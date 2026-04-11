Fußball heute Bundesliga – Leverkusen siegt 1:0 bei schwachem BVB

Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmunds Siegesserie gestoppt und den eigenen Traum vom Champions-League-Einzug am Leben gehalten. Beim schwachen Tabellenzweiten setzte sich die Werkself am Samstag mit 1:0 (1:0) durch, Robert Andrich entschied die Partie vor 81.365 Zuschauern mit seinem Treffer in der 42. Minute. Für den BVB war es nach vier Erfolgen nacheinander wieder ein Rückschlag.

Andrich nutzt BVB-Fehler eiskalt aus

Leverkusen rückte durch den Auswärtssieg zumindest für eine Nacht bis auf einen Punkt an den viertplatzierten VfB Stuttgart heran. Das Tor des Tages fiel nach einem Fehler in der Dortmunder Defensive: Andrich fing einen schludrigen Pass von Ramy Bensebaini ab und schob präzise flach ins linke Eck ein. In einer über weite Strecken zähen und insgesamt faden Begegnung war das der entscheidende Unterschied.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund N S S S S 0 : 1 1.15 xG 0.48 Endergebnis Bayer 04 Leverkusen U U N U S Robert Andrich 42' Tore 42' Tor Robert Andrich

Der BVB begann nach dem glücklichen Erfolg in Stuttgart zwar aktiver und hatte mehr Ballbesitz, kam zunächst aber kaum zu klaren Chancen. Die beste Möglichkeit in der Anfangsphase hatte Julian Brandt, dessen Schlenzer aus dem Strafraum Richtung Winkel von Loic Badé per Kopf auf der Linie geklärt wurde (18.). Auf der anderen Seite präsentierte sich Bayer tabellarisch zwar mit größerem Offensivdruck, ließ davon aber lange fast nichts erkennen.

Schlotterbeck-Geräusche prägen den Dortmunder Nachmittag

Vor dem Anpfiff drehte sich beim BVB vieles um Nico Schlotterbeck. Seine Vertragsverlängerung bis 2031 ist zwar geklärt, dennoch bleibt das Thema nicht vom Tisch: Die Diskussion um eine mögliche Ausstiegsklausel für europäische Topvereine hält den Klub weiter in Atem. Der neue Sportdirektor Ole Book wollte sich dazu bei Sky vor dem Spiel inhaltlich nicht äußern, Medienberichten zufolge könnte Schlotterbeck bereits im Sommer wechseln – laut Bild-Zeitung allerdings nicht zu Bayern München.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Auch bei der Verlesung der Aufstellung wurde die Personalie deutlich hörbar aufgegriffen: Gegen den Ersatzkapitän gab es Pfiffe von der Südtribüne, die im Verlauf des Spiels jedoch abebbten. Sportlich bot der BVB nach außen den bekannten Modus dieser Saison: nicht immer schön, aber erfolgreich – diesmal jedoch nicht.

Medizinischer Notfall stoppt den Support

Nach der Pause stellte sich das Bild zunächst kaum um. In der zweiten Halbzeit stellten beide Fangruppen ihre Unterstützung wegen eines medizinischen Notfalls ein; ein Fan musste im Stadion reanimiert werden. Auch auf dem Feld änderte sich wenig, es blieb bei viel Ballgeschiebe und wenig Tempo. Joker Patrik Schick kam für Leverkusen noch zu einer guten Möglichkeit (60.), ehe Dortmund spät doch noch stärker auf den Ausgleich drängte.

Serhou Guirassy traf in der 83. Minute nur die Latte, Julian Brandt verfehlte in der 90.+3 Minute knapp das Ziel. Zuvor hatten beide Teams über weite Strecken wenig Erbauliches geliefert: Nach einer halben Stunde war die Partie bereits richtig schwach, was auch an einem Dortmunder Aufbaufehler sichtbar wurde, als Gregor Kobel ein Pass misslang und Christian Kofane frei zum Abschluss kam – den harmlosen Versuch aber direkt in Kobels Arme setzte (33.).