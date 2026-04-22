Fußball heute Aufstellungen – Wie spielen die Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

Pokalkracher in Leverkusen: Am Mittwochabend trifft der FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale auf Bayer 04. Nach sechs Jahren wollen die Münchner endlich wieder nach Berlin – und gehen mit viel Rückenwind in das Duell. Ab 20:45 Uhr wird das ZDF das Topspiel des Halbfinales im Free-TV zeigen.

FC Bayern mit Selbstvertrauen, aber ohne vier Spieler

Die Meisterschaft ist bereits gesichert, doch für den FC Bayern ist der Titelhunger damit längst nicht gestillt. Die Reaktionen nach dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend zeigten das deutlich. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sprach von einem wichtigen Moment und betonte: „Die Spieler haben sich brutal gefreut, wir haben den wichtigsten und ehrlichsten Titel gewonnen, aber wir haben more to come. Am Mittwoch haben wir ein ganz wichtiges Spiel, wir wollen unbedingt mal wieder nach Berlin“.

Der Fokus richtete sich danach schnell auf das Halbfinale in Leverkusen. Chefcoach Vincent Kompany machte klar, wie groß die Aufgabe ist: „Jetzt kommen die entscheidenden Wochen. Wir freuen uns darauf, wissen aber auch, wie schwer es wird. Unser Glaube ist da – und das ist im Fußball sehr viel wert“. Auch am Dienstag im Pressetalk blieb der Belgier ruhig und zuversichtlich: „Wir haben Vertrauen und wissen, was auf uns zukommt. Das sind ganz besondere Spiele. Man darf es nicht kleinreden, aber die Vorbereitung bleibt gleich, wie bei allen anderen Spielen. Wir freuen uns auf die Aufgabe“.

DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen - - FC Bayern München DFB Pokal VfB Stuttgart - - SC Freiburg

Sportvorstand Max Eberl, der 2023 mit RB Leipzig den Pokal gewann, formulierte das Ziel der Münchner klar: „Das ist ein unfassbares Erlebnis, das wollen wir erreichen, da ist der ganze Fokus drauf.“ Die sportliche Verfassung der Bayern spricht ebenfalls für sich: Durch die starken Auftritte in der Bundesliga und im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid ist das Selbstvertrauen weiter gewachsen.

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Personell muss der Rekordmeister allerdings auf vier Profis verzichten: Serge Gnabry fehlt wegen eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren rechten Oberschenkel, Tom Bischof wegen eines kleinen Muskelfaserrisses in der linken Wade und Sven Ulreich befindet sich nach einem Muskelbündelriss im Aufbautraining.

Aufstellungen – So könnten Leverkusen und Bayern starten

Leverkusen voraussichtliche Aufstellung

Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Culbreath, Aleix Garcia, Palacios, Grimaldo – Maza, Tella – Schick

Bayern voraussichtliche Aufstellung

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

Auch Bayer 04 muss einen Ausfall verkraften: Arthur fällt mit einem Syndesmosebandriss aus, Martin Terrier mit einer Muskelverletzung.

Leverkusen mit Ambitionen auf dem Weg nach Berlin

Das Duell FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen elektrisiert den deutschen Fußball seit Monaten. Kompany sprach sogar davon, dass es bereits das achte Aufeinandertreffen in zwei Jahren sei. Die Spieler kennen sich bestens, entsprechend genau wisse man, was einen erwarte. Das letzte direkte Duell liegt etwas mehr als einen Monat zurück: In der BayArena holten die Münchner trotz doppelter Unterzahl ein 1:1.

„Wir haben im letzten Spiel gesehen, welche Emotionen man braucht – und welche man besser zuhause lässt. Was wir dort immer erlebt haben, war ein großer Kampf. Wir erwarten daher dieses Mal auch nichts anderes“, sagte Kompany mit Blick auf die Intensität dieser Paarung.

Leverkusen geht allerdings nicht geschlagen in den Abend. Die Generalprobe vor dem Halbfinale misslang zwar mit dem 1:2 gegen den FC Augsburg am Samstag, wodurch die Mannschaft von Kasper Hjulmand im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag kassierte. Dennoch präsentierte sich die Werkself kämpferisch und zielstrebig. Hjulmand gab die Richtung vor: „Wir spielen im eigenen Stadion mit einer super Energie, da müssen wir unbedingt wieder eine Top-Leistung zeigen. Wir haben in dieser Saison schon gegen gute Gegner gute Spiele gemacht. Die Mannschaft ist bereit für das Spiel und wird alles geben. Die Spieler spielen für die Fans und den Club und geben alles, um das Ziel Berlin zu erreichen“.

Auch der dänische Coach blickt mit großem Respekt, aber ebenso mit Zuversicht auf den Pokalabend: „Wir haben Respekt vor dem Gegner. Wenn man so weit kommt, hat man sich die Hoffnung auf das Finale verdient. Wir haben Vertrauen und wissen, was auf uns zukommt.“ Zugleich ordnete er die Partie als besonderen Moment ein: „Es ist die beste Phase der Saison. Wir konzentrieren uns auf unsere Leistung. Im Fußball kann immer etwas Besonderes passieren, gerade im Pokal. So ein Abend bietet immer Möglichkeiten.“