Fußball heute Bundesliga live Ergebnisse * Bayern verliert * Aktuelle Bundesliga-Tabelle

In der deutschen Fußball-Bundesliga können an diesem Wochenende – zwischen Freitag, dem 19. Mai, und Sonntag, dem 21. Mai 2023 – am 33. Spieltag die ersten Entscheidungen fallen. Das Meisterrennen, der Kampf um die Champions League und der Abstiegskampf kann für einige Teams heute bereits entschieden werden. Am Samstag kann man 5 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen das Freitagsspiele sowie 3 Sonntagsspiele bei DAZN.

Im Titelkampf könnte FC Bayern München mit einem Sieg gegen RB Leipzig und einer Niederlage Dortmunds bereits an diesem Spieltag die Meisterschaft feiern. Allerdings erst am Sonntag, kampflos, denn der BVB spielt einen Tag später als die Bayern. Weiterhin könnte sich Leipzig an diesem Spieltag für die Champions League qualifizieren. Union kann ebenfalls die CL-Teilnahme sicherstellen.

Außerdem könnte Hertha an diesem Wochenende absteigen, wenn sie gegen Bochum verlieren. Hertha wäre ebenfalls abgestiegen, falls Schalke gegen Frankfurt und Stuttgart gegen Mainz gewinnen. Außerdem könnte Stuttgart bereits absteigen, wenn sie verlieren sowie Bochum und Schalke gewinnen.

Liveticker Bundesliga 15:30 Uhr

15:30 Uhr – gleich geht es los! Unten die derzeitigen Ergebnisse! Hier die aktuelle Bundesliga-Tabelle.

15:31 Uhr – 1.Minute, 1:0 für Schalke! Damit wäre Schalke 15. und außer Gefahr.

15:41 Uhr – Ansonsten noch keine Tore gefallen!

15:50 Uhr – Schalke kassiert den Ausgleich. Hertha erzielt ein Abseitstor, immer noch 0:0.

16:10 Uhr – Hoffenheim führt 2:0 gegen Union! Damit wäre Hoffenheim mit 35 Punkten sogar auf Platz 13.

16:15 Uhr – Halbzeitstände siehe unten!

16:45 Uhr – Der Ball rollt wieder, aber noch kein Tor in der 2.Hälfte gefallen!

16:55 Uhr – Die Eintracht geht in Führung, Schalke liegt hinten und ist wieder auf dem 16.Platz. Die Hertha zielt das 1:0 – Hoffnungsschimmer in Berlin!

17:15 Uhr – Noch wenige Minuten! Schalke mit dem Ausgleich, Hoffenheim führt weiterhin und könnte der Union die CL streitig machen.

17:15 Uhr – Derzeitiger Stand: Hoffenheim gerettet mit 36 Punkten auf Platz 13! Schalke auf 15 mit 31 Punkten, Bochum punktgleich auf 16, Stuttgart auf 17 (spielt morgen) und die Hertha mit 28 immer noch letzter, aber noch nicht abgestiegen!

17:20 Uhr – Hertha kassiert noch den Ausgleich – und steigt ab! Hier die aktuelle Bundesliga-Tabelle.

17:30 Uhr – In Hoffenheim steht es 3:2, noch 1,5 Minuten Nachspielzeit. Es läuft die 95.Minute.

noch 2 Spieltage bis zum Saisonende

noch 2 Spieltage bis zum Saisonende Tabellenführer Bayern mit 1 Punkt vor Dortmund

Tabellenführer Bayern mit 1 Punkt vor Dortmund 3 Sonntagsspiele

3 Sonntagsspiele Top-Spiel am Samstag: Bayern gegen Leipzig

Top-Spiel am Samstag: Bayern gegen Leipzig Augsburg gegen Dortmund am Sonntag um 17:30 Uhr

Augsburg gegen Dortmund am Sonntag um 17:30 Uhr Fußball-Übertragung live bei DAZN (4 Spiele) & Sky (5 Spiele)

Fußball-Übertragung live bei DAZN (4 Spiele) & Sky (5 Spiele) Hier die aktuelle Bundesliga-Tabelle.

33. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 20. Mai 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. Außerdem kann man das Freitagsspiele am 19. Mai um 20:30 Uhr sowie 3 Sonntagsspiele am 21. Mai um 15:30, 17:30 und 19:30 Uhr live auf DAZN anschauen.

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

33. Bundesliga-Spieltag zwischen dem 19. und 21. Mai 2023

Update Freitag Abend: Freiburg gewinnt mit 2:0 gegen Wolfsburg und steht kurz vor der Champions League!

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 19.05.2023 20:30 SC Freiburg 2:0 VfL Wolfsburg 20.05.2023 15:30 1899 Hoffenheim 4:2 1. FC Union Berlin 20.05.2023 15:30 Werder Bremen 1:1 1. FC Köln 20.05.2023 15:30 FC Schalke 04 2:2 Eintracht Frankfurt 20.05.2023 15:30 Hertha BSC 1:1 VfL Bochum 20.05.2023 18:30 Bayern München 1:3 RB Leipzig 21.05.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 -:- VfB Stuttgart 21.05.2023 17:30 FC Augsburg -:- Borussia Dortmund 21.05.2023 19:30 Bayer Leverkusen -:- Bor. Mönchengladbach

Der 33. Spieltag startet mit dem Freitagsspiel Freiburg gegen Wolfsburg, wo es um Punkte für den internationalen Wettbewerb geht. Am Samstag um 15:30 Uhr spielen Hoffenheim gegen Union, Hertha gegen Bochum, Schalke gegen Frankfurt und Bremen gegen Köln. Das Top-Spiel am Samstagabend ist Bayern gegen Leipzig. Zudem gibts die Sonntagsspiele Mainz gegen Stuttgart, Augsburg gegen Dortmund und Leverkusen gegen Gladbach.

Topspiel am Samstagabend: Bayern gegen Leipzig

Im Topspiel am Samstagabend kann der FC Bayern im Titelkampf vorlegen und den BVB unter Druck setzen. Falls die Bayern das Heimspiel gewinnen, braucht der BVB am Sonntag ebenfalls einen Sieg, um im Rennen zu bleiben. Weiterhin könnte Leipzig die Champions-League-Teilnahme klarmachen, wenn sie gegen Bayern gewinnen. Möglicherweise reicht RB auch ein Punkt oder eine Niederlage für die Champions League, je nachdem, wie das Freitagsspiel von Freiburg endet.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Bayern?

Sommer – Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo – Kimmich – T. Müller, Musiala – L. Sané, Coman – Gnabry

Wie spielt Leipzig?

Blaswich – Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs – Laimer, A. Haidara – Szoboszlai, Dani Olmo – Werner, Nkunku

Bundesliga-Freitagsspiel – Freiburg gegen Wolfsburg

Das Freitagsspiel Freiburg gegen Wolfsburg ist das Spiel des Tabellen-5. gegen den Tabellen-6. Für den SC Freiburg ist ein Sieg Pflicht, wenn das Team noch in die Champions League will. Außerdem kann Wolfsburg im Kampf um den Conference-League-Platz (6.) mit einem Sieg vorlegen und Leverkusen, Frankfurt und Mainz auf Abstand bringen.

Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr – Hertha gegen Bochum, Schalke gegen Frankfurt

Am Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr ist Abstiegskampf pur angesagt. Hertha hat das wichtigste Heimspiel der Saison – das Team braucht einen Sieg, um den Abstieg zu vermeiden. Und selbst bei einem Sieg muss Hertha noch zittern und das Ergebnis aus dem Stuttgart-Spiel am Sonntag abwarten.

Weiterhin kann Schalke gegen Frankfurt im Abstiegskampf die nächsten Big Points holen – für Schalke ist noch Klassenerhalt, Relegation und direkter Abstieg möglich. Weiterhin kann Hoffenheim mit einem Sieg gegen Union den Klassenerhalt festmachen. Das 4. Spiel am Samstag ist Bremen gegen Köln.

Bundesliga-Sonntagsspiele – Stuttgart, Dortmund und Leverkusen

Der Bundesliga-Sonntag startet mit Mainz gegen Stuttgart – Mainz könnte sich noch für Europa qualifizieren und Stuttgart könnte heute bereits absteigen. Danach muss der BVB beim Auswärtsspiel in Augsburg gewinnen. Im letzten Spiel braucht Leverkusen gegen Gladbach wahrscheinlich einen Dreier, um noch Chancen auf den 6. Platz zu haben.

Wer qualifiziert sich für Europa?

Die 4 Champions-League-Plätze gehen an Bayern, Dortmund sowie wahrscheinlich Leipzig und Union – Freiburg könnte in die Europa League kommen. Der 2. EL-Startplatz geht an den DFB-Pokalsieger, der Frankfurt lauten könnte. Falls Leipzig Pokalsieger wird, geht der 2. EL-Platz an den Tabellen-6. der Bundesliga, Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt oder Mainz. Außerdem nimmt der Tabellen-7. dann an der Conference League teil.

Bundesliga-Abstiegskampf: Wer steigt ab?

Im Abstiegskampf könnten an diesem Spieltag Hertha und Stuttgart bereits eliminiert werden. Der Abstieg der Hertha ist so gut wie sicher und es braucht nun ein Wunder.