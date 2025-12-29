+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute beim Afrika-Cup: Ägypten mit Gruppensieg – Südafrika Zweiter

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim Afrika-Cup den Sieg in der Vorrundengruppe B gesichert, obwohl der Starspieler Mohamed Salah nicht mitwirken konnte. In einem spannenden Spiel gegen Angola, das in Agadir stattfand, endete die Partie mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz der fehlenden Offensivkraft konnte das Team durch vorherige Siege bereits das Achtelfinalticket buchen.

Ägyptens Stürmer Mohamed Salah beim Afrika Cup 2022 im roten Heimtrikot mit der Rückennummer 10 am 19. Januar 2022. (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP)
Ägypten sichert sich Gruppensieg ohne Salah

Die Ägypter, die als Mitfavoriten ins Turnier gestartet sind, mussten gegen Angola auf die Offensivqualitäten von Mohamed Salah verzichten, der auf der Bank saß. Auch der ehemalige Bundesligaspieler Omar Marmoush war nicht in der Startelf. In einem Spiel, in dem die ägyptische Mannschaft zwar Ballbesitz hatte, aber keine klaren Großchancen herausspielen konnte, blieb das Ergebnis torlos. Der Fokus wird nun auf die kommenden Herausforderungen im Achtelfinale gelegt.

Tabelle der Gruppe B

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Ägypten
Ägypten
S S U
3
2
1
0
3
1
2
7
2
Südafrika
Südafrika
S N S
3
2
0
1
5
4
1
6
3
Angola
Angola
N U U
3
0
2
1
2
3
-1
2
4
Zimbabwe
Zimbabwe
N U N
3
0
1
2
4
6
-2
1
Africa Cup of Nations 2025

Sieg gegen Simbabwe und Südafrika

Bereits in den vorherigen Spielen konnte die ägyptische Nationalmannschaft überzeugen. Mit einem 2:1-Sieg gegen Simbabwe und einem knappen 1:0 gegen Südafrika sicherten sie sich frühzeitig den Einzug in die K.o.-Runde. Salah und Marmoush waren entscheidend für die drei Tore, die in diesen beiden Partien erzielt wurden, und unterstrichen damit ihre Bedeutung für das Team. Durch diese Erfolge hat Ägypten seinen Status als Rekordsieger des Afrika-Cups weiter gefestigt.

Südafrika zieht ebenfalls ins Achtelfinale ein

Im Parallelspiel setzte sich Südafrika mit 3:2 gegen Simbabwe durch. Tshepang Moremi, Lyle Foster und Oswin Appollis trafen für die Bafana Bafana, während Zimbabwe durch Tawanda Maswanhise und ein Eigentor von Aubrey Modiba zwischenzeitlich ausgleichen konnte. Mit diesem Sieg sicherte sich auch Südafrika das Ticket für die nächste Runde und unterstrich die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe.

