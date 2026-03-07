Fußball heute Bundesliga Ergebnis: Bayer Leverkusen nur mit Remis in Freiburg – Die Werkself kam am 25. Spieltag nicht über ein spektakuläres 3:3 (2:2) beim SC Freiburg hinaus. In einer temporeichen Partie trafen Christian Kofane, Alejandro Grimaldo und Martin Terrier für Leverkusen, während Vincenzo Grifo, Yuito Suzuki und Matthias Ginter für die Gastgeber erfolgreich waren. Das Unentschieden ist ein Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz, zumal für Bayer nun zwei Achtelfinals gegen den FC Arsenal und das Liga-Duell mit Bayern München anstehen. Vor 34.100 Zuschauern bot das Spiel zahlreiche Großchancen, Konter und turbulente Nachspielzeit-Momente.

Spielverlauf: Tore, Tempo und Wendungen

Die Begegnung begann mit einer starken Anfangsphase der Gäste, die Ballbesitz und die ersten Großchancen hatten. Freiburg schlug bei eigenem Umschaltspiel zu: Vincenzo Grifo erzielte in der 34. Minute per Konter sein 105. Pflichtspieltor für den Klub und zog mit Nils Petersen als Freiburger Rekordtorschützen gleich. Nur drei Minuten später glich Christian Kofane für Bayer aus (37.), ehe Yuito Suzuki Freiburg in der 43. Minute erneut in Führung brachte.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit parierte Janis Blaswich eine weitere Chance von Suzuki, doch kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte Alejandro Grimaldo einen ruhenden Ball aus rund 18 Metern zum 2:2 (45.+3). Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich die hohe Intensität fort: Martin Terrier nutzte einen schnellen Konter zum 3:2 (52.), ehe Matthias Ginter das späte 3:3 erzielte (86.).

Leverkusen vor Champions-League-Kracher

Das Remis belastet Bayer im Kampf um die Champions-League-Plätze. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betonte vor dem Anpfiff bei Sky: „Die Champions League – das wird eine Reise bis zum Saisonende, um da reinzukommen. Es ist klar, dass wir darum kämpfen müssen.“ Gleichzeitig forderte er mehr Konstanz: „An der Konstanz müssen wir arbeiten. Das hat in den letzten Wochen nicht so gut funktioniert. Da müssen wir pushen.“

Kompliziert wird die Lage durch den engen Terminkalender: Zunächst empfängt Leverkusen am Mittwoch den Spitzenreiter der Premier League, danach stehen im Achtelfinale der Champions League zwei Spiele gegen den FC Arsenal an; das Bundesliga-Duell mit Bayern München liegt ebenfalls zwischen diesen Aufgaben.

Personal, Chancen und Statistik

Leverkusen musste ohne den angeschlagenen Torjäger Patrik Schick, den weiter fehlenden Stammtorhüter Mark Flekken sowie Nathan Tella und Lucas Vazquez auskommen. Trotzdem erspielten sich die Gäste mehrere Großchancen: Terrier sorgte bereits in der fünften Minute für Gefahr, Kofane vergab zwei frühe Abschlüsse (21. und 36.) und traf schließlich bei seiner dritten Gelegenheit (37.). Auf Freiburger Seite fehlten unter anderem Lukas Kübler, Philipp Lienhart und Max Rosenfelder.

Johan Manzambi vergab in der 62. Minute eine gute Möglichkeit für Freiburg, bevor Matthias Ginter spät für den Ausgleich sorgte. Die Gastgeber sind zudem seit 16 Pflichtspielen in Folge zu Hause ungeschlagen, während Freistoßspezialist Grimaldo mit seinem Treffer die Partie noch einmal drehte. Insgesamt bot das Spiel viele Konter, Standardsituationen und intensive Zweikämpfe, die von schnellen Umschaltaktionen geprägt waren.