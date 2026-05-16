Fußball heute Bundesliga Ergebnisse & Tabelle – VfB Stuttgart in der Champions League

Der VfB Stuttgart hat sich am letzten Bundesliga-Spieltag das Ticket für die Champions League gesichert. Trotz des 2:2 bei Eintracht Frankfurt reichte den Schwaben der Patzer der Konkurrenz, weil die TSG Hoffenheim parallel mit 1:4 bei Borussia Mönchengladbach unterging. Damit kehrt Stuttgart nach nur einem Jahr Abstinenz in die Königsklasse zurück.

Stuttgart nutzt die Pole Position

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß war als Tabellenvierter und punktgleich mit der TSG Hoffenheim, die mit 0:4 in Mönchengladbach verloren hatte, von der Pole Position in den 34. Spieltag gestartet. Das ferne Duell brachte den entscheidenden Vorteil für den VfB, auch wenn in Frankfurt nach einer 2:0-Führung am Ende nur ein Remis stand. Am 23. Mai wartet für die Stuttgarter nun das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München in Berlin als nächstes Highlight.

Hoeneß hatte den Blick auf das Endspiel im Saisonendspurt bewusst ausgeblendet. „Es fällt nicht schwer, den Fokus scharf zu stellen. Erst kommt der Samstag, dann das nächste Ziel“, hatte der Coach betont.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Deutsche Bank Park | - 15:30 Eintracht Frankfurt S N U N N 2 : 2 2.46 xG 1.16 Endergebnis VfB Stuttgart N S U U S Jonathan Burkardt 72' Jonathan Burkardt 90'+2' Chema Andrés 10' N. Nartey 45'+4' 23 M. Zetterer 5 A. Amenda 4 Robin Koch 13 R. Kristensen 21 Nathaniel Brown 27 Mario Götze 15 E. Skhiri 20 R. Dōan 19 J. Bahoya 42 C. Uzun 25 A. Kalimuendo 33 Alexander Nübel 7 Maximilian Mittelstädt 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 10 Chris Führich 6 Angelo Stiller 30 Chema Andrés 18 Jamie Leweling 28 N. Nartey 26 Deniz Undav 9 Ermedin Demirović Tore 10' Tor Chema Andrés Assist: Chris Führich) 45' +4 Tor N. Nartey Assist: Deniz Undav) Elfmetertor Jonathan Burkardt 72' Elfmetertor Jonathan Burkardt 90' +2

Frankfurter Frust und Pfiffe gegen Riera

Bei Eintracht Frankfurt herrschte dagegen Ernüchterung. Trotz des Punktgewinns verpasst die Eintracht erstmals seit der Saison 2020/21 die internationale Bühne. Zudem deutet vieles darauf hin, dass der Klub die Zusammenarbeit mit Albert Riera nach der Saison beendet. Nach dreieinhalb Monaten steht die Zeit des Spaniers bei den Hessen wohl schon wieder vor dem Ende, eine Fortsetzung ist sehr unwahrscheinlich.

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Riera selbst hatte sich von den Gerüchten um seine Entlassung nicht beirren lassen. Über die Spekulationen sagte er: „noch nicht eine halbe Sekunde“. Zugleich stellte er klar: „Es geht mir nur um die drei Punkte. Danach habe ich einen fantastischen Sommer vor mir.“ Vor dem Anpfiff wurde der Noch-Coach von den Fans mit lautem Pfeifkonzert empfangen.

Schon der Spielbeginn verzögerte sich um sechs Minuten, weil Eintracht-Anhänger Pyrotechnik und zahlreiche Raketen zündeten.

Frühe Tore, spätes Frankfurter Aufbäumen

Als die Partie endlich lief, setzte Stuttgart zunächst den ersten Akzent. Chris Führich kam in der 8. Minute zur guten Gelegenheit, wenig später schlug Chema Andrés nach einer Ecke per Kopf zu und traf aus kurzer Distanz zur Führung. Kurz vor der Pause legte Nikolas Nartey in der vierten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nach und stellte auf 2:0.

Frankfurt fand erst danach besser in die Partie. Can Uzun scheiterte in der 22. Minute an Alexander Nübel, ehe der eingewechselte Jonathan Burkardt die Eintracht zurückbrachte. Er verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter und glich in der 90.+2 per Handelfmeter erneut aus. Auf den Rängen reagierten die Frankfurter Fans mit Galgenhumor und sangen: „Die SGE ist wieder da“. Die Realität blieb trotz Burkardts Doppelschlag jedoch eine andere.