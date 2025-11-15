+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Aufstellungen: Wer überträgt Türkei gegen Bulgarien im TV & Livestream?

von

Türkei gegen Bulgarien live – DAZN zeigt die WM-Quali nicht im Free-TV

Am Samstagabend trifft die türkische Nationalmannschaft im Rahmen der europäischen WM-Qualifikation auf Bulgarien. Die Partie des 9. Spieltags wird im Bursa Metropolitan Stadium ausgetragen und ist für Fans in Deutschland ausschließlich über den Streaminganbieter DAZN zu sehen. Im Free-TV gibt es keine Übertragung. In der Gruppe E kommt es heute wohl zur Entscheidung – Türkei bleibt nur der Gang in die März-Playoffs, Spanien wirdsich als Gruppenerster aus der Gruppe qualifzieren.

Merih Demiral, der türkische Verteidiger mit der Nummer 03, jubelt über seinen zweiten Treffer für seine Mannschaft beim Achtelfinale der UEFA Euro 2024 zwischen Österreich und der Türkei am 2. Juli 2024 im Leipziger Stadion. (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)

Türkei auf Kurs – klare Favoritenrolle vor Heimspiel

Mit drei Siegen aus vier Spielen steht die Türkei in Gruppe B derzeit auf Platz zwei und damit auf einem guten Weg Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Offensive funktioniert, das 4:1 gegen Georgien zuletzt war nicht nur ein Ergebnis, sondern auch ein klares Zeichen. 13 Tore in vier Partien sprechen für eine Mannschaft, die unter Trainer Vincenzo Montella offensiv viel investiert und inzwischen auch effizient agiert.

Der Druck ist dennoch vorhanden: Nur die besten Teams qualifizieren sich direkt für die WM, und im engen Rennen mit Kroatien und Georgien darf man sich keine Ausrutscher erlauben – erst recht nicht gegen ein Team wie Bulgarien, das in dieser Qualifikationsgruppe bislang völlig abgeschlagen ist.

Aufstellungen Türkei gegen Bulgarien

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 15.11.2025-18:00
Türkei
N S N S S
- : -
Bulgarien
N N N N N
Aufstellungen
Türkei
23
T
Uğurcan Çakır
2
D
Zeki Çelik
3
D
Merih Demiral
14
D
Abdülkerim Bardakcı
20
D
Ferdi Kadıoğlu
10
M
Hakan Çalhanoğlu
16
M
İsmail Yüksek
19
O
Oğuz Aydın
8
M
Arda Güler
11
O
Kenan Yildiz
7
O
Kerem Aktürkoğlu
Ersatzspieler
1
T
Mert Günok
12
T
Altay Bayındır
4
D
Çağlar Söyüncü
15
D
Samet Akaydin
22
D
Kaan Ayhan
18
D
Mert Müldür
5
M
S. Özcan
6
M
Orkun Kökçü
9
O
Barış Alper Yılmaz
13
M
A. Karazor
17
O
Yusuf Sarı
21
O
D. Gül
Bulgarien
1
T
Dimitar Mitov
20
Martin Georgiev
5
D
Kristian Dimitrov
3
D
A. Chernev
2
D
H. Petrov
14
M
F. Krastev
4
M
I. Gruev
8
M
Andrian Kraev
10
O
Zdravko Dimitrov
11
O
Kiril Despodov
7
O
Georgi Rusev
Ersatzspieler
12
T
A. Bozhev
21
D. Evtimov
6
D
V. Popov
13
D
R. Bozhinov
15
S. Velkov
16
O
Marin Petkov
18
M
Ivajlo Chochev
19
M
Ivan Yordanov
22
M
K. Stoyanov
23
M
S. Shopov
9
O
V. Nikolov
17
M
Martin Minchev
Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe 

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Spanien
Spanien
S S S S
>
4
4
0
0
15
0
15
12
2
Türkei
Türkei
S N S S
>
4
3
0
1
13
10
3
9
3
Georgien
Georgien
N S N N
>
4
1
0
3
6
9
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
N N N N
>
4
0
0
4
1
16
-15
0
WM 2026 Qualifikation in Europa

Bulgarien ohne Punkte – WM-Traum längst geplatzt

Für Bulgarien verläuft die Qualifikation zur WM 2026 bislang katastrophal. Null Punkte aus vier Spielen, nur ein erzieltes Tor bei 16 Gegentreffern – die nackten Zahlen lassen kaum Raum für Hoffnung. Das 0:4 in Spanien war nur das nächste Kapitel in einer misslungenen Kampagne, in der es nicht einmal gelang, gegen Georgien oder Armenien zu bestehen.

Auch im Duell mit der Türkei spricht wenig für eine Wende. Selbst in Bestbesetzung würde es schwer werden, in Bursa etwas mitzunehmen – aktuell fehlt es den Bulgaren jedoch nicht nur an individueller Qualität, sondern auch an defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft.

Direkter Vergleich spricht deutlich für die Türkei

Auch die jüngere Bilanz der direkten Duelle zeigt, wie klar die Kräfteverhältnisse verteilt sind. In den letzten fünf Aufeinandertreffen holte die Türkei vier Siege und ein Unentschieden. Das letzte Duell, ein 6:1-Auswärtssieg der Türken, war ein Klassenunterschied in Reinform. Vor allem in Heimspielen zeigt sich die Türkei traditionell dominant gegen Bulgarien, das zuletzt vor über 40 Jahren einen Pflichtspiel-Erfolg gegen die türkische Auswahl feiern konnte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Übertragung nur bei DAZN – kein Free-TV-Angebot in Deutschland

Für Fans in Deutschland, die das Spiel live verfolgen möchten, führt der Weg ausschließlich über DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Partie ab 18:00 Uhr. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen findet nicht statt. Wer also das Duell live sehen will, braucht ein entsprechendes Abo. DAZN bietet dabei wie gewohnt Vorberichte, eine Kommentierung und die gewohnte technische Qualität – auf anderen Plattformen oder öffentlich-rechtlichen Kanälen ist das Spiel nicht zu sehen.

