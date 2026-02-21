Fußball heute Bundesliga Ergebnisse am 23.Spieltag: Die offiziellen Aufstellungen

Die voraussichtlichen Aufstellungen und Ausfälle am 23. Spieltag der Bundesliga geben einen klaren Überblick über Stammelfen, Verletzungen und Sperren vor den Begegnungen. Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern mit Muskelfaserriss in der Wade, während Vincent Kompany bis auf den Keeper auf sein komplettes Personal zurückgreifen kann – die mögliche Rückkehr von Michael Olise in die Startelf sorgt für Gesprächsstoff. Bei Borussia Dortmund fehlen weiterhin Abwehrchef Nico Schlotterbeck, was die Defensive in Spielen wie gegen RB Leipzig belastet. Im Folgenden die voraussichtlichen Aufstellungen, die vermuteten taktischen Grundordnungen und alle gemeldeten Ausfälle mit Diagnose und erwarteter Ausfallzeit.

Bundesliga Spielplan am 23.Spieltag

Bundesliga 1. FSV Mainz 05 0.83 xG 0.63 1 1 Hamburger SV Bundesliga FC Bayern München 1.94 xG 1.76 3 2 Eintracht Frankfurt Bundesliga VfL Wolfsburg 1.57 xG 1.78 2 3 FC Augsburg Bundesliga 1. FC Union Berlin 0.64 xG 0.75 1 0 Bayer 04 Leverkusen Bundesliga 1.FC Köln 1.07 xG 1.47 2 2 TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga RB Leipzig - - Borussia Dortmund Bundesliga SC Freiburg - - Borussia Mönchengladbach Bundesliga FC St. Pauli - - SV Werder Bremen Bundesliga 1. FC Heidenheim - - VfB Stuttgart

Liveticker heute mit allen Aufstellungen

16:15 Uhr Die Spielstände zur Halbzeit Die Bayern führen 2:0, Wolfsburg 1:0, Union Berlin 1:0 und Köln-Hoffenheim 1:1

14:00 Uhr Alle aktuellen Aufstellungen Alle aktuellen Aufstellungen findet ihr eine Stunde vor Anstoß in der Liste des Spielplans – einfach auf das jeweilige Spiel klicken!

Voraussichtliche Aufstellungen: Topspiele und Schlüsselpersonal

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt

Aufstellung FCB (mutmaßlich): Urbig – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Díaz – Kane. Vincent Kompany steht bis auf Manuel Neuer sein volles Personal zur Verfügung; die mögliche Startelf mit Olise neben Musiala könnte taktische Impulse über die Außenbahn bringen. Die Situation beim FC Bayern wird weiterhin an der Säbener Straße beobachtet, da Neuer wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausfällt.

Aufstellung SGE (mutmaßlich): Santos – Collins, Amenda, Koch – Dōan, Larsson, Höjlund, Brown – Götze, Bahoya – Kalimuendo. Es fehlen: Batshuayi (Mittelfußbruch), Ebnoutalib (Innenbandanriss im Knie), Knauff (Bauch-OP), Kristensen (Sprunggelenk-OP), Theate (Knie-OP), Uzun (Muskelverletzung im Oberschenkel).

RB Leipzig – Borussia Dortmund

Aufstellung RBL (mutmaßlich): Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Gruda, Seiwald, Baumgartner – Diomande, Rômulo, Nusa. Leipzig muss ohne mehrere Abwehr- und Torwartressourcen planen; entsprechende Rotation ist möglich.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Aufstellung BVB (mutmaßlich): Kobel – Reggiani, Anton, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Svensson – Brandt, Nmecha – Guirassy, Beier. Es fehlen: Can (Adduktorenprobleme), Mané (Muskelverletzung im Oberschenkel), Schlotterbeck (muskuläre Probleme), Süle (Oberschenkelzerrung). Der Ausfall von Schlotterbeck belastet die Defensivplanung im Westfalenstadion.

1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV

Aufstellung M05 (mutmaßlich): Batz – Posch, Kohr, Potulski – da Costa, Sano, Mwene – Amiri, Lee – Becker, Tietz. Mainz fehlen mehrere Spieler mit Muskel- und Knieverletzungen; die Mannschaftsrotation ist daher eingeschränkt. Es fehlen: Bell (Innenbandzerrung im Knie), Caci (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel), Hanche-Olsen (Muskelverletzung), Hollerbach (Achillessehnenriss), Moreno Fell (krank), Weiper (krank), Widmer (Gelbsperre), Zentner (Adduktorenverletzung).

Aufstellung HSV (mutmaßlich): Heuer Fernandes – Omari, Elfadli, Torunarigha – Jatta, Vieira, Remberg, Muheim – Königsdörffer, Glatzel, Otele. Es fehlen: Grønbæk (Faszienverletzung im Oberschenkel), Røssing-Lelesiit (Syndesmoseriss), Sambi Lokonga (Außenbandriss im Sprunggelenk), Vušković (Gelbsperre).

Weitere voraussichtliche Aufstellungen am 23. Spieltag

VfL Wolfsburg – FC Augsburg

Aufstellung WOB (mutmaßlich): Grabara – Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian – Eriksen, Arnold – Daghim, Majer, Amoura – Pejčinović. Wolfsburg fehlt eine Reihe von Offensiv- und Defensivkräften; die Belastungssteuerung und Reha-Pläne prägen die Kaderwahl. Es fehlen: Cleiton (Sprunggelenkverletzung), Dárdai (Kreuzbandriss), Fischer (Adduktorenverletzung), Lindstrøm (krank), Mæhle (Schulterverletzung), Rogério (Muskelverletzung), Seelt (Knieverletzung), Wimmer (Muskelverletzung im Oberschenkel), Wind (Oberschenkel-OP).

Aufstellung FCA (mutmaßlich): Dahmen – Chaves, Schlotterbeck, Banks – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis – Kömür, Claude-Maurice – Gregoritsch. Es fehlen: Gouweleeuw (Innenbandverletzung), Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel).

1. FC Union Berlin – Bayer 04 Leverkusen

Aufstellung FCU (mutmaßlich): Rønnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki – Haberer, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Jeong – Ilić. Union muss mit Waden- und Oberschenkelproblemen in die Partie gehen; die Belastungssteuerung im Mannschaftstraining bleibt wichtig. Es fehlen: Juranović (Wadenprobleme), Leite (Oberschenkelprobleme), Rothe (unbekannt), Skov (Wadenverletzung).

Aufstellung B04 (mutmaßlich): Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Arthur, Fernández, García, Grimaldo – Tillman, Maza – Schick. Es fehlen: Ben Seghir (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Flekken (Knieverletzung), Tella (Fußverletzung).

1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Aufstellung KOE (mutmaßlich): Schwäbe – Schmied, Martel, Özkacar – Sebulonsen, Krauß, Kamiński, Lund – Thielmann, Bülter – Ache. Köln kompensiert Personalausfälle intern; Reha-Timings entscheiden über Rückkehr. Es fehlen: Castro-Montes (Muskelverletzung), Hübers (Knieverletzung), Kilian (Kreuzbandriss), Maina (Rippenbruch), Niang (muskuläre Probleme).

Aufstellung TSG (mutmaßlich): Baumann – Coufal, Hranáč, Kabak, Hajdari – Kramarić, Prömel, Avdullahu, Burger, Touré – Asllani. Es fehlen: Hložek (Muskelverletzung in der Wade), Lemperle (Innenbandverletzung im Sprunggelenk), Machida (Kreuzbandriss).

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

Aufstellung SCF (mutmaßlich): Atubolu – Treu, Ginter, Ogbus, Günter – Eggestein, Osterhage – Beste, Suzuki, Grifo – Matanović. Freiburg reagiert auf kurzfristige Ausfälle; Spielerrotation und individuelle Reha-Maßnahmen sind relevant. Es fehlen: Kübler (krank), Kyereh (Kreuzbandriss), Lienhart (Bauchmuskelverletzung), Manzambi (Rotsperre), Rosenfelder (Muskelverletzung im Oberschenkel).

Aufstellung BMG (mutmaßlich): Nicolas – Scally, Elvedi, Diks, Ullrich – Castrop, Engelhardt, Neuhaus – Honorat, Tabaković, Bolin. Es fehlen: Hack (Meniskus-OP), Kleindienst (Knieverletzung), Ngoumou (Achillessehnenriss), Reitz (Gelbsperre), Reyna (Oberschenkelprobleme).

FC St. Pauli – SV Werder Bremen

Aufstellung STP (mutmaßlich): Vasilj – Andō, Smith, Mets – Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka – Sinani, Fujita – Kaars. St. Pauli kompensiert mehrere Ausfälle im Sprunggelenksbereich; die Defensivordnung bleibt Kernaufgabe. Es fehlen: Hountondji (Haarriss im Sprunggelenk), Jade-Jones (Sprunggelenk-OP), Nemeth (Adduktoren-OP), Spari (Syndesmose-OP).

Aufstellung SVW (mutmaßlich): Backhaus – Sugawara, Stark, Friedl, Agu – Stage, Lynen, Schmid – Njinmah, Milošević, Mbangula. Es fehlen: Adeh (Bänderriss im Sprunggelenk), Boniface (Knie-OP), Coulibaly (Muskelverletzung im Oberschenkel), Pieper (Knie-OP), Weiser (Kreuzbandriss), Wöber (Muskelverletzung in der Wade).

1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart

Aufstellung FCH (mutmaßlich): Ramaj – Stergiou, Mainka, Gimber, Behrens – Schöppner, Niehues, Dorsch – Dinkçi, Pieringer, Ibrahimović. Heidenheim stellt erneut eine kompakte Defensive; personelle Stabilität spielt eine große Rolle.

Aufstellung VFB (mutmaßlich): Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Undav, El Khannouss – Demirović. Es fehlen: Paçarada (Kreuzbandriss) bei Heidenheim; beim VfB: Diehl (Adduktorenverletzung), Jovanović (Rückenprobleme), Zagadou (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel).

Ausfälle, Diagnosen und zu erwartende Ausfallzeiten am Spieltag

Die Liste der Ausfälle zeigt typische Diagnosen der Saison: Kreuzbandrisse, Innenband- und Sehnenverletzungen, Achillessehnen- und Meniskus-OPs sowie muskuläre Probleme wie Oberschenkel- und Adduktorenverletzungen. Solche Verletzungen bestimmen Reha-Pläne, die Rückkehr ins Mannschaftstraining und letztlich die Verfügbarkeit für den Kader. Gelb- und Rotsperren (z. B. Widmer, Manzambi, Reitz) führen zusätzlich zu kurzfristigen Personalengpässen.

Klubs und medizinische Abteilungen werden die Ausfallzeiten individuell kommunizieren; Prognosen zu Rückkehrterminen hängen von Diagnostik, Operationsergebnissen und dem Fortschritt in der Reha ab. Gleichzeitig beeinflussen langfristige Verletzungen wie Kreuzbandrisse (u. a. Dárdai, Kilian, Paçarada, Machida) die Saisonplanung und mögliche Transfer- bzw. Vertragsstrategien im Sommer.