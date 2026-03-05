Fußball heute Bundesliga: Kane fehlt FC Bayern gegen Gladbach am Freitag Abend

Trainer Vincent Kompany bestätigte, dass Harry Kane für die Bundesliga-Partie gegen Gladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung steht. Der Engländer habe „einen Schlag auf die Wade bekommen und sich noch nicht erholt“, erklärte Kompany an der Säbener Straße. Zugleich betonte er, dass es „nichts ernsthaftes“ sei und er davon ausgeht, dass Kane bis zum Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo am Dienstag wieder fit ist. Kapitän Manuel Neuer kehrt in den Kader zurück, während Hiroki Ito und Alphonso Davies weiter ausfallen.

Kane fehlt gegen Gladbach: Gründe und Einschätzung

Harry Kane fällt gegen Borussia Mönchengladbach aus, weil er einen Schlag auf die Wade erlitten hat und sich bis zum Anpfiff nicht ausreichend erholt zeigte. Kompany bewertete die Diagnose am Donnerstag sachlich: „Es ist nur ein Schlag, es ist nichts ernsthaftes.“ Dennoch sorgt die muskuläre Problematik kurzfristig für eine fehlende Verfügbarkeit im Offensivbereich. An der Säbener Straße überwacht das medizinische Team die Situation genau, um eine unnötig verlängerte Ausfallzeit zu vermeiden.

Auswirkungen auf Bayerns Kader und Rotation

Der Ausfall von Kane zwingt Kompany zu Anpassungen in der Aufstellung und Taktik für das Heimspiel gegen Gladbach. Gleichzeitig fehlen Verteidiger Hiroki Ito und Linksverteidiger Alphonso Davies weiterhin wegen ihrer jeweiligen Blessuren, sodass die personelle Tiefe in der Abwehr begrenzt bleibt. Positiv: Manuel Neuer kehrt nach seinem Faserriss in der linken Wade in den Kader zurück und steht wieder als Option im Tor bereit. Die Situation verlangt kurzfristige Entscheidungen über Rotation und Belastungssteuerung, insbesondere mit Blick auf die anstehenden Wochen.

Blick auf Champions League: Hoffnung auf Einsatz gegen Atalanta

Mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr) zeigte sich Kompany entspannt und optimistisch: Er „gehe davon aus“, dass Kane bis dahin wieder zur Verfügung stehe. Bayern plant die Belastungen bewusst zu managen, um die Schlüsselspieler rechtzeitig wieder in das Mannschaftstraining zurückzuführen. Kompany verwies zudem auf die nun folgende dichte Phase im Spielplan: „Was jetzt auf uns zukommt, ist das, was wir gewohnt sind.“ Die nächsten Tage entscheiden über Kanes Einsatzfähigkeit in Bergamo.