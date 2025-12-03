Fußball heute Aufstellungen – Wie spielt FC Bayern München gegen Union Berlin?

Im DFB-Pokal-Achtelfinale trifft heute Abend um 20:30 Uhr Union Berlin auf den FC Bayern München – und dieses Mal rücken die Startformationen in den Mittelpunkt. Beide Trainer könnten personell wie taktisch klare Signale setzen, wer ins Viertelfinale einzieht. Besonders Union setzt auf eine kompakte Formation und Überraschungspotenzial im Angriff, während Bayern mit Starpower und individueller Klasse antwortet.

Union mit Rückkehr zur Dreierkette und Ilic in der Startelf?

Trainer Steffen Baumgart wird aller Voraussicht nach auf ein 3-3-2-2 setzen – eine Formation, mit der Union zuletzt gegen Bayern in der Liga gut aussah. Besonders auffällig: Milos Ilic dürfte nach guten Trainingseindrücken wieder von Beginn an spielen. In der Abwehr bilden Danilho Doekhi, Leopold Querfeld und Diogo Leite das Trio vor Torwart Frederik Rönnow. Im Mittelfeld setzt Baumgart auf Rani Khedira als Schaltzentrale, unterstützt von Robin Knoche und Köhn. Auf den Außenbahnen sollen Trimmel und Schäfer sowohl defensiv absichern als auch Impulse nach vorne geben.

Im Angriff ruhen die Hoffnungen auf Janik Haberer und dem jungen Benedict Ansah, die mit Tempo und Pressing die Bayern-Defensive unter Druck setzen sollen. Verzichten muss Union auf mehrere Akteure, darunter Skov, Bogdanov und Markgraf. Trotzdem: Die Formation steht, das System ist eingespielt – Union will’s wissen.

Voraussichtliche Aufstellungen heute Abend

Union Berlin:

Rönnow, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite, Trimmel, R. Khedira, Köhn, Schäfer, Haberer, Ilic, Ansah

FC Bayern:

Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luis Diaz, Kane

Bayerns Formation: Kompany setzt auf Tempo und Struktur

Vincent Kompany bringt mit seiner voraussichtlichen Aufstellung Stabilität und offensive Qualität aufs Feld. Im Tor steht wie gewohnt Manuel Neuer. Die Viererkette davor mit Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Konrad Laimer ist auf physische Präsenz und Spielaufbau ausgerichtet. Laimer könnte bei Ballbesitz höher schieben, um das Zentrum zu überladen.

Im Mittelfeld gibt’s die bewährte Doppelsechs mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka – beide sollen das Spiel lenken und gegen Unions Konter absichern. Offensiv bringt Kompany mit Michael Olise, Serge Gnabry und Luis Díaz Kreativität, Schnelligkeit und Zug zum Tor. Vorne wartet Harry Kane auf Chancen – der Engländer erzielte bereits im Ligaspiel gegen Union den wichtigen Ausgleich in der Nachspielzeit.

Ausfälle gibt es auf Bayern-Seite ebenfalls: Jamal Musiala ist nach seinem Wadenbeinbruch noch im Aufbau, Alphonso Davies fehlt weiterhin nach Kreuzbandriss. Trotzdem ist der Kader tief besetzt – mit Spielern wie Guerreiro, Pavlovic und Bryan Zaragoza auf der Bank.

Taktische Duelle im Fokus

Die Spannung liegt nicht nur im Pokalmodus, sondern vor allem im Spiel zwischen den Linien. Union wird versuchen, mit aggressivem Anlaufen und schnellem Umschalten über Haberer und Ansah Nadelstiche zu setzen. Bayern hingegen will mit kontrolliertem Ballbesitz und schnellen Flügeln früh die Kontrolle übernehmen. Die zentrale Frage: Wer gewinnt das Mittelfeldduell – und wer kann aus seinen ersten Chancen Kapital schlagen?

Fazit: Ausgang offen, Personal entscheidend

Beide Teams gehen mit klarer taktischer Marschroute ins Spiel – aber der Ausgang bleibt offen. Union hat gezeigt, dass sie Bayern Paroli bieten können, vor allem in der Alten Försterei. Bayern wiederum will im Pokal nichts anbrennen lassen. Entscheidend wird sein, wie die Startelfen funktionieren – und welche Wechsel im Spielverlauf den Unterschied machen können.

