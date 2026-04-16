Fußball heute bei RTL live – Wer zeigt Viertelfinal-Rückspiele im Europacup mit Freiburg & Mainz?

RTL setzt am 16. April auf einen langen Europapokal-Abend mit zwei deutschen Teams im Fokus: Der Sender zeigt die Viertelfinal-Rückspiele von SC Freiburg und 1. FSV Mainz 05 live nacheinander im Free-TV. Für beide Klubs geht es um historische Halbfinal-Chancen nach starken Hinspielen.

Die Freiburger eröffnen den Abend um 18:45 Uhr in Vigo. Mit einem 3:0-Vorsprung aus dem ersten Duell reisen sie nach Spanien und wollen den großen Schritt Richtung nächster Runde perfekt machen. RTL steigt bereits um 18:30 Uhr in die Berichterstattung ein; vor Ort sind Reporter Jonas Gerdes, Kommentator Marco Hagemann und Experte Felix Kroos im Einsatz.

Freiburg zuerst, Mainz im Anschluss

Direkt im Anschluss folgt die zweite Live-Partie des Abends aus Frankreich: Racing Straßburg gegen den 1. FSV Mainz 05. Auch die Rheinhessen haben sich mit ihrem 2:0-Heimsieg im Hinspiel eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Ab 21:00 Uhr führen Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus durch die Übertragung.

Für Mainz geht es um den erstmaligen Einzug unter die besten vier der UEFA Conference League. Bei beiden Begegnungen sind im Fall eines Gleichstands nach Hin- und Rückspiel sowohl Verlängerung als auch Elfmeterschießen möglich. In der Mainzer Partie sind zudem Superflash-Interviews mit Felix Görner sowie Flash-Interviews mit Christoph Küppers vorgesehen.

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Freier Blick auf die restlichen Europacup-Spiele

Ab 22:45 Uhr übernimmt NITRO und sendet ab 23:15 Uhr exklusiv die Highlights der übrigen Europacup-Partien im Free-TV. Parallel dazu bietet RTL+ wie gewohnt alle Top-Spiele des Spieltags als Einzelspiele oder in Konferenzen zu den Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21:00 Uhr an. Die Streaming-Plattform zeigt an jedem Spieltag internationalen Spitzenfußball aus UEFA Europa League und UEFA Conference League, unter anderem mit Teams wie dem FC Porto, Aston Villa und Nottingham Forest.

Die RTL+-Spieltagsshow „Matchday“ mit Anna Kraft, Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann beginnt bereits um 18:15 Uhr. Dort laufen auch die weiteren Partien des Abends, darunter Celta Vigo gegen SC Freiburg sowie Racing Straßburg gegen den 1. FSV Mainz 05. Für die Freiburg-Partie übernimmt bei RTL+ Christian Straßburger als Einzelspiel-Kommentator, an seiner Seite sitzt Cornelius Küpper am Mikrofon.

16. April – Sendebeginn 18:30 Uhr bei RTL, 22:45 Uhr bei NITRO und 18:15 Uhr auf RTL+:

RTL

Celta Vigo – SC Freiburg (18:45 Uhr – Marco Hagemann & Felix Kroos)

Interviews: Jonas Gerdes

Racing Straßburg – 1.FSV Mainz 05 (UCL, 21:00 Uhr – Wolff Fuss & Lothar Matthäus)

Superflash-Interviews: Felix Görner

Flash-Interviews: Christoph Küppers

RTL+

Celta Vigo – SC Freiburg (18:45 Uhr – E: Christian Straßburger / K: Cornelius Küpper)

AZ Alkmaar – Schachtar Donezk (UCL, 18:45 Uhr – Rene Langhoff / K: Alexander Küpper)

Racing Straßburg – 1.FSV Mainz 05 (UCL, 21:00 Uhr – E: Michael Born / K: Robby Hunke)

AEK Athen – Rayo Vallecano (UCL, 21:00 Uhr – E: Freddie Schulz / K: Jochen Stutzky)

Nottingham Forest – FC Porto (21:00 Uhr – E: Benedikt Brinsa / K: Klaus Veltman)

Aston Villa – FC Bologna (21:00 Uhr – Jan Wochner / K: Oliver Seidler)

AC Florenz – Crystal Palace (UCL, 21:00 Uhr – E: Jürgen Schmitz / K: Peter Reichert)

Real Betis – SC Braga (21:00 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Stefan Fuckert)

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa League



Europa League Celta Vigo - - SC Freiburg Europa League Nottingham Forest - - FC Porto Europa League Aston Villa - - Bologna Europa League Real Betis - - SC Braga

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa Conference League



UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar - - Shakhtar Donetsk UEFA Europa Conference League Strasbourg - - 1. FSV Mainz 05 UEFA Europa Conference League AC Florenz - - Crystal Palace UEFA Europa Conference League AEK Athens FC - - Rayo Vallecano

Liveticker heute

17:59 Uhr Aufstellung Das ist die SC Freiburg Aufstellung: Das ist die SC Freiburg Aufstellung: Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Beste, Eggestein, Manzambi, Grifo – Suzuki, Matanovic Insgesamt tauscht das Freiburger Trainerteam im Vergleich zum Sieg in Mainz sechsmal. Suzuki, Grifo, Beste, Treu, Lienhart und Makengo starten für Höler, Scherhant, Irié, Kübler, Ogbus und Günter.

