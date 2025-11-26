Fußball heute Aufstellungen – Wie spielt der FC Bayern gegen FC Arsenal heute?

Arsenal gegen Bayern: Gipfeltreffen mit Ausfällen auf beiden Seiten

Wenn der FC Bayern München am Mittwochabend beim FC Arsenal antritt, erwartet die Fans ein echtes Topspiel zweier Schwergewichte der Champions League. Beide Teams sind bislang ohne Punktverlust in der Königsklasse unterwegs – und trotzdem müssen beide Trainer mit wichtigen Ausfällen klarkommen. Die Personallage könnte den Ausschlag geben in einem Duell, das von Kleinigkeiten entschieden wird. Wir blicken auf die Aufstellungen heute Abend!

Bayern mit Personalsorgen – Gnabry und Kimmich vor Comeback

Bei Bayern fehlen mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Jamal Musiala (Fraktur am Wadenbein) und Luis Díaz (Rot-Sperre) gleich drei wichtige Spieler. Vor allem der Ausfall von Musiala wiegt schwer – der Offensivspieler war zuletzt in Topform. Hoffnung gibt es bei Serge Gnabry, der nach seiner Verletzung wieder im Kader steht, aber laut Trainer Vincent Kompany womöglich noch nicht für 90 Minuten bereit ist. Auch bei Joshua Kimmich gab es zuletzt positive Signale – er wird wohl starten können. Die erwartete Startelf lautet: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Karl, Olise, Gnabry – Kane.

Aufstellungen heute

Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Karl, Olise, Gnabry – Kane

Nicht dabei: Davies (Knie), Díaz (gesperrt), Musiala (Sprunggelenk)

Fraglich: Gnabry (Knie)

Bei der nächsten Verwarnung gesperrt: keiner

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Merino, Trossard

Nicht dabei: Gabriel (Oberschenkel), Gyökeres (Oberschenkel), Havertz (Knie)

Fraglich: Ødegaard (Knie)

Bei der nächsten Verwarnung gesperrt: Rice

Arsenal ebenfalls nicht in Bestbesetzung

Auch bei den Gunners fehlen Schlüsselspieler: Innenverteidiger Gabriel muss mit einer Oberschenkelverletzung passen, Kai Havertz und Martin Ödegaard haben Knieprobleme und könnten ebenfalls ausfallen oder nur begrenzt einsatzfähig sein. Dazu kommt der Ausfall von Stürmer Viktor Gyökeres (Muskelverletzung), der in der Offensive für Gefahr sorgen sollte. Trainer Mikel Arteta muss also improvisieren – insbesondere im Zentrum könnte das für Bayern Vorteile bringen.

Duell der Systeme: Stabilität gegen Spielfreude

Trotz der Ausfälle verspricht das Duell im Emirates Stadium viel taktische Spannung. Arsenal baut auf eine bisher überragende Defensive – in der Champions League noch ohne Gegentor – und eine disziplinierte Struktur. Bayern hingegen setzt auf Offensivdruck und hohes Tempo. Kompanys Team hat zuletzt gegen Freiburg Moral bewiesen, als man nach 0:2-Rückstand noch 6:2 gewann. Der Fokus liegt jetzt auf einem konzentrierten Start, um früh Kontrolle zu übernehmen.

Die Bühne ist bereitet – Kleinigkeiten entscheiden

Beide Mannschaften haben die individuelle Qualität, das Spiel zu dominieren. Doch gerade in Topduellen dieser Art entscheidet oft die Tagesform – oder das Fehlen eines Unterschiedsspielers. Für Bayern könnte Harry Kane zur Schlüsselfigur werden, für Arsenal liegt die Hoffnung auf den Flügelspielern. Die Ausfälle beider Teams mischen die Karten neu – wer besser darauf reagiert, hat am Ende die Nase vorn.

Die Tabelle der Champions League nach 4 Spieltagen

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S S S S > 4 4 0 0 14 3 11 12 2 FC Arsenal S S S S > 4 4 0 0 11 0 11 12 3 Inter Mailand S S S S > 4 4 0 0 11 1 10 12 4 ▲ Borussia Dortmund U S S N S > 5 3 1 1 17 11 6 10 5 ▲ Chelsea FC N S S U S > 5 3 1 1 12 6 6 10 - Runde der letzte 16 (Achtelfinale)

- Playoffs zum Achtelfinale

