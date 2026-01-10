+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute beim Afrika-Cup: Ägypten komplettiert Halbfinale – WM 2026 Gegner Elfenbeinküste raus!

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup die Elfenbeinküste ausgeschaltet und sich als letztes Team für das Halbfinale qualifiziert. Angeführt von Mohamed Salah setzte sich der Rekordsieger mit 3:2 durch. Die Ägypter treffen nun im Halbfinale auf den Senegal, während Nigeria gegen Gastgeber Marokko spielt.

Mohamed Salah vom FC Liverpool feiert sein Tor.
Ägyptens Triumph über die Elfenbeinküste

Im spannenden Viertelfinalduell gegen die Elfenbeinküste präsentierte sich Ägypten äußerst effizient. Die Mannschaft von Chefcoach Rui Vitória, angeführt von Superstar Mohamed Salah, sorgte früh für klare Verhältnisse. Omar Marmoush erzielte bereits in der 4. Minute das 1:0, gefolgt von einem Treffer von Ramy Rabia, der in der 32. Minute nach einer präzisen Vorlage von Salah erhöhte. Mit einem weiteren Tor in der 52. Minute krönte der Liverpool-Stürmer seine Leistung.

Africa Cup of Nations 2025 - Viertelfinale |
| 10.1.2026-20:00
Ägypten
N S S U S
3 : 2
Endergebnis
Elfenbeinküste
S S U S S
Omar Marmoush
4'
Rami Rabia
32'
Mohamed Salah
52'
Ahmed Abou El Fotouh
40'
G. Doué
73'
| Schiedsrichter: M. Ghorbal | Halbzeit: 2-1
Aufstellungen
Ägypten
23
T
Mohamed El-Shenawy
90'
7.2
3
D
Mohamed Hany
6.9
6
D
Yasser Ibrahim
6.7
5
D
Rami Rabia
32'
7.9
13
D
Ahmed Abou El Fotouh
40'
6.3
19
M
Marwan Attia
6.3
4
D
Hossam Abdelmaguid
69'
6.2
14
M
Hamdi Fathy
7.6
8
M
Emam Ashour
78'
7.9
10
O
Mohamed Salah
52'
7.6
22
O
Omar Marmoush
4'90'
8
Ersatzspieler
1
T
Ahmed Al Shenawy
26
T
Mostafa Shobeir
24
D
Ahmed Eid
28
D
M. Ismail
2
D
Khaled Sobhi
20
M
Ibrahim Adel
18
O
Mostafa Fathi
15
M
Mohamed Shehata
17
M
Mohanad Lasheen
25
M
Zizo
27
M
Mahmoud Saber
7
O
Trézéguet
78'
6.5
21
O
Osama Faisal
9
O
Salah Mohsen
11
O
Mostafa Mohamed
90'
Coach
Hossam Hassan
Elfenbeinküste
1
T
Y. Fofana
5.9
17
D
G. Doué
73'
6.9
7
D
O. Kossounou
6
21
D
Evan Ndicka
6.5
3
D
G. Konan
6.3
8
M
F. Kessié
70'
5.6
18
M
I. Sangaré
7.2
19
M
Christ Inao Oulaï
89'
7
15
O
A. Diallo
6.7
22
O
E. Guessand
80'
6.3
26
O
Yan Diomande
89'
6.3
Ersatzspieler
16
T
M. Koné
23
T
A. Lafont
2
D
O. Diomande
13
D
C. Operi
5
D
A. Zohouri
12
D
W. Boly
20
D
E. Agbadou
10
O
Wilfried Zaha
24
O
Bazoumana Touré
89'
25
M
J. Gbamin
4
M
J. Seri
6
M
S. Fofana
89'
14
O
O. Diakité
9
O
V. Bayo
80'
6.7
11
O
J. Krasso
70'
6.9
Coach
E. Faé
Tore
Tor
Omar Marmoush (Assist: Emam Ashour)
4'
Tor
Rami Rabia (Assist: Mohamed Salah)
32'
40'
Eigentor
Ahmed Abou El Fotouh
Tor
Mohamed Salah (Assist: Emam Ashour)
52'
73'
Tor
G. Doué

Die Reaktion der Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste, die im Turnier als Titelverteidiger antreten, gab sich jedoch nicht geschlagen. Durch ein Eigentor von Ahmed Fatouh in der 40. Minute und den Treffer von Guela Doué in der 73. Minute kam das Team mehrmals gefährlich nahe. Dennoch gelang es den Ivorern nicht, den Druck in der Schlussphase in einen Ausgleich umzumünzen.

Ausblick auf das Halbfinale

Im Halbfinale trifft Ägypten am Mittwoch um 18:00 Uhr (Sportdigital) in Tanger auf den Senegal. Die Afrikameister von 2010 müssen sich auf einen starken Gegner einstellen, der von Nicolas Jackson, dem Bayern-Profi, angeführt wird. Gleichzeitig wird Nigeria um 21:00 Uhr in Rabat gegen Gastgeber Marokko antreten, nachdem die „Super Eagles“ sich im Viertelfinale mit 2:0 gegen Algerien durchgesetzt hatten.

Spielverlauf und Taktik

Im Verlauf des Spiels kontrollierten die Ivorer weite Strecken des Geschehens, während Ägypten sich auf eine kompakte Defensive konzentrierte. Die wenigen Chancen, die die Ägypter hatten, wurden jedoch eiskalt genutzt. Nach dem Anschlusstreffer der Elfenbeinküste erhöhte das Team den Druck, konnte jedoch keine weiteren zwingenden Chancen herausspielen. Dies zeigt einmal mehr die Effizienz und die defensive Stabilität der ägyptischen Mannschaft, die sie bis ins Halbfinale brachte.

