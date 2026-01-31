Fußball heute Bundesliga Ergebnis: Wie hat Bayern in Hamburg gespielt?

Der FC Bayern München patzt erneut und lässt beim Hamburger SV wertvolle Punkte im Titelkampf liegen. Nach der ersten Saisonniederlage gegen Augsburg musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Samstagabend mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Während die Hamburger über einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf jubeln, kann Borussia Dortmund am Sonntag mit einem Sieg gegen Heidenheim auf sechs Punkte an die Spitze aufschließen.

Bayerns Schwierigkeiten im Spielverlauf

Im Stadion an der Volksparkstraße entwickelte sich vor 57.000 Zuschauern eine unterhaltsame Partie, in der der HSV den Bayern die Stirn bot. Der Rückstand durch einen Foulelfmeter von Fabio Vieira (34.) konnte zunächst durch Harry Kane (42.) und Luis Diaz (46.) gedreht werden. Dennoch gelang es den Münchnern nicht, die Partie souverän zu kontrollieren, was sich in der zweiten Halbzeit fortsetzte.

Hamburgs Defensive zeigt Stärke

Die Rothosen, unter der Leitung von Cheftrainer Merlin Polzin, bewiesen eine bemerkenswerte Defensive und verhinderten die zehnte Pflichtspiel-Pleite in Serie gegen die Bayern. Besonders die Abwehrleistung hielt dem Druck stand, auch wenn Dayot Upamecano (65.) den Pfosten traf und die Bayern einige Großchancen herausspielten. Die Hamburger jubelten schließlich über den verdienten Punktgewinn, der im Abstiegskampf von großer Bedeutung ist.

Schlüsselmomente und Chancen

Beide Teams erarbeiteten sich in der ersten Hälfte einige Topchancen. Joshua Kimmich scheiterte mit einem Schuss an die Latte (29.), während Luka Vuskovic für die Hamburger nur knapp am Tor von Manuel Neuer vorbeiköpfte (6.). Trotz der schnellen Führung der Bayern blieb das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Alphonso Davies musste in der 75. Minute nach einem perfekten Konter gegen Vieira für Neuer klären und bewahrte die Bayern vor einem weiteren Gegentor.

Personelle Themen im Fokus

Die Partie war auch von personellen Themen geprägt. Bei den Bayern sorgte der angekündigte Abschied von Nationalspieler Leon Goretzka, der zunächst auf der Bank saß, für Diskussionen. Gleichzeitig war die Suspendierung von Jean-Luc Dompé beim HSV ein Thema, das jedoch keinen Einfluss auf die Leistung der Hamburger hatte. Beide Teams waren hochmotiviert und zeigten, dass sie bereit sind, in dieser Saison um jeden Punkt zu kämpfen.