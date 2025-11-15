Fußball heute Aufstellungen: Wer überträgt Schweiz – Schweden im TV & Livestream?

Schweiz – Schweden: Live nur auf DAZN – WM-Quali-Hoffnungen im ungleichen Duell

Wenn am Samstagabend die Schweiz auf Schweden trifft, geht es für beide Nationen um weit mehr als nur drei Punkte in der WM-Qualifikation. Im Stade de Genève steht der 9. Spieltag der europäischen Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an – mit klar verteilten Rollen. Während die Eidgenossen souverän die WM-Quali Gruppe B anführen, kämpfen die Skandinavier gegen das drohende Quali-Aus, tauschten ihre Trainer bereits aus. In Deutschland wird das Spiel exklusiv auf DAZN übertragen.

DAZN überträgt exklusiv – kein Free-TV in Deutschland

Deutsche Fußballfans schauen bei diesem Qualifikationsspiel im klassischen Fernsehen in die Röhre: Das Duell Schweiz gegen Schweden läuft am Samstag, 15. November 2025, um 20:45 Uhr ausschließlich im Stream auf DAZN. Eine Free-TV-Ausstrahlung ist nicht vorgesehen. Wer das Spiel live sehen möchte, benötigt ein Abonnement des Streamingdienstes. In der Schweiz ist das Spiel dagegen auf SRF zwei auch frei empfangbar, österreichische Zuschauer müssen ebenfalls auf kostenpflichtige Anbieter ausweichen.

Aufstellungen Schweiz gegen Schweden

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9 | - 20:45 Schweiz S S S S U - : - Schweden S U N N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Schweiz mit makelloser Bilanz – Heimstärke als Trumpf

Die Schweiz geht mit breiter Brust in das Heimspiel. Nach vier Quali-Partien steht das Team von Trainer Murat Yakin ungeschlagen an der Spitze der Gruppe, mit zehn Punkten und einer bemerkenswerten Bilanz: drei Siege, ein Remis und kein einziges Gegentor. Besonders zu Hause wirkt die Nati stabil und effizient. Das 0:0 gegen Slowenien im letzten Spiel zeigte zwar offensiv leichte Schwächen, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Favoritenstellung.

Auch die Gesamtform der letzten fünf Spiele spricht für die Schweizer – vier Siege und ein Unentschieden sprechen eine klare Sprache. Schlüsselspieler wie Manuel Akanji, Granit Xhaka oder der pfeilschnelle Noah Okafor könnten den Unterschied machen, vor allem gegen eine schwedische Defensive, die zuletzt oft wackelte.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe B

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schweiz S S S U > 4 3 1 0 9 0 9 10 2 Kosovo N S U S > 4 2 1 1 3 4 -1 7 3 Slowenien U N U U > 4 0 3 1 2 5 -3 3 4 Schweden U N N N > 4 0 1 3 2 7 -5 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Schweden unter Druck – Formkrise und schlechte Bilanz

Ganz anders sieht die Lage in Schweden aus. Das Team von Trainer Janne Andersson steht mit nur einem Punkt aus vier Spielen tief in der Tabelle und hat kaum noch Chancen auf ein WM-Ticket. Ein Torverhältnis von 2:7 spricht ebenso gegen das skandinavische Team wie die aktuelle Form: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, zuletzt ein ernüchterndes 0:1 zu Hause gegen Kosovo.

Individuelle Qualität ist zwar vorhanden – etwa in Form von Alexander Isak oder Dejan Kulusevski – doch es mangelt an Teamkohäsion und Durchschlagskraft. Die letzten direkten Duelle mit der Schweiz liefen ebenfalls nicht im Sinne der Schweden: Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 0:2 aus ihrer Sicht, und in den vergangenen fünf Partien gab es nur zwei Remis und einen Sieg.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Wettquoten und Prognosen: Vorteil Schweiz

Die Buchmacher sehen die Schweiz als klaren Favoriten. Ein Heimsieg bringt bei Interwetten eine Quote von 1.60. Wer auf ein beidseitiges Torerlebnis setzt, kann bei Merkur Bets mit Quote 1.77 auf „Ja“ setzen, während Tipico für „Nein“ eine 2.10 bietet. Bei der derzeitigen Form und Heimstärke der Schweiz scheint ein klarer Sieg der Nati wahrscheinlich – zumal Schweden bislang offensiv kaum Impulse setzen konnte.