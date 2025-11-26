+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Aufstellungen * 1:3 Ergebnis * Wie spielt der FC Bayern gegen FC Arsenal heute?

von

Arsenal gegen Bayern: Gipfeltreffen mit Ausfällen auf beiden Seiten

Wenn der FC Bayern München am Mittwochabend beim FC Arsenal antritt, erwartet die Fans ein echtes Topspiel zweier Schwergewichte der Champions League. Beide Teams sind bislang ohne Punktverlust in der Königsklasse unterwegs – und trotzdem müssen beide Trainer mit wichtigen Ausfällen klarkommen. Die Personallage könnte den Ausschlag geben in einem Duell, das von Kleinigkeiten entschieden wird. Wir blicken auf die Aufstellungen heute Abend!

Fußball heute Ergebnis: Bayern geht mit 1:3 in London unter! 1.Niederlage in der CL

Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen FC Arsenal heute?

Update 20 Uhr

Bayern in Bestbesetzung: Kompany setzt gegen Arsenal auf bewährte Kräfte

Das ist die Bayern-Aufstellung:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović

Im Topspiel der Champions League vertraut Vincent Kompany auf seine stärkste Elf. Gegen den FC Arsenal will der FC Bayern München nicht nur die makellose Bilanz in der Gruppenphase ausbauen, sondern auch ein Zeichen im Rennen um den Gruppensieg setzen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Rückkehr von Kimmich und Gnabry stärkt Bayerns Startelf

Joshua Kimmich und Serge Gnabry kehren rechtzeitig zum Spitzenspiel gegen die Gunners in die Startelf zurück. Kimmich, zuletzt mit einer Blessur am Sprunggelenk geschont, bildet gemeinsam mit Aleksandar Pavlović die Doppelsechs. Gnabry steht nach überstandenen Knieproblemen in der offensiven Dreierreihe – neben Michael Olise und Youngster Lennart Karl – direkt hinter Mittelstürmer Harry Kane. Damit bringt Kompany im Londoner Emirates Stadium seine Offensivoptionen in Stellung.

Bayern mit Personalsorgen – Gnabry und Kimmich vor Comeback

Bei Bayern fehlen mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Jamal Musiala (Fraktur am Wadenbein) und Luis Díaz (Rot-Sperre) gleich drei wichtige Spieler. Vor allem der Ausfall von Musiala wiegt schwer – der Offensivspieler war zuletzt in Topform. Hoffnung gibt es bei Serge Gnabry, der nach seiner Verletzung wieder im Kader steht, aber laut Trainer Vincent Kompany womöglich noch nicht für 90 Minuten bereit ist. Auch bei Joshua Kimmich gab es zuletzt positive Signale – er wird wohl starten können. Die erwartete Startelf lautet: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Karl, Olise, Gnabry – Kane.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 5
| Emirates Stadium | 26.11.2025-21:00
FC Arsenal
S S S U S
3 : 1
2.72
xG
0.48
Endergebnis
FC Bayern München
S S S U S
Jurriën Timber
22'
N. Madueke
69'
Gabriel Martinelli
76'
Lennart Karl
32'
| Schiedsrichter: M. Guida | Halbzeit: 1-1

Aufstellungen heute

Bayern München: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović

Arsenal:Raya – Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard.

Aufstellungen
FC Arsenal
1
T
David Raya
6.5
12
D
Jurriën Timber
22'80'
7.9
2
D
William Saliba
74'
6.3
3
D
Cristhian Mosquera
6.9
49
D
M. Lewis-Skelly
68'
6
10
M
Eberechi Eze
80'
6.9
36
M
Martín Zubimendi
6.3
41
M
Declan Rice
7.3
7
M
Bukayo Saka
68'
6.9
23
O
Mikel Merino
80'
6.2
19
M
Leandro Trossard
38'
6.9
Ersatzspieler
20
O
N. Madueke
38'69'
7.5
33
D
R. Calafiori
68'
7.3
11
O
Gabriel Martinelli
68'76'
7.3
13
T
Kepa
35
T
Tommy Setford
4
D
B. White
80'
6.3
5
D
P. Hincapié
8
M
Martin Ødegaard
80'
6.5
16
M
C. Nørgaard
22
M
E. Nwaneri
Coach
Mikel Arteta
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
6.3
44
D
J. Stanišić
6.5
4
D
Jonathan Tah
6.3
2
D
Dayot Upamecano
23'81'
5.9
27
D
Konrad Laimer
43'72'
6
6
M
Joshua Kimmich
81'
6.6
45
M
Aleksandar Pavlović
6.6
17
M
Michael Olise
6.9
42
M
Lennart Karl
32'81'
7.7
7
M
Serge Gnabry
72'
6.9
9
O
Harry Kane
6.9
Ersatzspieler
20
M
Tom Bischof
72'
6.3
11
O
N. Jackson
72'
6.3
26
T
S. Ulreich
40
T
J. Urbig
3
D
Min-jae Kim
81'
6.3
21
D
H. Ito
22
D
Raphaël Guerreiro
81'
6.7
23
D
S. Boey
8
M
Leon Goretzka
81'
6.7
36
M
Wisdom Mike
Coach
V. Kompany
1
David Raya
49
M. Lewis-Skelly
3
Cristhian Mosquera
2
William Saliba
12
Jurriën Timber
41
Declan Rice
36
Martín Zubimendi
10
Eberechi Eze
19
Leandro Trossard
23
Mikel Merino
7
Bukayo Saka
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
2
Dayot Upamecano
4
Jonathan Tah
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
7
Serge Gnabry
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Arsenal ebenfalls nicht in Bestbesetzung

Auch bei den Gunners fehlen Schlüsselspieler: Innenverteidiger Gabriel muss mit einer Oberschenkelverletzung passen, Kai Havertz und Martin Ödegaard haben Knieprobleme und könnten ebenfalls ausfallen oder nur begrenzt einsatzfähig sein. Dazu kommt der Ausfall von Stürmer Viktor Gyökeres (Muskelverletzung), der in der Offensive für Gefahr sorgen sollte. Trainer Mikel Arteta muss also improvisieren – insbesondere im Zentrum könnte das für Bayern Vorteile bringen.

Duell der Systeme: Stabilität gegen Spielfreude

Trotz der Ausfälle verspricht das Duell im Emirates Stadium viel taktische Spannung. Arsenal baut auf eine bisher überragende Defensive – in der Champions League noch ohne Gegentor – und eine disziplinierte Struktur. Bayern hingegen setzt auf Offensivdruck und hohes Tempo. Kompanys Team hat zuletzt gegen Freiburg Moral bewiesen, als man nach 0:2-Rückstand noch 6:2 gewann. Der Fokus liegt jetzt auf einem konzentrierten Start, um früh Kontrolle zu übernehmen.

Die Bühne ist bereitet – Kleinigkeiten entscheiden

Beide Mannschaften haben die individuelle Qualität, das Spiel zu dominieren. Doch gerade in Topduellen dieser Art entscheidet oft die Tagesform – oder das Fehlen eines Unterschiedsspielers. Für Bayern könnte Harry Kane zur Schlüsselfigur werden, für Arsenal liegt die Hoffnung auf den Flügelspielern. Die Ausfälle beider Teams mischen die Karten neu – wer besser darauf reagiert, hat am Ende die Nase vorn.

 

Die Tabelle der Champions League nach 5 Spieltagen

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S S
>
5
5
0
0
14
1
13
15
2
Paris Saint Germain (PSG)
Paris Saint Germain (PSG)
S S S N S
>
5
4
0
1
19
8
11
12
3
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S N
>
5
4
0
1
15
6
9
12
4
Inter Mailand
Inter Mailand
S S S S N
>
5
4
0
1
12
3
9
12
5
Real Madrid
Real Madrid
S S S N S
>
5
4
0
1
12
5
7
12
- Runde der letzte 16 (Achtelfinale)
- Playoffs zum Achtelfinale

 

Quellen:

FC Bayern

UEFA

