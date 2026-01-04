+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute beim Africa Cup 2025 Ergebnis 1:0 Marokko gegen Tanzania live im TV

von

Im Achtelfinale des TotalEnergies Africa Cup of Nations trifft Gastgeber Marokko am Sonntag in Rabat auf Tansania. Die Atlaslöwen gehen als klare Favoriten ins Spiel, bleiben jedoch bescheiden und warnen vor der Gefahr eines Übermuts. Tansania hat sich erstmals für die K.o.-Phase qualifiziert und will die Chance nutzen, um den etablierten afrikanischen Fußballnationen die Stirn zu bieten. Sportdigital zeigt das Spiel live im TV.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Zum Liveticker

Fußball heute beim Africa Cup 2025: Marokko gegen Tanzania live im TV
Fußball heute beim Africa Cup 2025: Marokko gegen Tanzania live im TV

Marokko: Favorit mit Demut

Die marokkanische Nationalmannschaft ist fest entschlossen, den Afrika-Cup endlich nach 1976 wieder zu gewinnen. Coach Walid Regragui betont immer wieder die Bedeutung von Konzentration und Demut. „Der AFCON wird mit dem Kopf und den Beinen gewonnen“, sagt der Übungsleiter und erinnert sein Team daran, dass die schwierigste Phase nun beginnt. Die Unterstützung der heimischen Fans könnte ein zusätzlicher Antrieb sein, doch jeder Fehler kann fatal sein.

Africa Cup of Nations 2025 - Achtelfinale |
| 4.1.2026-17:00
Marokko
S S S U S
1 : 0
Endergebnis
Tanzania
N N N U U
Brahim Díaz
64'
| Schiedsrichter: B. Traore | Halbzeit: 0-0
Aufstellungen
Marokko
1
T
Y. Bounou
6.6
2
D
A. Hakimi
7.6
5
D
N. Aguerd
7.9
25
D
A. Masina
7.2
3
D
N. Mazraoui
76'
7.2
23
M
B. El Khannouss
7.2
24
M
N. El Aynaoui
7.2
11
M
Ismael Saibari
69'77'
7
10
M
Brahim Díaz
64'86'
7.2
20
O
Ayoub El Kaabi
77'
6.5
17
O
A. Ezzalzouli
8.2
Ersatzspieler
22
T
Mehdi Harrar
12
T
M. Mohamedi
27
D
Abdelhamid Ait Boudlal
26
D
A. Salah-Eddine
76'
6.5
18
D
J. El Yamiq
15
D
A. Chibi
28
M
Youssef Belammari
21
O
Chemsdine Talbi
13
M
E. Ben Seghir
77'
6.6
16
O
Ilias Akhomach
14
M
Oussama Targhalline
86'
6.3
4
M
S. Amrabat
7
O
H. Igamane
19
O
Y. En Nesyri
77'
6.5
9
O
S. Rahimi
Coach
Tarik Sektioui
Tanzania
1
D
Hussein Masaranga
6.9
5
D
D. Job
90'
6.5
14
D
B. Mwamnyeto
6.2
4
D
I. Hamad
13'
7.5
25
D
H. Mnoga
72'
5.7
27
M
A. Msanga
78'83'
6.9
20
D
N. Miroshi
6.6
15
D
M. Hussein
73'
6.7
6
M
F. Salum
45'
6.5
9
O
S. Mwalimu
6.2
12
O
S. Msuva
73'
6.6
Ersatzspieler
10
O
M. Samatta
66'67'
6.5
22
D
S. Kapombe
72'
6.7
8
M
C. M'Mombwa
73'
6.5
26
M
T. Allarakhia
73'
6.7
28
T
Z. Masudi
19
D
L. Mwaikenda
16
D
W. Nangu
3
D
N. Kibabage
2
D
P. Msindo
17
M
K. Habibu
11
O
K. Denis
24
M
K. Nashon
23
M
Y. Kagoma
7
M
I. S. Nado
83'
6.7
21
O
K. John
Coach
H. Suleiman
Tore
Tor
Brahim Díaz (Assist: A. Hakimi)
64'

Tansania: Historische Chance nutzen

Tansania feiert den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 16 und sieht dies nicht als bloßes Abenteuer. Miguel Ángel Gamondi, der argentinische Trainer mit umfassender Erfahrung im marokkanischen Fußball, hat seine Mannschaft gut auf die Herausforderung vorbereitet. Mit defensiver Disziplin und schnellen Kontern möchte das Team die marokkanische Abwehr überlisten. Kapitän Mbwana Samatta ist entschlossen, dies in Rabat zu zeigen.

Erfahrungen als Schlüssel zum Erfolg

Marokkos erfahrene Spieler wie Achraf Hakimi und Romain Saïss sind entscheidend für die Stabilität der Mannschaft. Saïss, der als Kapitän fungiert, betont die Wichtigkeit der Fokussierung: „Es gibt keine Favoriten mehr, nur Teams, die um das Überleben kämpfen.“ Diese Mentalität ist essentiell, um die Herausforderungen im K.o.-System zu meistern.

Statistiken und historische Begegnungen

Die letzte Begegnung zwischen Marokko und Tansania fand im Viertelfinale der TotalEnergies African Nations Championship 2024 statt, wo Marokko mit 1:0 gewann. Historisch gesehen hat Tansania nur einmal gegen Marokko gewonnen, und zwar in den WM-Qualifikationen 2014. Diese Erinnerungen könnten zusätzlichen Druck auf die marokkanische Mannschaft ausüben, während Tansania in diesem Spiel befreit aufspielen kann.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++