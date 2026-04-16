Fußball heute bei RTL live: Wer zeigt Viertelfinal-Rückspiele im Europacup mit Freiburg & Mainz?

RTL setzt am 16. April auf einen langen Europapokal-Abend mit zwei deutschen Teams im Fokus: Der Sender zeigt die Viertelfinal-Rückspiele von SC Freiburg und 1. FSV Mainz 05 live nacheinander im Free-TV. Für beide Klubs geht es um historische Halbfinal-Chancen nach starken Hinspielen.

Fußball heute Ergebnis: SC Freiburg erstmals im Halbfinale der Europa League

Die Freiburger eröffnen den Abend um 18:45 Uhr in Vigo. Mit einem 3:0-Vorsprung aus dem ersten Duell reisen sie nach Spanien und wollen den großen Schritt Richtung nächster Runde perfekt machen. RTL steigt bereits um 18:30 Uhr in die Berichterstattung ein; vor Ort sind Reporter Jonas Gerdes, Kommentator Marco Hagemann und Experte Felix Kroos im Einsatz.

Freiburg zuerst, Mainz im Anschluss

Direkt im Anschluss folgt die zweite Live-Partie des Abends aus Frankreich: Racing Straßburg gegen den 1. FSV Mainz 05. Auch die Rheinhessen haben sich mit ihrem 2:0-Heimsieg im Hinspiel eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Ab 21:00 Uhr führen Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus durch die Übertragung.

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Für Mainz geht es um den erstmaligen Einzug unter die besten vier der UEFA Conference League. Bei beiden Begegnungen sind im Fall eines Gleichstands nach Hin- und Rückspiel sowohl Verlängerung als auch Elfmeterschießen möglich. In der Mainzer Partie sind zudem Superflash-Interviews mit Felix Görner sowie Flash-Interviews mit Christoph Küppers vorgesehen.

Freier Blick auf die restlichen Europacup-Spiele

Ab 22:45 Uhr übernimmt NITRO und sendet ab 23:15 Uhr exklusiv die Highlights der übrigen Europacup-Partien im Free-TV. Parallel dazu bietet RTL+ wie gewohnt alle Top-Spiele des Spieltags als Einzelspiele oder in Konferenzen zu den Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21:00 Uhr an. Die Streaming-Plattform zeigt an jedem Spieltag internationalen Spitzenfußball aus UEFA Europa League und UEFA Conference League, unter anderem mit Teams wie dem FC Porto, Aston Villa und Nottingham Forest.

Die RTL+-Spieltagsshow „Matchday“ mit Anna Kraft, Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann beginnt bereits um 18:15 Uhr. Dort laufen auch die weiteren Partien des Abends, darunter Celta Vigo gegen SC Freiburg sowie Racing Straßburg gegen den 1. FSV Mainz 05. Für die Freiburg-Partie übernimmt bei RTL+ Christian Straßburger als Einzelspiel-Kommentator, an seiner Seite sitzt Cornelius Küpper am Mikrofon.

16. April – Sendebeginn 18:30 Uhr bei RTL, 22:45 Uhr bei NITRO und 18:15 Uhr auf RTL+:

RTL

Celta Vigo – SC Freiburg (18:45 Uhr – Marco Hagemann & Felix Kroos)

Interviews: Jonas Gerdes

Racing Straßburg – 1.FSV Mainz 05 (UCL, 21:00 Uhr – Wolff Fuss & Lothar Matthäus)

Superflash-Interviews: Felix Görner

Flash-Interviews: Christoph Küppers

RTL+

Celta Vigo – SC Freiburg (18:45 Uhr – E: Christian Straßburger / K: Cornelius Küpper)

AZ Alkmaar – Schachtar Donezk (UCL, 18:45 Uhr – Rene Langhoff / K: Alexander Küpper)

Racing Straßburg – 1.FSV Mainz 05 (UCL, 21:00 Uhr – E: Michael Born / K: Robby Hunke)

AEK Athen – Rayo Vallecano (UCL, 21:00 Uhr – E: Freddie Schulz / K: Jochen Stutzky)

Nottingham Forest – FC Porto (21:00 Uhr – E: Benedikt Brinsa / K: Klaus Veltman)

Aston Villa – FC Bologna (21:00 Uhr – Jan Wochner / K: Oliver Seidler)

AC Florenz – Crystal Palace (UCL, 21:00 Uhr – E: Jürgen Schmitz / K: Peter Reichert)

Real Betis – SC Braga (21:00 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Stefan Fuckert)

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa League



Europa League Celta Vigo 1.23 xG 1.07 1 3 SC Freiburg Europa League Nottingham Forest - - FC Porto Europa League Aston Villa - - Bologna Europa League Real Betis - - SC Braga

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa Conference League



UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar 0.61 xG 1.38 2 2 Shakhtar Donetsk UEFA Europa Conference League Strasbourg - - 1. FSV Mainz 05 UEFA Europa Conference League AC Florenz - - Crystal Palace UEFA Europa Conference League AEK Athens FC - - Rayo Vallecano

Liveticker heute

20:15 Uhr Die Aufstellung heute von Mainz Gute Nachrichten für die 05er: Mwene steht in der Startelf. Trainer Urs Fischer setzt auf dieselbe Elf wie im Hinspiel! Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer, Kai. Sano, Mwene, Nebel, Kawasaki – Weiper, P. Tietz



20:00 Uhr 3:0! Nach einer Stunde führt Freiburg 3:0 – und steht somit im Halbfinale!



17:59 Uhr Aufstellung Das ist die SC Freiburg Aufstellung: Das ist die SC Freiburg Aufstellung: Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Beste, Eggestein, Manzambi, Grifo – Suzuki, Matanovic Insgesamt tauscht das Freiburger Trainerteam im Vergleich zum Sieg in Mainz sechsmal. Suzuki, Grifo, Beste, Treu, Lienhart und Makengo starten für Höler, Scherhant, Irié, Kübler, Ogbus und Günter.

