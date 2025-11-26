+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Aufstellungen – Wie spielt der FC Bayern gegen FC Arsenal heute?

von

Arsenal gegen Bayern: Gipfeltreffen mit Ausfällen auf beiden Seiten

Wenn der FC Bayern München am Mittwochabend beim FC Arsenal antritt, erwartet die Fans ein echtes Topspiel zweier Schwergewichte der Champions League. Beide Teams sind bislang ohne Punktverlust in der Königsklasse unterwegs – und trotzdem müssen beide Trainer mit wichtigen Ausfällen klarkommen. Die Personallage könnte den Ausschlag geben in einem Duell, das von Kleinigkeiten entschieden wird. Wir blicken auf die Aufstellungen heute Abend!

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Die Spieler des FC Bayern München feiern den Sieg nach dem deutschen Meisterschaftsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig am 22. August 2025 in der Allianz Arena in München, Deutschland – Foto: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / DPPI (Foto: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / DPPI via AFP)
Die Spieler des FC Bayern München feiern den Sieg nach dem deutschen Meisterschaftsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig am 22. August 2025 in der Allianz Arena in München, Deutschland – Foto: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / DPPI (Foto: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Bayern mit Personalsorgen – Gnabry und Kimmich vor Comeback

Bei Bayern fehlen mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Jamal Musiala (Fraktur am Wadenbein) und Luis Díaz (Rot-Sperre) gleich drei wichtige Spieler. Vor allem der Ausfall von Musiala wiegt schwer – der Offensivspieler war zuletzt in Topform. Hoffnung gibt es bei Serge Gnabry, der nach seiner Verletzung wieder im Kader steht, aber laut Trainer Vincent Kompany womöglich noch nicht für 90 Minuten bereit ist. Auch bei Joshua Kimmich gab es zuletzt positive Signale – er wird wohl starten können. Die erwartete Startelf lautet: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Karl, Olise, Gnabry – Kane.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 5
| Emirates Stadium | 26.11.2025-21:00
FC Arsenal
S S S U S
- : -
FC Bayern München
S S S U S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Doppelchance : Arsenal oder Unentschieden

Aufstellungen heute

Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Karl, Olise, Gnabry – Kane
Nicht dabei: Davies (Knie), Díaz (gesperrt), Musiala (Sprunggelenk)
Fraglich: Gnabry (Knie)
Bei der nächsten Verwarnung gesperrt: keiner

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Merino, Trossard
Nicht dabei: Gabriel (Oberschenkel), Gyökeres (Oberschenkel), Havertz (Knie)
Fraglich: Ødegaard (Knie)
Bei der nächsten Verwarnung gesperrt: Rice

Aufstellungen
FC Arsenal
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
27
D
Konrad Laimer
4
D
Jonathan Tah
2
D
Dayot Upamecano
44
D
J. Stanišić
45
M
Aleksandar Pavlović
6
M
Joshua Kimmich
7
M
Serge Gnabry
17
M
Michael Olise
42
M
Lennart Karl
9
O
Harry Kane
1
Manuel Neuer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
17
Michael Olise
7
Serge Gnabry
42
Lennart Karl
9
Harry Kane
field field

Arsenal ebenfalls nicht in Bestbesetzung

Auch bei den Gunners fehlen Schlüsselspieler: Innenverteidiger Gabriel muss mit einer Oberschenkelverletzung passen, Kai Havertz und Martin Ödegaard haben Knieprobleme und könnten ebenfalls ausfallen oder nur begrenzt einsatzfähig sein. Dazu kommt der Ausfall von Stürmer Viktor Gyökeres (Muskelverletzung), der in der Offensive für Gefahr sorgen sollte. Trainer Mikel Arteta muss also improvisieren – insbesondere im Zentrum könnte das für Bayern Vorteile bringen.

Duell der Systeme: Stabilität gegen Spielfreude

Trotz der Ausfälle verspricht das Duell im Emirates Stadium viel taktische Spannung. Arsenal baut auf eine bisher überragende Defensive – in der Champions League noch ohne Gegentor – und eine disziplinierte Struktur. Bayern hingegen setzt auf Offensivdruck und hohes Tempo. Kompanys Team hat zuletzt gegen Freiburg Moral bewiesen, als man nach 0:2-Rückstand noch 6:2 gewann. Der Fokus liegt jetzt auf einem konzentrierten Start, um früh Kontrolle zu übernehmen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die Bühne ist bereitet – Kleinigkeiten entscheiden

Beide Mannschaften haben die individuelle Qualität, das Spiel zu dominieren. Doch gerade in Topduellen dieser Art entscheidet oft die Tagesform – oder das Fehlen eines Unterschiedsspielers. Für Bayern könnte Harry Kane zur Schlüsselfigur werden, für Arsenal liegt die Hoffnung auf den Flügelspielern. Die Ausfälle beider Teams mischen die Karten neu – wer besser darauf reagiert, hat am Ende die Nase vorn.

 

Die Tabelle der Champions League nach 4 Spieltagen

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S
>
4
4
0
0
14
3
11
12
2
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S
>
4
4
0
0
11
0
11
12
3
Inter Mailand
Inter Mailand
S S S S
>
4
4
0
0
11
1
10
12
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
U S S N S
>
5
3
1
1
17
11
6
10
5
Chelsea FC
Chelsea FC
N S S U S
>
5
3
1
1
12
6
6
10
- Runde der letzte 16 (Achtelfinale)
- Playoffs zum Achtelfinale

 

Quellen:

FC Bayern

UEFA

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++