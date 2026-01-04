Fußball heute beim Africa Cup 2025: Südafrika gegen Kamerun: Viertelfinal-Kampf!

Im spannenden Duell zwischen den beiden WM 2026 Teilnehmern Südafrika und Kamerun kämpfen beide Teams am Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale der TotalEnergies CAF Afrikameisterschaft. Das Aufeinandertreffen, das um 20:00 Uhr Ortszeit im Al Medina Stadion in Rabat stattfindet, verspricht eine packende Partie, da die beiden Mannschaften nur selten in der Geschichte des Turniers aufeinandertrafen. Die Bafana Bafana wollen ihre jüngsten Fortschritte nutzen, während die unbezwingbaren Löwen weiterhin auf dem Weg sind, ihre Qualität zu beweisen. Sportdigital zeigt das Spiel live im TV.

Historische Begegnungen im Überblick

Die Begegnung zwischen Südafrika und Kamerun findet zum zweiten Mal in der Geschichte der TotalEnergies CAF Afrikameisterschaft statt. Ihre einzige vorherige Partie datiert zurück zum Auftaktspiel der Turnierausgabe 1996, als die Gastgeber mit 3:0 gegen die Indomitable Lions gewannen. Dieser Sieg leitete den Weg der Bafana Bafana zu ihrem ersten Titel ein.

Aktuelle Form und Motivation der Teams

Beide Mannschaften kommen mit klaren Zielvorgaben nach Rabat. Südafrika strebt an, ihre Leistung aus der letzten Afrikameisterschaft zu übertreffen, während Kamerun, ein fünfmaliger Titelträger, mit einem Team, das sich in der Entwicklung befindet, antritt. Die technische Leitung der Kameruner spricht von einem Kader, der auf dem richtigen Weg ist, um die Konkurrenz herauszufordern.

Trainer-Duell: Hugo Broos gegen David Pagou

Für Hugo Broos, den Cheftrainer von Südafrika, hat das Duell eine besondere Bedeutung, da er zuvor Kamerun zu ihrem fünften Titel im Jahr 2017 führte. In den Qualifikationsspielen zur Afrikameisterschaft 2017 endeten beide Begegnungen mit einem 2:2-Unentschieden. David Pagou, der Trainer der Kameruner, hebt hervor, dass seine Spieler fokussiert bleiben müssen, um gegen ein starkes südafrikanisches Team, das sich durch hohe Teamkohäsion auszeichnet, zu bestehen.

Stimmen aus dem Lager der Teams

Hugo Broos äußerte: „Wenn man mit einem Land die Afrikameisterschaft gewinnt, bleibt immer ein kleiner Platz im Herzen dafür. Trotzdem kann ich morgen kein Mitleid haben. Ich möchte das Spiel gewinnen, denn ich bin jetzt Trainer von Südafrika.“ Auch Spieler Teboho Mokoena betont den Druck, die Leistung der letzten Afrikameisterschaft zu übertreffen und sieht dem Spiel gegen Kamerun mit Vorfreude entgegen.

David Pagou hingegen betont die Wichtigkeit, die eigenen Qualitäten auszuspielen und die Herausforderung mit Stolz anzunehmen. Samuel Kotto, Spieler der Kameruner, hebt die familiäre Atmosphäre im Team hervor und spricht von harter Arbeit und Vorbereitung.

Quelle: https://www.cafonline.com/afcon2025/news/south-africa-cameroon-quarter-final-place-on-the-line-as-bafana-bafana-face-indomitable-lions/