Fußball heute bei der WM 2026: Aufstellungen & Prognose zu Iran gegen Neuseeland

Iran startet in die WM 2026 mit einem Duell gegen Neuseeland im SoFi Stadium und will in der Gruppe G sofort ein Zeichen setzen. Für die All Whites ist es die Rückkehr auf die größte Bühne nach 16 Jahren Pause, doch die Formkurve spricht vor dem Auftakt nicht gerade für einen Überraschungscoup. Am Dienstag, 16. Juni, treffen Iran und Neuseeland um 3.00 Uhr aufeinander. Die Partie läuft ab 2.20 Uhr bei MagentaTV und ab 2.45 Uhr im ZDF.

Iran mit Rückenwind, aber unter besonderen Umständen

Für Iran geht es um mehr als nur einen gelungenen Auftakt. Das Team Melli war bei einer Weltmeisterschaft noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen und will bei der siebten Teilnahme auf der globalen Bühne endlich Neuland betreten. Die Aufgabe wird allerdings durch einen diplomatischen Streit mit den USA erschwert, denn die Mannschaft muss an allen Gruppenspieltagen per Tagesreise in die Vereinigten Staaten einreisen und am selben Tag wieder ausreisen, beginnend mit der Partie gegen Neuseeland am Montagabend Ortszeit, was in Großbritannien früh am Morgen ist.

Sportlich reist die Elf von Amir Ghalenoei dennoch mit Selbstvertrauen an. Iran hat die letzten drei Spiele gewonnen, darunter ein 5:0 gegen Costa Rica und ein 3:1 gegen Gambia, jeweils unterbrochen von einem 2:0 gegen Mali. Gegen Costa Rica und Mali blieb die Mannschaft dabei ohne Gegentor. Nach den WM-Erfolgen von 2018 und 2022 soll nun der nächste Sieg helfen, die Chancen auf das Achtelfinale beziehungsweise die Runde der letzten 32 in Nordamerika zu verbessern.

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Neuseeland sucht nach Rhythmus und Toren

Neuseeland kehrt nach den verpassten Turnieren 2014, 2018 und 2022 zur Endrunde zurück und will in der dritten WM-Teilnahme überhaupt für eine Überraschung sorgen. Darren Bazeleys Team steht in der Weltrangliste jedoch 65 Plätze hinter dem Gegner, was die Lücke zwischen beiden Nationen deutlich macht. Die Inselnation hofft dennoch, aus Irans Reisestrapazen Kapital schlagen zu können.

Die Vorbereitung der All Whites fällt allerdings schwach aus. Seit dem erfolgreichen WM-Ticket gelangen nur zwei Siege, ein 1:0 gegen die Elfenbeinküste im Juni vergangenen Jahres und ein 4:1 gegen Chile im März. Dazwischen und danach häuften sich die Niederlagen, insgesamt neun in elf Spielen. Viele dieser Pleiten offenbarten Probleme sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. In sechs der letzten neun Niederlagen blieb Neuseeland torlos, die jüngsten Rückschläge gegen Haiti mit 0:4 und gegen England mit 0:1 datieren aus diesem Monat und waren der letzte Fingerzeig vor dem Turnier.

WM 2026 Spielplan der Gruppe G

WM 2026 Tabelle der Gruppe G

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Belgien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Iran > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Neuseeland > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ägypten > 0 0 0 0 0 0 0 0 WM 2026

Personal, Schlüsselspieler und mögliche Aufstellungen

Bei Iran gibt es vor dem Auftakt einige personelle Fragezeichen. Alireza Jahanbakhsh, Dennis Eckert und Mehdi Torabi dürften ausfallen, während Roozbeh Cheshmi vor dem ersten Einsatz noch überprüft wird. Im Angriff steht mit Mehdi Taremi der Star der Mannschaft bereit, der mit 105 Länderspielen und 60 Treffern als zentrale Figur in die WM geht. Hinter ihm stehen mehrere Akteure, die bereits zweistellig für Iran getroffen haben, darunter Mohammad Mohebi mit 14 Toren, Mehdi Ghayedi mit 10 und der verletzte Jahanbakhsh mit 17.

Neuseelands Hoffnungen ruhen vor allem auf Kapitän und Mittelstürmer Chris Wood. Der Angreifer von Nottingham Forest reist mit 45 Toren in 90 Länderspielen zur WM 2026, kommt aber aus einem schwierigen Jahr. Eine Knieverletzung setzte ihn rund sechs Monate außer Gefecht, erst im April kehrte er zurück und brachte es in der Premier League in 15 Einsätzen nur auf drei Tore. Neben ihm hat nur Kosta Barbarouses mit 10 Treffern im Nationaltrikot zweistellig getroffen, Port Vales Ben Waine braucht noch ein Tor zu seinem zehnten Länderspieltreffer. Ryan Thomas wird für den Auftakt der All Whites voraussichtlich keine Rolle spielen.

Mögliche Startelf Iran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi, Ezatolahi, Razzaghinia, Mohebi, Ghoddos, Ghayedi, Taremi

Mögliche Startelf Neuseeland: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, Just, Garbett, Singh, Wood

Wer gewinnt die WM-2026-Partie Iran gegen Neuseeland?

Auch wenn Neuseeland die Rückkehr auf die Weltbühne genießen dürfte, spricht wenig dafür, dass die formschwachen All Whites ausgerechnet gegen Iran bestehen. Trotz der logistischen Hürden für Team Melli ist die Mannschaft aus dem Mittleren Osten klar favorisiert, die eigenen Probleme hinter sich zu lassen und den ersten Schritt in Richtung erfolgreicher WM zu machen.

Wo wird Iran gegen Neuseeland im TV übertragen?

Die Partie zwischen Iran und Neuseeland wird in Deutschland sowohl bei MagentaTV als auch im ZDF übertragen. Bei MagentaTV meldet sich ab 2.20 Uhr Kommentator Julian Engelhard, unterstützt von Experte Lutz Pfannenstiel. Das ZDF steigt ab 2.45 Uhr in die Berichterstattung ein, dort begleitet Martin Schneider das Gruppenspiel, das um 3.00 Uhr angepfiffen wird.