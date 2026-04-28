Fußball heute Liveticker – 0:0 – FC Bayern gegen Paris PSG – Upamecano ist heiß auf Dembélé

Für Dayot Upamecano hat das Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain eine ganz besondere Brisanz. Der Innenverteidiger des FC Bayern trifft im Prinzenpark auf mehrere alte Bekannte und blickt dem Duell mit großer Vorfreude entgegen. Vor allem das Wiedersehen mit Ousmane Dembélé verleiht dem Abend eine persönliche Note.

Liveticker 0:0 PSG gegen FC Bayern

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München

Schon vor dem Hinspiel in Paris präsentierte sich der 27-Jährige auf der Pressekonferenz konzentriert und angriffslustig. „Es ist ein großes Spiel für uns, wir sind total auf unser Spiel fokussiert. Wir wollen hier natürlich gewinnen“, sagte Upamecano. Die Marschroute des Rekordmeisters ist damit klar, auch gegen einen Topgegner wie PSG will der FCB das Geschehen bestimmen und den ersten Schritt Richtung Finale machen.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Parc des Princes | - 21:00 Paris Saint Germain (PSG) S S N S S - : - FC Bayern München S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 A. Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 33 W. Zaïre-Emery 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

„Es ist ein großes Spiel für uns“

Dass auf die Münchner ein schwerer Abend wartet, ist Upamecano bewusst. „PSG hat große Spieler und einen super Kader“, betonte der Abwehrchef, schob aber unmittelbar nach: „Wir sind aber total auf unser Spiel fokussiert und wollen gewinnen.“ Der Franzose machte damit deutlich, dass der Blick beim FC Bayern weniger auf den Namen des Gegners als auf die eigene Umsetzung gerichtet ist.

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Auch an das Duell aus der Ligaphase denkt Upamecano nicht mehr zurück. Für ihn zählt ausschließlich die neue Ausgangslage im Halbfinale der Königsklasse. „Es ist ein komplett anderes Spiel, ein Halbfinale der Champions League. Wir gucken nicht auf die Vergangenheit und sind voll konzentriert“, erklärte er. Entsprechend klar fällt auch seine Ansage aus: „Wir wollen beide Spiele gewinnen und werden alles tun, um das morgige Spiel zu gewinnen.“

Emotionales Wiedersehen mit Dembélé

Besonders emotional wird es für Upamecano beim Duell mit Ousmane Dembélé. Beide kommen aus derselben Stadt und kennen sich seit vielen Jahren. Nun stehen sie sich ausgerechnet im Halbfinale der Champions League gegenüber. „Es ist unglaublich, dass wir uns morgen im Champions-League-Halbfinale wieder treffen“, sagte Upamecano.

Die persönliche Verbindung rückt für ihn auf dem Platz allerdings schnell in den Hintergrund. „Wir sind beide bereit, für unser Team zu kämpfen“, stellte der Bayern-Verteidiger klar. Gerade Dembélé zählt derzeit zu den gefährlichsten Offensivspielern Europas und dürfte Upamecano vor eine echte Bewährungsprobe stellen.

Respekt vor PSG, aber Bayern bleibt selbstbewusst

Upamecano sieht PSG deutlich stärker als früher. Für ihn ist es „eine neue Generation mit neuen Spielern“. Der Franzose ordnete die Pariser als einen der Topvereine der Welt ein und lobte deren Zusammenspiel sowie die offensive Wucht. „Im Moment sind sie einer der Topvereine der Welt. Sie spielen sehr gut zusammen, vorne aggressiv“, sagte er.

Gleichzeitig verwies er darauf, dass auch der FC Bayern mit enormer Qualität in die Partie geht. „Jeder Spieler bei ihnen kann gefährlich sein“, warnte Upamecano, ergänzte jedoch direkt: „Aber auch bei uns sind die Angreifer sehr gefährlich.“ Damit ist die Linie des Rekordmeisters klar umrissen. Respekt vor PSG, aber keine Angst und der feste Wille, den nächsten Schritt Richtung Finale zu machen.

Liveticker heute

20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr Aufstellungen Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane. Die mögliche PSG-Startelf lautet: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.