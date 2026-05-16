Fußball heute Bundesliga Ergebnisse: Union beschert Eta perfekten Abschluss – Augsburg enttäuscht

Union Berlin hat sich von Marie-Louise Eta mit einem Heimsieg verabschiedet und der 34-Jährigen bei ihrem letzten Auftritt in der Fußball-Bundesliga den ersten Erfolg im Stadion An der Alten Försterei beschert. Gegen den FC Augsburg gewann der bereits gerettete Hauptstadtklub hochverdient mit 4:0 (2:0) und beendete die insgesamt enttäuschende Rückrunde noch versöhnlich. Für Eta war es nach dem historischen Premierensieg beim FSV Mainz 05 (3:1) der zweite Dreier als Interimschefin der Eisernen.

Historischer Abschied einer Pionierin

Die Partie war zugleich der Schlusspunkt einer besonderen Episode in der Bundesliga. Eta hatte als erste Frau überhaupt ein Männerteam im Oberhaus übernommen und Union in der Übergangsphase zum Klassenerhalt geführt. Mit den drei Punkten schlossen die Köpenicker die Saison mit 39 Zählern ab. In der kommenden Spielzeit übernimmt Eta wie geplant die Verantwortung für die Frauenmannschaft des Vereins.

Ihre eigene Einordnung hatte vor dem Spiel bereits gelassen geklungen. Es sei, sagte sie, kein richtiger Abschied , vielmehr hätten sich alle einfach auf das letzte Heimspiel gefreut.

Ilic trifft doppelt, Augsburg verliert alle Europapokal-Hoffnungen

Für den FC Augsburg bedeutete die Niederlage das Ende aller Träume von der Conference League. Die Schwaben, die mit 43 Punkten nach Berlin gereist waren, hätten vor dem Anpfiff noch auf einen Europapokalplatz schielen dürfen. Stattdessen setzte es einen klaren Rückschlag, der die Saisonziele verfehlte.

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Bereits früh geriet Augsburg ins Hintertreffen. Nach einem langen Zuspiel von Keeper Carl Klaus eilte FCA-Schlussmann Finn Dahmen heraus, prallte dabei mit einem Mitspieler zusammen, und Andras Schäfer legte den Ball auf Andrej Ilic ab, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Union stand defensiv kompakt, ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen und nahm ihnen im letzten Drittel konsequent Tempo und Genauigkeit. Noch vor der Pause schlug das Team erneut zu, als Klaus die nächste Aktion einleitete, Oliver Burke verlängerte und Ilic vor der Strafraumgrenze eiskalt abschloss.

Schäfer und Jeong setzen die Schlusspunkte

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Union das deutlich aktivere Team. Die erste große Gelegenheit gehörte zwar wieder den Hausherren, doch Burke scheiterte in der 47. Minute an Dahmen. Wenig später parierte der Augsburger Keeper auch einen Distanzversuch von Christopher Trimmel aus der zweiten Reihe in der 53. Minute, ehe Schäfer mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Winkel zum 3:0 traf.

Union drückte weiter, während Augsburg offensiv über weite Strecken kaum sichtbar war. Den Schlusspunkt setzte Jeong woo-yeong in der 89. Minute. Es war gleichzeitig auch ein besonderer Nachmittag für Schiedsrichter Patrick Ittrich, der seine Karriere beendet und in seinem 94. Bundesligaspiel letztmals im Oberhaus pfiff.