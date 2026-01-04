Fußball heute beim Africa Cup 2025 Ergebnis 1:0 Marokko gegen Tanzania live im TV

Im Achtelfinale des TotalEnergies Africa Cup of Nations trifft Gastgeber Marokko am Sonntag in Rabat auf Tansania. Die Atlaslöwen gehen als klare Favoriten ins Spiel, bleiben jedoch bescheiden und warnen vor der Gefahr eines Übermuts. Tansania hat sich erstmals für die K.o.-Phase qualifiziert und will die Chance nutzen, um den etablierten afrikanischen Fußballnationen die Stirn zu bieten. Sportdigital zeigt das Spiel live im TV.

Marokko: Favorit mit Demut

Die marokkanische Nationalmannschaft ist fest entschlossen, den Afrika-Cup endlich nach 1976 wieder zu gewinnen. Coach Walid Regragui betont immer wieder die Bedeutung von Konzentration und Demut. „Der AFCON wird mit dem Kopf und den Beinen gewonnen“, sagt der Übungsleiter und erinnert sein Team daran, dass die schwierigste Phase nun beginnt. Die Unterstützung der heimischen Fans könnte ein zusätzlicher Antrieb sein, doch jeder Fehler kann fatal sein.

Tansania: Historische Chance nutzen

Tansania feiert den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 16 und sieht dies nicht als bloßes Abenteuer. Miguel Ángel Gamondi, der argentinische Trainer mit umfassender Erfahrung im marokkanischen Fußball, hat seine Mannschaft gut auf die Herausforderung vorbereitet. Mit defensiver Disziplin und schnellen Kontern möchte das Team die marokkanische Abwehr überlisten. Kapitän Mbwana Samatta ist entschlossen, dies in Rabat zu zeigen.

Erfahrungen als Schlüssel zum Erfolg

Marokkos erfahrene Spieler wie Achraf Hakimi und Romain Saïss sind entscheidend für die Stabilität der Mannschaft. Saïss, der als Kapitän fungiert, betont die Wichtigkeit der Fokussierung: „Es gibt keine Favoriten mehr, nur Teams, die um das Überleben kämpfen.“ Diese Mentalität ist essentiell, um die Herausforderungen im K.o.-System zu meistern.

Statistiken und historische Begegnungen

Die letzte Begegnung zwischen Marokko und Tansania fand im Viertelfinale der TotalEnergies African Nations Championship 2024 statt, wo Marokko mit 1:0 gewann. Historisch gesehen hat Tansania nur einmal gegen Marokko gewonnen, und zwar in den WM-Qualifikationen 2014. Diese Erinnerungen könnten zusätzlichen Druck auf die marokkanische Mannschaft ausüben, während Tansania in diesem Spiel befreit aufspielen kann.