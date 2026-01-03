+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute beim Afrika-Cup: Jackson erreicht mit Senegal das Viertelfinale

von

Nicolas Jackson aus München kann mit dem Senegal weiter auf den zweiten Triumph beim Afrika-Cup hoffen. Das Team erreichte durch einen 3:1-Sieg gegen den Sudan das Viertelfinale, wo es auf Mali oder Tunesien trifft. Jackson, der bereits im Auftaktspiel gegen Botswana traf, war entscheidend am Spielverlauf beteiligt und bereitete einen wichtigen Treffer vor. Allerdings bleibt ungewiss, wann der Angreifer wieder für Bayern München zur Verfügung steht.

Nicolas Jackson von FC Bayern München, spielt beim Africa Cup of Nations 2025 für den Senegal (Foto Depositphotos.com)
Jackson führt Senegal ins Viertelfinale

Im Achtelfinale des Afrika-Cups in marokkanischen Tanger zeigte der Senegal eine starke Leistung gegen den Sudan. Der Außenseiter ging durch ein atemberaubendes Tor von Aamir Abdallah in der 6. Minute in Führung. Doch die Senegalesen gaben sich nicht geschlagen. Nach einer Großchance von Nicolas Jackson, der den Ausgleich knapp verpasste, drehte Pape Gueye das Spiel mit zwei Treffern in der 29. und 45.+3 Minute vor der Halbzeitpause.

Africa Cup of Nations 2025 - Achtelfinale |
| 3.1.2026-17:00
Senegal
S S S U S
3 : 1
Endergebnis
Sudan
N N N S N
P. Gueye
29'
P. Gueye
45'+3'
I. Mbaye
77'
A. Abdallah
6'
| Schiedsrichter: B. Dahane | Halbzeit: 2-1
Aufstellungen
Senegal
16
T
É. Mendy
7.3
15
M
K. Diatta
7.9
4
D
A. Seck
6.3
19
D
M. Niakhaté
7
14
D
I. Jakobs
13'53'
6.7
7
M
H. Diarra
73'
6.9
5
M
I. Gueye
7.5
26
M
P. Gueye
29'45'87'
8.9
18
O
I. Sarr
74'
6.7
11
O
Nicolas Jackson
50'53'
6.2
10
O
S. Mané
8.2
Ersatzspieler
25
D
El Hadji Malick Diouf
53'
7.2
9
O
Boulaye Dia
53'
6.5
1
T
Y. Diouf
23
T
M. Diaw
2
D
M. Sarr
24
D
A. Mendy
8
M
L. Camara
73'
6.7
22
M
Ousseynou Niang
6
M
P. Ciss
87'
6.3
17
M
P. Sarr
13
O
I. Ndiaye
20
O
H. Diallo
21
M
C. Sabaly
27
O
I. Mbaye
74'77'
7.5
12
O
P. Ndiaye
Coach
Souleymane Diallo
Sudan
21
T
Monged Elneel
6.6
25
Sheddy Barglan
70'
5.3
3
D
Mohamed Erneq
6.9
6
D
Mustafa Karshoum
61'
6.3
12
D
B. Mohamed
6.3
2
M
A. Mohamed Ahmed
79'
6.3
13
M
A. Taifour
6.2
26
Aamir Abdallah
7.5
5
M
Walieldin Khedr
79'
6.3
10
O
M. Yousif Yagoub
68'
6.3
14
O
M. Eisa
6.6
Ersatzspieler
4
D
Altayeb Abdulrazzaq
61'
6.3
15
M
S. Alhassan
68'85'
6.2
1
T
Ali Abu Eshrein
16
T
Mohamed Abooja
7
M
Y. Awad
18
D
Awad Zayed
24
Mohamed Kasri
17
D
Mazin Mohamedein
23
A. Manan
22
M
A. Mohamed
79'
6.5
8
M
Abdel Raouf Yagoub
79'
6.7
9
O
Yasir Mozamil
27
O
Mohamed Tia Asad
11
O
John Mano
6.6
Coach
K. Appiah
Tore
6'
Tor
A. Abdallah (Assist: Walieldin Khedr)
Tor
P. Gueye (Assist: S. Mané)
29'
Tor
P. Gueye (Assist: Nicolas Jackson)
45'
+3
Tor
I. Mbaye (Assist: S. Mané)
77'

Jacksons wichtige Rolle im Team

Nicolas Jackson, der im Auftaktspiel des Titelverteidigers von 2022 gegen Botswana doppelt traf, zeigte erneut seine Qualitäten. Er bereitete den zweiten Treffer von Gueye vor und trug maßgeblich zum Erfolg des senegalesischen Teams bei. Ibrahim Mbaye stellte in der 77. Minute den Endstand von 3:1 her, was die Hoffnungen auf einen weiteren Afrika-Cup-Sieg stärkt.

Verfügbarkeit von Jackson für Bayern ungewiss

Während seine Teamkollegen von Bayern München am Samstag an der Säbener Straße ins Training zurückkehrten, bleibt unklar, wann Jackson wieder für die Münchner zur Verfügung stehen wird. Das Finale des Afrika-Cups findet am 18. Januar in Rabat statt, was bedeutet, dass der Leihspieler des FC Chelsea möglicherweise die bevorstehenden Ligaspiele gegen Wolfsburg (11.1.), Köln (14.1.) und Leipzig (17.1.) verpassen könnte.

