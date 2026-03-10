Fußball heute – 6:0 – Aufstellung FC Bayern gegen Atalanta Bergamo (Update 22:50 Uhr)

Am heutigen Dienstag um 21 Uhr steigt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo (Live ab 21 Uhr bei Amazon Prime). Alle Augen richten sich auf die voraussichtlichen Aufstellungen. Die Prognosen geben Aufschluss über mögliche Formationen, Schlüsselspieler und taktische Ansätze beider Teams. Im Fokus stehen bei den Bayern insbesondere die Passsicherheit im Mittelfeld und die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Harry Kane wird wieder fit sein, dafür fehlt Manuel Neuer im Tor.

Update 19:45 Uhr: Die offizielle Aufstellung ist da!

Mit dieser Elf geht Vincent Kompany ins Hinspiel gegen Bergamo: Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Jackson, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović. Auf der Bank sitzen zunächst: Ulreich, Prescott: Minjae, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

Voraussichtliche Aufstellungen

Atalanta wird voraussichtlich mit Carnesecchi im Tor beginnen, davor Djimsiti, Hien und Kolasinac; im Mittelfeld sind Zappacosta, de Roon, Mario Pašalić und Bernasconi eingeplant, im offensiven Bereich sollen Zalewski, Samardzic und Scamacca für Gefahr sorgen. Bayern wird laut Prognosen mit Urbig im Tor auflaufen; in der Abwehr sind Stanisic, Upamecano und Tah genannt, das Mittelfeld bilden Laimer, Kimmich und Pavlović, im Offensivtrio stehen Olise, Gnabry und Luis Díaz, die Spitze besetzt Harry Kane. Diese Nennungen dienen als Grundlage für taktische Einschätzungen vor dem Hinspiel und spiegeln die Erwartungen kurz vor dem Anstoß wider.

FC Bayern Voraussichtliche Aufstellung

Urbig – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Atalanta Bergamo Voraussichtliche Aufstellung

Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Zappacosta, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi – Zalewski, Samardzic – Scamacca

Taktische Schlüssel: Ballbesitz, Linienpässe und letztes Drittel

Ein zentrales taktisches Element für die Bayern bleibt der kontrollierte Aufbau und die Qualität der linienbrechenden Pässe: Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović lieferten in dieser Champions-League-Saison jeweils 102 solcher Pässe und sorgen damit für direkten Zugriff auf das letzte Drittel. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Bayern das Umschaltspiel und die Flügelaktionen von Olise, Gnabry und Luis Díaz inszeniert, um Harry Kane als Vollstrecker zu bedienen. Kane bringt in 33 CL-Einsätzen für den FC Bayern 27 Tore und sechs Assists mit und bleibt damit die wichtigste Zielperson für Standardsituationen und Abschlüsse im Strafraum.

Form und Historie vor dem Achtelfinale

Die statistische Ausgangslage spricht für die Bayern: In der K.o.-Phase der Champions League verzeichnet der FC Bayern den höchsten Torschnitt pro Spiel, zudem gewannen die Münchner elf der letzten zwölf Achtelfinal-Partien. In der laufenden Saison holte Vincent Kompanys Mannschaft sieben Siege aus acht CL-Spielen; das einzige bisherige Gegentor in diesem Kontext resultierte aus der 1:3-Niederlage in London gegen Arsenal. Atalanta steht erstmals in einem Europapokal-Duell gegen Bayern, weist aber in der K.o.-Bilanz Schwächen auf: In neun CL-Achtel- und K.o.-Duellen blieb Bergamo ohne Weiße Weste, kassierte 18 Gegentore (im Schnitt zwei pro Partie) und verlor sechs der letzten sieben K.o.-Spiele; die einzige jüngere Ausnahme war der 4:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund.

Atalanta gegen deutsche Teams und Bedeutung des Hinspiels

Atalanta hat sich in den vergangenen Jahren als unangenehmer Gegner für deutsche Klubs erwiesen: Seit Anfang 2024 gewannen die Lombarden vier der letzten fünf Duelle mit deutschen Mannschaften, insgesamt gab es bislang 13 Begegnungen mit Bundesliga-Teams, von denen Bergamo nur drei verlor. Für Bayern geht es darum, im Hinspiel in Norditalien eine stabile Basis zu schaffen und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in München zu erarbeiten.

Liveticker Bayern gegen Atalanta

22:30 Uhr 6:0 für die Bayern durch Musiala Er ist wiederda! Musiala trifft, nich sind 16 Minuten zu spielen hier in Bergamo!

22:20 Uhr 5:0 für die Bayern Nicolas Jackson und Olise erhöhen zum 5:0. Noch sind 25 Minuten zu spielen!

21:25 Uhr 3:0 für die Bayern Gnabry mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeit!

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern 1:0 druch Stanisic, 2:0 durch olise – Bayern hat hier alles im Griff

18:30 Uhr Die Bayern sind Tabellenführer der Bundesliga und haben elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 Dortmund. Die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europapokal ist fordernd, man kann aber fast auf Spieler des Kaders zurückgreifen.

16:00 Uhr Es fehlen beim FC Bayern H. Ito (Muskelfaserriss am Oberschenkel), Kiala (Riss der Syndesmose), Klanac (nicht berücksichtigt), Manuba (nicht berücksichtigt), Mike (nicht berücksichtigt), Neuer (Muskelfaserriss in der Wade), Santos (nicht berücksichtigt)

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Wer die Übertragung auf Prime Video nicht sehen kann oder kein Abonnement besitzt, kann die Begegnung live bei uns im Ticker verfolgen. Der Ticker bietet laufende Spielstände, wichtige Szenen und Spielstatistiken und hält Fans auch ohne Bildübertragung ständig auf dem Laufenden: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – LIVE!-Ticker

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Das Team von Atalanta musste im Gegensatz zum FC Bayern in den Play-offs der Königsklasse antreten, um sich ein Achtelfinalticket zu erspielen. Dabei schaltete man nach einer furiosen Aufholjagd im Rückspiel Borussia Dortmund aus.