst im zweiten Durchgang fanden die Hamburger besser ins Spiel, konnten jedoch nicht an die Leistung anknüpfen, die zum frühen Führungstreffer führte.