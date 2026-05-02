Fußball heute Bundesliga Ergebnisse – Kampf um die CL: Wildes Remis zwischen Hoffenheim und Stuttgart

Ein spektakuläres 3:3 hat Hoffenheim und Stuttgart im Kampf um die Champions-League-Plätze keinen Schritt weitergebracht. Sechs Treffer, ein Platzverweis und ein später Ausgleich durch Tiago Tomas sorgten im ausverkauften Kraichgau für ein hitziges Duell, nach dem beide Teams mit weiter punktgleich dastehen.

Frühe Führung, schnelle Antworten

Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart trennten sich am drittletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:3 (2:1) in einem richtungweisenden baden-württembergischen Duell. Für die Schwaben trafen Chris Führich in der 20. Minute, Ermedin Demirovic in der 64. und der kurz zuvor eingewechselte Tiago Tomas in der 90.+5. Auf Hoffenheimer Seite waren Andrej Kramaric in der 7. und 49. Minute sowie Bazoumana Touré in der 24. Minute erfolgreich.

Die Kraichgauer verpassten damit einen Heimsieg im Rennen um die Teilnahme an der millionenschweren Königsklasse. Kurz vor dem Anpfiff hatte der Klub noch die Vertragsverlängerung mit Rekordtorschütze Kramaric verkündet.

Bundesliga FC Bayern München 2.21 xG 2.13 3 3 1. FC Heidenheim Bundesliga SV Werder Bremen 1.12 xG 2.29 1 3 FC Augsburg Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 2.11 xG 1.75 3 3 VfB Stuttgart Bundesliga Eintracht Frankfurt 0.70 xG 0.60 1 2 Hamburger SV Bundesliga 1. FC Union Berlin 1.24 xG 1.71 2 2 1.FC Köln Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 4.38 xG 1.14 4 1 RB Leipzig

Hohe Intensität von Beginn an

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Arena ging es sofort mit viel Tempo zur Sache. Kramaric nutzte gleich die erste Gelegenheit zur Führung. Stuttgart reagierte jedoch unbeirrt und kam durch Führich zum Ausgleich, wobei Nationaltorwart Oliver Baumann bei dem Treffer unglücklich aussah. Die Partie blieb auch danach offen und intensiv.

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Nur vier Minuten nach dem 1:1 legten die Gastgeber, die ohne die gesperrten Grischa Prömel und Robin Hranac antreten mussten, erneut vor. Touré traf aus der Strafraumgrenze. In dieser Phase bestimmte Hoffenheim das Geschehen, zeigte Dynamik und Spielwitz, während von den Stuttgartern zu wenig kam. VfB-Coach Sebastian Hoeneß wirkte an der Seitenlinie sichtbar unzufrieden.

Wendungen nach der Pause

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Kramaric nach Vorarbeit von Touré auf 3:1. Auch danach boten sich auf beiden Seiten weitere Chancen. Die beste Möglichkeit vergab der Hoffenheimer Fisnik Asllani, der nur den Pfosten traf (54.). Sieben Minuten später scheiterte Vladimir Coufal an VfB-Torwart Alexander Nübel.

Besser machte es der eingewechselte Demirovic, der das Spiel mit seinem Kontertor wieder spannend machte. Kurz darauf musste VfB-Kapitän Atakan Karazor nach einem groben Foulspiel mit Rot vom Platz (69.). Im Anschluss an den fälligen Freistoß traf TSG-Verteidiger Albian Hajdari den Pfosten (72.). Danach vergaben Tim Lemperle und Wouter Burger in der 75. Minute eine Doppelchance für Hoffenheim.

Tomas entscheidet das Chaos

Auf der anderen Seite blieb Stuttgart gefährlich und setzte in der Schlussphase den letzten Nadelstich. Der kurz zuvor eingewechselte Tiago Tomas traf in der 90.+5 und rettete dem VfB das 3:3. Schon vor dem Anpfiff hatten beide Lokalrivalen ihr internationales Ticket gelöst, der Pokalsieger und erneute Pokalfinalist aus Stuttgart hat ebenso wie die TSG die Europa-League-Teilnahme bereits sicher.

Hoeneß hatte vor der Partie bei Sky die Bedeutung des Duells betont und gesagt: „Die Bedeutung ist klar. Wir freuen uns auf den Schlagabtausch. Wir haben die Chance auf eine sehr gute Ausgangsposition“, sowie: „Unser Ziel ist es, unter den Top vier zu bleiben. Dafür müssen wir eine sehr gute Leistung zeigen.“