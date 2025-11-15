Fußball heute Aufstellungen: Wer überträgt Österreich gegen Zypern im TV & Livestream?

Österreich gegen Zypern live: Nur bei DAZN – Keine Free-TV-Übertragung in Deutschland

Am Samstagabend trifft Österreich im WM-Qualifikationsspiel der Europa-Gruppe auf Zypern. Für Fans aus Deutschland gibt es schlechte Nachrichten: Die Partie läuft exklusiv beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Während ORF 1 das Spiel in Österreich im Free-TV zeigt, bleiben Fußballanhänger hierzulande ohne kostenfreien Zugang. Die österreichische Nationalmannschaft reist als Tabellenführer der Gruppe H nach Limassol und steht kurz vor der WM-Teilnahme, welche für das kleine Österreich eine Sensation wäre – auch dank Rangnick.

Exklusiv bei DAZN: Übertragung nur im Stream

Wer das Duell zwischen Zypern und Österreich am 15. November 2025 um 18:00 Uhr sehen möchte, benötigt ein DAZN-Abo. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Im deutschen Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. In Österreich hingegen überträgt der öffentlich-rechtliche Sender ORF 1 die Begegnung live, zusätzlich gibt es einen Livestream über ORF ON.

Ausgangslage: Österreich auf Kurs, Zypern mit Außenseiterchancen

Die österreichische Nationalmannschaft reist als Tabellenführer der Gruppe H nach Limassol. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen und einem starken Torverhältnis von 19:3 hat das Team von Ralf Rangnick bislang überzeugt. Allerdings setzte es zuletzt eine Niederlage gegen Rumänien – ein kleiner Dämpfer im ansonsten souveränen Quali-Verlauf.

Zypern rangiert aktuell auf dem vierten Platz. Acht Punkte aus sechs Partien bei einem Torverhältnis von 11:9 zeigen: Das Team ist offensiv durchaus gefährlich, aber defensiv anfällig. Der jüngste 4:0-Sieg gegen San Marino gibt Selbstvertrauen, doch gegen Österreich dürfte es deutlich schwieriger werden.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe H

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Österreich S S S S N > 6 5 0 1 19 3 16 15 2 Bosnien & Herzegovina S S S N U > 6 4 1 1 13 5 8 13 3 Rumänien S N S U S > 6 3 1 2 11 6 5 10 4 Zypern N N U U S > 7 2 2 3 11 9 2 8 5 San Marino N N N N N > 7 0 0 7 1 32 -31 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

Direkter Vergleich: Klare Vorteile für die ÖFB-Elf

Österreich hat die letzten drei direkten Duelle gegen Zypern allesamt gewonnen. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem knappen 1:0-Erfolg in Wien. Zypern wartet seit Jahren auf ein Erfolgserlebnis gegen die Alpenrepublik und wird alles daransetzen, diese Serie im eigenen Stadion zu durchbrechen.

Quoten und Wett-Tipps: Favoritenrolle klar verteilt

Ein Auswärtssieg der Österreicher wird bei den Buchmachern mit Quoten um 1.30 gehandelt. Die klare Favoritenstellung spiegelt sich auch in Spezialwetten wider: Dass nicht beide Teams treffen, wird etwa bei Tipico mit einer Quote von 1.75 angeboten – ein Hinweis auf eine mögliche torarme Partie mit Vorteilen für die Gäste.

Keine Free-TV-Option in Deutschland – Alternativen?

Wer in Deutschland auf eine Übertragung im Free-TV hofft, schaut am Samstagabend in die Röhre. DAZN bleibt die einzige legale Option für den Livestream. Eine kostenfreie Alternative bietet sich lediglich in Österreich über ORF 1 und ORF ON – allerdings nur mit österreichischer IP-Adresse. Ein VPN-Dienst könnte technisch helfen, ist rechtlich aber nicht unproblematisch.