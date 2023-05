Fußball heute Bundesliga live * Wer spielt heute am 32.Bundesliga-Spieltag?

In der deutschen Fußball-Bundesliga gibts an diesem Wochenende – zwischen Freitag, dem 12. Mai, und Sonntag, dem 14. Mai 2023 – den 32. Spieltag. Das Rennen um die Meisterschaft zwischen Bayern und Dortmund geht in die nächste Runde. Die Bundesligaspiele des 32. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 6 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen das Freitagsspiele sowie 2 Sonntagsspiele bei DAZN.

Neben dem Titelkampf zwischen Bayern und dem BVB gibts in der Bundesliga einen Dreikampf um die beiden CL-Startplätze zwischen Leipzig, Union und Freiburg. Weiterhin haben Leverkusen, Wolfsburg, Mainz und Frankfurt noch Chancen nach Europa zu fahren. Hingegen geht es am Tabellenende für mindestens 4 Teams noch um alles – Schalke, Stuttgart, Bochum und Hertha kämpfen um den Klassenerhalt.

32. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 13. Mai 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. Außerdem kann man das Freitagsspiele am 12. Mai um 20:30 Uhr sowie 2 Sonntagsspiel am 14. Mai um 17:30 Uhr Uhr live auf DAZN anschauen.

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

32. Bundesliga-Spieltag zwischen dem 12. und 14. Mai 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 12.05.2023 20:30 1. FC Köln -:- Hertha BSC 13.05.2023 15:30 Bayern München -:- FC Schalke 04 13.05.2023 15:30 1. FC Union Berlin -:- SC Freiburg 13.05.2023 15:30 Eintracht Frankfurt -:- 1. FSV Mainz 05 13.05.2023 15:30 VfL Wolfsburg -:- 1899 Hoffenheim 13.05.2023 15:30 VfL Bochum -:- FC Augsburg 13.05.2023 18:30 Borussia Dortmund -:- Bor. Mönchengladbach 14.05.2023 15:30 VfB Stuttgart -:- Bayer Leverkusen 14.05.2023 17:30 RB Leipzig -:- Werder Bremen

Der 32. Spieltag startet mit dem Freitagsspiel Köln gegen Hertha, wo die Berliner unbedingt einen Sieg brauchen. Weiterhin spielen am Samstag um 15:30 Uhr Bayern gegen Schalke, Union gegen Freiburg im direkten Duell, Frankfurt gegen Mainz, Wolfsburg gegen Hoffenheim und Bochum gegen Augsburg. Das Top-Spiel am Samstagabend ist Dortmund gegen Gladbach. Zudem spielen am Sonntag Stuttgart gegen Leverkusen und RB gegen Bremen.

Topspiel am Samstagabend: Dortmund gegen Gladbach

Im Topspiel am Samstagabend muss der BVB seine Hausaufgaben erledigen und einen Dreier gegen Gladbach holen, um den Titelkampf offen zu halten. Der BVB steht vor dem 9. Heimsieg in Serie gegen Gladbach und dem 14. Heimsieg der Bundesliga-Saison. Weiterhin steht bei Dortmund derzeit die Personalie Jude Bellingham im Mittelpunkt, dem ein hochdotiertes Angebot vorliegen soll. Möglicherweise absolviert der Engländer seine letzten Spiele im BVB-Trikot.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Dortmund?

Kobel – Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro – Can – Bellingham, Brandt – Malen, Adeyemi – Haller

Wie spielt Gladbach?

Omlin – Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini – Weigl, Koné – Hofmann, Neuhaus, Stindl – Ngoumou

Bundesliga-Freitagsspiel – Köln gegen Hertha

Das Freitagsspiel an diesem Spieltag lautet Köln gegen Hertha, wo die Berliner Gäste unbedingt punkten müssen. 3 Spiele, 3 Siege lautet die Maßgabe von Berlins Coach Pal Dardai. Währenddessen wurde in der Woche bekannt, dass Hertha um die Spiellizenz fürchten muss und wegen Unregelmäßigkeiten im Finanzbetrieb vielleicht einen Zwangsabstieg in Kauf nehmen muss. Weiterhin ist der Effzeh gegen Hertha meistens gut drauf und konnte 7 der letzten 11 Spiele gewinnen.

Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr – Bayern, Union, Freiburg

Am Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr kann der FC Bayern im Titelkampf vorlegen, wenn es im Heimspiel gegen Schalke geht. Allerdings geht es für die Schalker ebenfalls um Big Points im Abstiegskampf. Deswegen wird das Spiel ein brisantes Duell.

Weiterhin spielen Union und Freiburg gegeneinander, die eine herausragende Saison absolvieren. Außerdem können die Teams zudem erstmals in die Champions League kommen. Es dürfte ein hochklassiges Duell werden, denn Union ist zu Hause noch ungeschlagen und Freiburg ist die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga.

Ein weiteres wichtiges Spiel am Samstag ist Frankfurt gegen Mainz in einem direkten Duell um die Europa-League-Startplätze. Bei Frankfurt befindet sich Cheftrainer Glasner auf Abschiedstour, denn er wird im Sommer den Verein verlassen und nicht mehr als Frankfurt-Coach arbeiten. Glasners Erfolge mit dem Europa-League-Sieg letzte Saison sprechen für sich. Am Ende hat er etwas den Anschluss an die Mannschaft verloren und fiel mit seiner Wutrede auf der PK auf.

Außerdem hat Wolfsburg ein Heimspiel gegen Hoffenheim und braucht einen Sieg, um im Fernduell mit Leverkusen, Mainz und Frankfurt im Rennen zu bleiben. Weiterhin spielen am Samstag Bochum und Augsburg gegeneinander.

Bundesliga-Sonntagsspiel – Leverkusen und Leipzig

Am Bundesliga-Sonntag gibts zwei Spiele mit Stuttgart gegen Leverkusen und Leipzig gegen Bremen. Während die Stuttgarter mit dem neuen Coach Sebastian Hoeneß wieder etwas außer Form sind, kann Leverkusen wichtige Punkte für Europa holen. Außerdem kann Leipzig mit einem Heimsieg gegen Bremen den 3. Platz verteidigen.

Bundesliga-Abstiegskampf: Wer steigt ab?

Im Abstiegskampf befinden sich Schalke, Stuttgart, Bochum und Hertha. Außerdem könnten Augsburg und Hoffenheim mit einem sehr schlechten Lauf nochmal abrutschen und ins Geschehen eingreifen.

Fragen und Antworten zum 32.Spieltag der Bundesliga

Was sind die Übertragungsoptionen für den 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga?

Der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird live bei DAZN und Sky übertragen. Bei Sky gibt es am Samstag um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr sechs Bundesligaspiele zu sehen. Das Freitagsspiel am 12. Mai um 20:30 Uhr sowie zwei Sonntagsspiele am 14. Mai um 17:30 Uhr werden hingegen bei DAZN ausgestrahlt.

Welche Bedeutung hat das Spiel zwischen Dortmund und Gladbach?

Das Spiel zwischen Dortmund und Gladbach am Samstagabend ist ein Topspiel von großer Bedeutung. Der BVB muss gewinnen, um im Titelkampf mit Bayern München Schritt zu halten. Dortmund strebt den 9. Heimsieg in Serie gegen Gladbach an und den 14. Heimsieg in der aktuellen Bundesliga-Saison. Zudem könnte es die letzten Spiele von Jude Bellingham im Trikot des BVB sein, da ihm ein hochdotiertes Angebot vorliegen soll.

Welche Teams kämpfen im Abstiegskampf der Bundesliga um den Klassenerhalt?

Im Abstiegskampf der Bundesliga kämpfen derzeit mindestens vier Teams um den Klassenerhalt: Schalke, Stuttgart, Bochum und Hertha. Zudem könnten Augsburg und Hoffenheim bei einem schlechten Lauf noch in den Abstiegskampf involviert werden.