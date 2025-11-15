Fußball heute Aufstellungen: Wer überträgt Türkei gegen Bulgarien im TV & Livestream?

Türkei gegen Bulgarien live – DAZN zeigt die WM-Quali nicht im Free-TV

Am Samstagabend trifft die türkische Nationalmannschaft im Rahmen der europäischen WM-Qualifikation auf Bulgarien. Die Partie des 9. Spieltags wird im Bursa Metropolitan Stadium ausgetragen und ist für Fans in Deutschland ausschließlich über den Streaminganbieter DAZN zu sehen. Im Free-TV gibt es keine Übertragung. In der Gruppe E kommt es heute wohl zur Entscheidung – Türkei bleibt nur der Gang in die März-Playoffs, Spanien wirdsich als Gruppenerster aus der Gruppe qualifzieren.

Türkei auf Kurs – klare Favoritenrolle vor Heimspiel

Mit drei Siegen aus vier Spielen steht die Türkei in Gruppe B derzeit auf Platz zwei und damit auf einem guten Weg Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Offensive funktioniert, das 4:1 gegen Georgien zuletzt war nicht nur ein Ergebnis, sondern auch ein klares Zeichen. 13 Tore in vier Partien sprechen für eine Mannschaft, die unter Trainer Vincenzo Montella offensiv viel investiert und inzwischen auch effizient agiert.

Der Druck ist dennoch vorhanden: Nur die besten Teams qualifizieren sich direkt für die WM, und im engen Rennen mit Kroatien und Georgien darf man sich keine Ausrutscher erlauben – erst recht nicht gegen ein Team wie Bulgarien, das in dieser Qualifikationsgruppe bislang völlig abgeschlagen ist.

Aufstellungen Türkei gegen Bulgarien

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Spanien S S S S > 4 4 0 0 15 0 15 12 2 Türkei S N S S > 4 3 0 1 13 10 3 9 3 Georgien N S N N > 4 1 0 3 6 9 -3 3 4 Bulgarien N N N N > 4 0 0 4 1 16 -15 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

Bulgarien ohne Punkte – WM-Traum längst geplatzt

Für Bulgarien verläuft die Qualifikation zur WM 2026 bislang katastrophal. Null Punkte aus vier Spielen, nur ein erzieltes Tor bei 16 Gegentreffern – die nackten Zahlen lassen kaum Raum für Hoffnung. Das 0:4 in Spanien war nur das nächste Kapitel in einer misslungenen Kampagne, in der es nicht einmal gelang, gegen Georgien oder Armenien zu bestehen.

Auch im Duell mit der Türkei spricht wenig für eine Wende. Selbst in Bestbesetzung würde es schwer werden, in Bursa etwas mitzunehmen – aktuell fehlt es den Bulgaren jedoch nicht nur an individueller Qualität, sondern auch an defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft.

Direkter Vergleich spricht deutlich für die Türkei

Auch die jüngere Bilanz der direkten Duelle zeigt, wie klar die Kräfteverhältnisse verteilt sind. In den letzten fünf Aufeinandertreffen holte die Türkei vier Siege und ein Unentschieden. Das letzte Duell, ein 6:1-Auswärtssieg der Türken, war ein Klassenunterschied in Reinform. Vor allem in Heimspielen zeigt sich die Türkei traditionell dominant gegen Bulgarien, das zuletzt vor über 40 Jahren einen Pflichtspiel-Erfolg gegen die türkische Auswahl feiern konnte.

Übertragung nur bei DAZN – kein Free-TV-Angebot in Deutschland

Für Fans in Deutschland, die das Spiel live verfolgen möchten, führt der Weg ausschließlich über DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Partie ab 18:00 Uhr. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen findet nicht statt. Wer also das Duell live sehen will, braucht ein entsprechendes Abo. DAZN bietet dabei wie gewohnt Vorberichte, eine Kommentierung und die gewohnte technische Qualität – auf anderen Plattformen oder öffentlich-rechtlichen Kanälen ist das Spiel nicht zu sehen.