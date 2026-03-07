Fußball heute Bundesliga Ergebnis: Leipzig feiert glücklichen Sieg gegen Augsburg. RB Leipzig drehte ein 0:1 gegen den FC Augsburg noch zu einem 2:1-Sieg und bleibt damit im Rennen um die Champions-League-Plätze. Robin Fellhauer hatte die Gäste per Abschluss aus rund elf Metern in Führung gebracht (39.), ehe Yan Diomande (76.) ausglich und ein Eigentor von Arthur Chaves in der Nachspielzeit (90.+2) den Sieg brachte. Die Partie war geprägt von Chancen, Aluminiumtreffern und umstrittenen Entscheidungen des Unparteiischen, am Ende rettete Maarten Vandevoordt sein Team mehrfach.

Spielverlauf: Leipzig übernimmt, Augsburg trifft konternd

Leipzig übernahm früh die Spielkontrolle und kam durch eine Freistoßvariante von Christoph Baumgartner (5.) zur ersten Großchance. Trotz hohem Ballbesitz fehlte den Hausherren über weite Strecken die letzte Effizienz im letzten Drittel. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied Schiedsrichter Martin Petersen nach Sichtung der Videobilder auf Elfmeter für Augsburg, doch Keven Schlotterbeck scheiterte an RB-Keeper Maarten Vandevoordt (23.).

Die vergebene Großchance rächte sich: Eine schnelle Kombination über Dimitrios Giannoulis und Fabian Rieder brachte Robin Fellhauer frei vor dem Tor, der aus rund elf Metern zur Führung einschob (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb es brenzlig für Leipzig; Vandevoordt parierte mehrfach und Augsburg traf in der Schlussphase noch das Aluminium, als Rodrigo Ribeiro den Pfosten traf (84.).

Schlüsselspieler und Personalien

Trainer Ole Werner setzte auf die gleiche Startelf wie beim 2:1 in Hamburg, während Augsburgs Manuel Baum auf den gelbgesperrten Cedric Zesiger und Alexis Claude‑Maurice (private Gründe) verzichten musste. Yan Diomande gelang schließlich der Ausgleichstreffer (76.), bevor Arthur Chaves unglücklich zum Eigentor kam und die Partie in der Nachspielzeit entschied (90.+2).

Unparteiischer Martin Petersen stand im Mittelpunkt mit der Handelfmeter-Entscheidung nach VAR-Überprüfung; zudem spielte die Präzision im letzten Drittel eine große Rolle beim Verlauf des Spiels. Maarten Vandevoordt senkte mit mehreren Paraden die Gefahr und sicherte damit den glücklichen Dreier für die Sachsen.

Tabelle und Ausblick: Leipzig bleibt dran

Mit dem 2:1 hat RB Leipzig nun 47 Punkte auf dem Konto und behauptet damit die Aussichten im Kampf um die Champions-League-Plätze. Augsburg rutscht nach dem Rückschlag auf 31 Zähler, bleibt jedoch im Tabellenmittelfeld. Werner hatte vor dem Spiel schon gewarnt: „Es ist ein super enges Rennen“ und forderte mehr Effizienz im Saisonfinale.

Für Leipzig folgen nun wichtige Partien gegen den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim, in denen die Mannschaft ihre Form und Durchschlagskraft steigern muss, um die Königsklassen-Chancen zu wahren.