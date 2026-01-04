+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute beim Africa Cup 2025: Südafrika gegen Kamerun: Viertelfinal-Kampf!

von

Im spannenden Duell zwischen den beiden WM 2026 Teilnehmern Südafrika und Kamerun kämpfen beide Teams am Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale der TotalEnergies CAF Afrikameisterschaft. Das Aufeinandertreffen, das um 20:00 Uhr Ortszeit im Al Medina Stadion in Rabat stattfindet, verspricht eine packende Partie, da die beiden Mannschaften nur selten in der Geschichte des Turniers aufeinandertrafen. Die Bafana Bafana wollen ihre jüngsten Fortschritte nutzen, während die unbezwingbaren Löwen weiterhin auf dem Weg sind, ihre Qualität zu beweisen. Sportdigital zeigt das Spiel live im TV.

Historische Begegnungen im Überblick

Die Begegnung zwischen Südafrika und Kamerun findet zum zweiten Mal in der Geschichte der TotalEnergies CAF Afrikameisterschaft statt. Ihre einzige vorherige Partie datiert zurück zum Auftaktspiel der Turnierausgabe 1996, als die Gastgeber mit 3:0 gegen die Indomitable Lions gewannen. Dieser Sieg leitete den Weg der Bafana Bafana zu ihrem ersten Titel ein.

Africa Cup of Nations 2025 - Achtelfinale |
| 4.1.2026-20:00
Südafrika
U S S N S
1 : 2
Endergebnis
Kamerun
U N S U S
S. Makgopa
88'
J. Tchamadeu
34'
Christian Kofane
47'
| Schiedsrichter: P. Waweru | Halbzeit: 0-1
Aufstellungen
Südafrika
1
T
Ronwen Williams
7
21
D
S. Ngezana
32'
6.9
19
D
Nkosinathi Sibisi
59'83'
6.3
14
D
Mbekezeli Mbokazi
6.6
20
D
Khuliso Mudau
6.3
4
M
Teboho Mokoena
72'
6.6
15
M
Bathusi Aubaas
7.2
18
D
S. Kabini
63'
6.2
7
O
O. Appollis
63'
6.6
10
O
R. Mofokeng
75'
7.3
9
O
Lyle Foster
83'
6.3
Ersatzspieler
6
D
Aubrey Maphosa Modiba
63'65'
7.3
23
O
S. Makgopa
63'88'
7.6
22
T
Ricardo Goss
16
T
Chaine Sipho
25
M
T. Matuludi
2
Tylon Smith
3
D
Khulumani Ndamane
13
M
Sphephelo Sithole
8
O
T. Moremi
83'
6.7
17
M
Sipho Mbule
75'
6.7
12
M
Elias Mokwana
11
O
Mohau Nkota
24
O
Shandre Campbell
5
M
Thalente Mbatha
Coach
M. Ntseki
Kamerun
16
T
Devis Epassy
7.5
3
D
C. Malone
6.7
17
D
S. Kotto
6.9
5
D
Nouhou Tolo
2'
6.3
2
D
J. Tchamadeu
34'
6.9
15
M
A. Avom
6.7
24
M
C. Baleba
87'90'
7.5
13
D
D. Yongwa
21'
6.6
10
M
Bryan Mbeumo
6.7
14
O
D. Namaso
79'
6.9
26
O
Christian Kofane
47'90'
6.9
Ersatzspieler
18
D
M. Nagida
21'79'
7.2
23
T
S. Ngapandouetnbu
1
T
S. Omossola
4
D
Christopher Wooh
79'
6.5
22
D
E. Boyomo
90'
6
D
G. Nyamsi
11
O
C. Bassogog
27
Arnold Kamdem
7
O
G. Nkoudou
8
M
J. Onana
20
M
Olivier Kemen
79'
6.3
25
M
J. Dina Ebimbe
21
M
Etta Eyong
12
O
Patrick Soko
90'
9
O
Frank Magri
Coach
M. Brys
Tore
34'
Tor
J. Tchamadeu (Assist: S. Kotto)
47'
Tor
Christian Kofane (Assist: M. Nagida)
Tor
S. Makgopa (Assist: Aubrey Maphosa Modiba)
88'

Aktuelle Form und Motivation der Teams

Beide Mannschaften kommen mit klaren Zielvorgaben nach Rabat. Südafrika strebt an, ihre Leistung aus der letzten Afrikameisterschaft zu übertreffen, während Kamerun, ein fünfmaliger Titelträger, mit einem Team, das sich in der Entwicklung befindet, antritt. Die technische Leitung der Kameruner spricht von einem Kader, der auf dem richtigen Weg ist, um die Konkurrenz herauszufordern.

Trainer-Duell: Hugo Broos gegen David Pagou

Für Hugo Broos, den Cheftrainer von Südafrika, hat das Duell eine besondere Bedeutung, da er zuvor Kamerun zu ihrem fünften Titel im Jahr 2017 führte. In den Qualifikationsspielen zur Afrikameisterschaft 2017 endeten beide Begegnungen mit einem 2:2-Unentschieden. David Pagou, der Trainer der Kameruner, hebt hervor, dass seine Spieler fokussiert bleiben müssen, um gegen ein starkes südafrikanisches Team, das sich durch hohe Teamkohäsion auszeichnet, zu bestehen.

Stimmen aus dem Lager der Teams

Hugo Broos äußerte: „Wenn man mit einem Land die Afrikameisterschaft gewinnt, bleibt immer ein kleiner Platz im Herzen dafür. Trotzdem kann ich morgen kein Mitleid haben. Ich möchte das Spiel gewinnen, denn ich bin jetzt Trainer von Südafrika.“ Auch Spieler Teboho Mokoena betont den Druck, die Leistung der letzten Afrikameisterschaft zu übertreffen und sieht dem Spiel gegen Kamerun mit Vorfreude entgegen.

David Pagou hingegen betont die Wichtigkeit, die eigenen Qualitäten auszuspielen und die Herausforderung mit Stolz anzunehmen. Samuel Kotto, Spieler der Kameruner, hebt die familiäre Atmosphäre im Team hervor und spricht von harter Arbeit und Vorbereitung.

Quelle: https://www.cafonline.com/afcon2025/news/south-africa-cameroon-quarter-final-place-on-the-line-as-bafana-bafana-face-indomitable-lions/

