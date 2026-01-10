Fußball heute Bundesliga Ergbnisse: Trotz Super-Joker El Mala: Kölner Negativserie geht weiter

Der 1. FC Köln setzt seine Negativserie auch im neuen Jahr fort und bleibt nach einem spannenden 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim ohne Sieg in der Bundesliga. Nach einem Wechselbad der Gefühle, bei dem die Kölner zweimal in Rückstand gerieten, bewahrte der eingewechselte Said El Mala mit seinem vierten Joker-Tor der Saison einen Punkt. Der Aufsteiger hat nun sieben Ligaspiele ohne Sieg und hält dennoch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Heidenheim geht früh in Führung

Die Partie begann für die Gastgeber vielversprechend, als Marvin Pieringer in der 15. Minute mit einem spektakulären Volley aus der Drehung das 1:0 erzielte. Der Kölner Keeper Marvin Schwäbe hatte keine Chance, als Pieringer eine Flanke per Fallrückzieher im Netz versenkte. Doch die Freude der Heidenheimer währte nur kurz, denn Eric Martel sorgte bereits in der 18. Minute für den schnellen Ausgleich und köpfte das Leder ins Tor.

Heidenheim bleibt am Drücker

Heidenheim blieb dominant und ging in der 26. Minute erneut in Führung. Julian Niehues traf nach einer kurz ausgeführten Ecke, die von Jahmai Simpson-Pusey unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Köln wirkte in der ersten Halbzeit oft überfordert, während die Gastgeber mehrere Großchancen ausließen, um den Vorsprung auszubauen. Sowohl Arijon Ibrahimovic als auch Sirlord Conteh konnten die Chancen nicht nutzen und scheiterten an Heidenheims Torwart Diant Ramaj.

Köln wechselt und kommt zurück

Trainer Lukas Kwasniok reagierte zur zweiten Hälfte und brachte den Joker Said El Mala, der sofort für frischen Wind sorgte. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff traf der 19-Jährige in der 48. Minute mit einem leicht abgefälschten Schuss von der Strafraumkante zum 2:2. Köln fand nun besser ins Spiel, konnte jedoch weitere gute Möglichkeiten nicht nutzen. Marvin Pieringer und Ragnar Ache scheiterten freistehend am starken Ramaj, der die Kölner Offensive mehrfach zur Verzweiflung brachte.

Debüts und Herausforderungen für den FC

Für die Kölner war es ein denkwürdiger Tag, da Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey und der erst 18-jährige Fynn Schenten zu ihren ersten Bundesliga-Einsätzen kamen. Trotz des Rückschlags bleibt der 1. FC Köln mit fünf Punkten Abstand zu den Abstiegsplätzen relativ komfortabel in der Tabelle. Der Übungsleiter hatte vor der Partie betont, dass es „heiß hergehen“ würde, und das Schneetreiben in Heidenheim sorgte für eine zusätzliche Herausforderung.