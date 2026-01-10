Fußball heute beim Afrika Cup – Ägypten gegen Elfenbeinküste – der deutsche WM-Gegner im Viertelfinale

Ägypten und Côte d’Ivoire treffen im Viertelfinale der TotalEnergies Africa Cup of Nations (AFCON) 2025 aufeinander – ein Duell, das Geschichte, Prestige und Respekt vereint. Während die Elefanten entschlossen sind, ihren Titel zu verteidigen, strebt Ägypten nach einem historischen achten AFCON-Sieg. Die Trainer Hossam Hassan und Emerse Faé, die sich bereits als Spieler duellierten, stehen nun als Rivalen an der Seitenlinie. Das Aufeinandertreffen verspricht Spannung und Dramatik im Grand Stade d’Agadir. Deutsche Fußballfans schauen auf die Elfenbeinküste, trifft man doch bei der WM 2026 Endrunde auf die Elefanfen.

Ein Duell der Tradition und Ambitionen

Die Rivalität zwischen Ägypten und Côte d’Ivoire ist tief verwurzelt. In der Vergangenheit haben sich die beiden Mannschaften in 12 AFCON-Begegnungen gegenübergestanden, wobei die Pharaonen die Oberhand behalten haben. Mit nur einer Niederlage gegen Ägypten in der AFCON-Geschichte sind die Ivorer gewarnt, während sie versuchen, die schmerzhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich auf den Titelverteidigungskurs zu konzentrieren.

Hossam Hassan und seine unbesiegbare Bilanz

Trainer Hossam Hassan, der 2006 als Spieler gegen Côte d’Ivoire triumphierte, bringt eine perfekte Bilanz in die Begegnung. Er ist sich jedoch bewusst, dass vergangene Erfolge keine Garantien für die Zukunft bieten. Sein Vertrauen in die eigene Mannschaft bleibt jedoch ungebrochen. „Wir haben die Ivorer analysiert und wissen, was uns erwartet“, erklärte Hassan, während er den Fokus auf Teamarbeit und individuelle Stärken legt.

Côte d’Ivoire: Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit

Die Ivorer reisen nach Agadir mit einem klaren Ziel: die Halbfinals zu erreichen. Trainer Emerse Faé betont die Notwendigkeit, sich schnell an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Nach einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Burkina Faso im Achtelfinale hat Côte d’Ivoire Selbstvertrauen getankt. „Wir respektieren Ägypten, aber wir sind entschlossen, unsere Ambitionen zu verwirklichen“, so Verteidiger Odilon Kossounou.

Die Verletzungssorgen der Pharaonen

Die Ägypter kämpfen mit Verletzungssorgen, da Mahmoud ‚Trezeguet‘ Hassan und Linksverteidiger Mohamed Hamdi im letzten Spiel angeschlagen wurden. Trezeguet wird erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden können, ob er spielen kann. Diese Unsicherheiten könnten einen entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf haben, während die Pharaonen alles daran setzen, ihre historische Dominanz auszubauen.

In Agadir treffen Geschichte, Stolz und Schicksal aufeinander – und nur ein Riese wird den nächsten Schritt in Richtung kontinentalem Ruhm machen.

Hossam Hassan – Ägypten Trainer:

„Unsere Ambitionen sind groß und jedes Spiel ist ein Finale, unabhängig vom Gegner. Wir haben unsere Strategie und sind bereit.“

Emerse Faé – Côte d’Ivoire Trainer:

„Die Begegnung mit Hassan ist besonders für mich. Wir sind bereit, jeden zu schlagen, um den Titel zu verteidigen.“

Pre-match Stat: Ägypten hat in der AFCON-Geschichte sieben Siege gegen Côte d’Ivoire errungen, mehr als gegen jedes andere Team.

