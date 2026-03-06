Fußball heute Bundesliga Ergebnis: Kein Kane, kein Problem: Bayern schlagen Gladbach

Der FC Bayern hat auch ohne seinen verletzten Topstürmer Harry Kane einen deutlichen Sieg eingefahren. Im Auftakt der heißen März-Wochen setzte sich München gegen Borussia Mönchengladbach souverän mit 4:1 durch und festigte die Tabellenführung der Bundesliga. Luis Díaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala per Foulelfmeter und Nicolas Jackson trafen, Gladbach konnte nur noch durch den 17-jährigen Wael Mohya verkürzen. Die Partie diente zugleich als letzte Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo, blieb aber nicht ohne personelle und medizinische Fragezeichen für die Bayern.

Spielverlauf: Dominanz, Tempo und frühe Führung

Die Münchner bestimmten das Spiel mit hohem Ballbesitz und aggressivem Pressing, übten permanent Druck auf die Gladbacher Defensive aus und suchten früh die Großchance. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Halbzeit: Leon Goretzka bereitete per Chippass vor, Luis Díaz traf nach Direktabnahme zur Führung (33.). Kurz vor der Pause nutzte Konrad Laimer einen blitzartigen Konter und erzielte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+1) das 2:0, wodurch Bayern die Kontrolle im Spielverlauf weiter ausbaute.

Überzahl, Elfmeter und die Vorentscheidung

Nach der Pause verlor Gladbach durch die Rote Karte gegen Rocco Reitz (55.) zusehends die Ordnung, zuvor hatte Reitz Nicolas Jackson im Strafraum gehalten und damit den Elfmeter provoziert. Jamal Musiala verwandelte den Strafstoß sicher (57.) und stellte damit die Weichen auf Sieg; für Musiala war es der erste Bundesliga-Treffer seit mehr als elf Monaten. In Überzahl setzten die Bayern die Gäste weiter unter Druck, Nicolas Jackson erhöhte schließlich noch zum 4:1 (80.), ehe der junge Wael Mohya in der Schlussphase den Endstand herstellte (89.).

Neuer-Comeback und Personalrotation vor Bergamo

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo testete Trainer Vincent Kompany intensiv seine Optionen und schonte zahlreiche Stammkräfte; in der Startelf standen sieben Neue gegenüber dem zuletzt üblichen Personal. Manuel Neuer kehrte nach einem Muskelfaserriss ins Tor zurück, musste jedoch zur Halbzeit ausgewechselt werden, was leichte Sorgenfalten hinterließ. Harry Kane fehlte wegen eines Schlags auf die Wade, soll in Italien aber definitiv wieder zur Verfügung stehen; gegen Gladbach übernahm Nicolas Jackson vorerst die Rolle im Sturmzentrum.