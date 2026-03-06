+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Bundesliga Ergebnis: Kein Kane, kein Problem: Bayern schlagen Gladbach

von

Der FC Bayern hat auch ohne seinen verletzten Topstürmer Harry Kane einen deutlichen Sieg eingefahren. Im Auftakt der heißen März-Wochen setzte sich München gegen Borussia Mönchengladbach souverän mit 4:1 durch und festigte die Tabellenführung der Bundesliga. Luis Díaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala per Foulelfmeter und Nicolas Jackson trafen, Gladbach konnte nur noch durch den 17-jährigen Wael Mohya verkürzen. Die Partie diente zugleich als letzte Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo, blieb aber nicht ohne personelle und medizinische Fragezeichen für die Bayern.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Schiedsrichter Harm Osmers (links) neben Jamal Musiala (Nr. 10) vom FC Bayern München während des Fußballspiels der deutschen Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München in Hamburg am 31. Januar 2026. (Foto: IBRAHIM OT / AFP)
Schiedsrichter Harm Osmers (links) neben Jamal Musiala (Nr. 10) vom FC Bayern München während des Fußballspiels der deutschen Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München in Hamburg am 31. Januar 2026. (Foto: IBRAHIM OT / AFP)

Spielverlauf: Dominanz, Tempo und frühe Führung

Die Münchner bestimmten das Spiel mit hohem Ballbesitz und aggressivem Pressing, übten permanent Druck auf die Gladbacher Defensive aus und suchten früh die Großchance. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Halbzeit: Leon Goretzka bereitete per Chippass vor, Luis Díaz traf nach Direktabnahme zur Führung (33.). Kurz vor der Pause nutzte Konrad Laimer einen blitzartigen Konter und erzielte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+1) das 2:0, wodurch Bayern die Kontrolle im Spielverlauf weiter ausbaute.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 25
| Allianz Arena | 6.3.2026-20:30
FC Bayern München
S S S S S
4 : 1
2.98
xG
1.04
Endergebnis
Borussia Mönchengladbach
U U N N S
Luis Díaz
33'
Konrad Laimer
45'+1'
Jamal Musiala
57'
Nicolas Jackson
79'
Wael Mohya
89'
| Schiedsrichter: R. Schröder | Halbzeit: 2-0
Tore
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
33'
Tor
Konrad Laimer (Assist: Luis Díaz)
45'
+1
Elfmetertor
Jamal Musiala
57'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Lennart Karl)
79'
89'
Tor
Wael Mohya
1
Manuel Neuer
20
Tom Bischof
3
Min-jae Kim
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
42
Lennart Karl
11
Nicolas Jackson
33
M. Nicolas
4
K. Diks
30
N. Elvedi
16
P. Sander
17
J. Castrop
7
K. Stöger
27
R. Reitz
29
J. Scally
38
H. Bolin
9
F. Honorat
15
H. Tabaković
field field

Überzahl, Elfmeter und die Vorentscheidung

Nach der Pause verlor Gladbach durch die Rote Karte gegen Rocco Reitz (55.) zusehends die Ordnung, zuvor hatte Reitz Nicolas Jackson im Strafraum gehalten und damit den Elfmeter provoziert. Jamal Musiala verwandelte den Strafstoß sicher (57.) und stellte damit die Weichen auf Sieg; für Musiala war es der erste Bundesliga-Treffer seit mehr als elf Monaten. In Überzahl setzten die Bayern die Gäste weiter unter Druck, Nicolas Jackson erhöhte schließlich noch zum 4:1 (80.), ehe der junge Wael Mohya in der Schlussphase den Endstand herstellte (89.).

Tabelle Bundesliga Top 5

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S S
>
25
21
3
1
92
24
68
66
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S S U N
>
24
15
7
2
51
25
26
52
3
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
S N S U N
>
24
14
4
6
49
31
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S N S U S
>
24
14
4
6
48
32
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
N S U U S
>
24
13
5
6
46
33
13
44
6
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
U S N U S
>
24
13
4
7
45
29
16
43
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
N U S N S
>
24
9
7
8
48
49
-1
34

Neuer-Comeback und Personalrotation vor Bergamo

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo testete Trainer Vincent Kompany intensiv seine Optionen und schonte zahlreiche Stammkräfte; in der Startelf standen sieben Neue gegenüber dem zuletzt üblichen Personal. Manuel Neuer kehrte nach einem Muskelfaserriss ins Tor zurück, musste jedoch zur Halbzeit ausgewechselt werden, was leichte Sorgenfalten hinterließ. Harry Kane fehlte wegen eines Schlags auf die Wade, soll in Italien aber definitiv wieder zur Verfügung stehen; gegen Gladbach übernahm Nicolas Jackson vorerst die Rolle im Sturmzentrum.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++