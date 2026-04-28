Fußball heute Liveticker – 4:5 – FC Bayern – Paris PSG – Upamecano ist heiß auf Dembélé

Für Dayot Upamecano hat das Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain eine ganz besondere Brisanz. Der Innenverteidiger des FC Bayern trifft im Prinzenpark auf mehrere alte Bekannte und blickt dem Duell mit großer Vorfreude entgegen. Vor allem das Wiedersehen mit Ousmane Dembélé verleiht dem Abend eine persönliche Note.

Spielbericht – Drama in Paris: FC Bayern spielt 4:5

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München

Schon vor dem Hinspiel in Paris präsentierte sich der 27-Jährige auf der Pressekonferenz konzentriert und angriffslustig. „Es ist ein großes Spiel für uns, wir sind total auf unser Spiel fokussiert. Wir wollen hier natürlich gewinnen“, sagte Upamecano. Die Marschroute des Rekordmeisters ist damit klar, auch gegen einen Topgegner wie PSG will der FCB das Geschehen bestimmen und den ersten Schritt Richtung Finale machen.

„Es ist ein großes Spiel für uns“

Dass auf die Münchner ein schwerer Abend wartet, ist Upamecano bewusst. „PSG hat große Spieler und einen super Kader“, betonte der Abwehrchef, schob aber unmittelbar nach: „Wir sind aber total auf unser Spiel fokussiert und wollen gewinnen.“ Der Franzose machte damit deutlich, dass der Blick beim FC Bayern weniger auf den Namen des Gegners als auf die eigene Umsetzung gerichtet ist.

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Auch an das Duell aus der Ligaphase denkt Upamecano nicht mehr zurück. Für ihn zählt ausschließlich die neue Ausgangslage im Halbfinale der Königsklasse. „Es ist ein komplett anderes Spiel, ein Halbfinale der Champions League. Wir gucken nicht auf die Vergangenheit und sind voll konzentriert“, erklärte er. Entsprechend klar fällt auch seine Ansage aus: „Wir wollen beide Spiele gewinnen und werden alles tun, um das morgige Spiel zu gewinnen.“

Emotionales Wiedersehen mit Dembélé

Besonders emotional wird es für Upamecano beim Duell mit Ousmane Dembélé. Beide kommen aus derselben Stadt und kennen sich seit vielen Jahren. Nun stehen sie sich ausgerechnet im Halbfinale der Champions League gegenüber. „Es ist unglaublich, dass wir uns morgen im Champions-League-Halbfinale wieder treffen“, sagte Upamecano.

Die persönliche Verbindung rückt für ihn auf dem Platz allerdings schnell in den Hintergrund. „Wir sind beide bereit, für unser Team zu kämpfen“, stellte der Bayern-Verteidiger klar. Gerade Dembélé zählt derzeit zu den gefährlichsten Offensivspielern Europas und dürfte Upamecano vor eine echte Bewährungsprobe stellen.

Respekt vor PSG, aber Bayern bleibt selbstbewusst

Upamecano sieht PSG deutlich stärker als früher. Für ihn ist es „eine neue Generation mit neuen Spielern“. Der Franzose ordnete die Pariser als einen der Topvereine der Welt ein und lobte deren Zusammenspiel sowie die offensive Wucht. „Im Moment sind sie einer der Topvereine der Welt. Sie spielen sehr gut zusammen, vorne aggressiv“, sagte er.

Gleichzeitig verwies er darauf, dass auch der FC Bayern mit enormer Qualität in die Partie geht. „Jeder Spieler bei ihnen kann gefährlich sein“, warnte Upamecano, ergänzte jedoch direkt: „Aber auch bei uns sind die Angreifer sehr gefährlich.“ Damit ist die Linie des Rekordmeisters klar umrissen. Respekt vor PSG, aber keine Angst und der feste Wille, den nächsten Schritt Richtung Finale zu machen.

Liveticker heute

22:34 Uhr 5:4 für Paris Was ist hier los? Paris geht mit 5:2 in Führung, Upamecano und Luiz Diaz sorgen für den bayrischen Doppelschlag,. Noch 18 Minuten zu spielen. Soviele Tore gab es noch nie in einem CL-Halbfinalspiel!



22:01 Uhr Anpfiff Kurz vor Ende der 1.Hälfte wieder die Pariser Führung. Davies verursacht einen Handelfmeter – Ousmane Dembélé trifft, Neuer hat diue Ecke geahnt, aber zu präzise geschossen!



21:44 Uhr 2:2 Olise bringt mit einem zentralen Schuß die Bayern wieder ins Spiel! Noch 3 Minuten in der 1.Hälfte zu spielen!



21:36 Uhr 2:1 für Paris João Neves per Kopf nach einer Ecke – wieder kommt Neuer nicht an den Ball und ist geschlagen.



21:28 Uhr Ausgleich Kvaratskhelia mit schnellem Konter, er tänzelt Stanišić aus, Neuer zu kurz.



21:18 Uhr Luiz Diaz wird im Sechzehner gefoult – klare Sache für Kane der eiskalt rechts trifft. Harry Kane mit Nummer 13!



21:04 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es hier los, nach Star Wars Hymne, der französischen Nationalhymne und der Champions League Hymne inkl. großer Pyroshow.



20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.